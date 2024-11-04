«Орали на всю улицу»: новосибирцы устроили разборки со стрельбой на Высоцкого — видео потасовки

В Новосибирске ночью группа мужчин устроила разборки со стрельбой. Информация об этом появилась в телеграм-канале Mash Siberia.
Как говорится в посте, инцидент произошел на улице Высоцкого. Сначала жители слышали громкую ругань, а после послышались и выстрелы.
— Мужики сначала орали на всю улицу у круглосуточного магазина, потом взялись за ультранасилие со стрельбой. Махач остановился, когда владельцы автомобилей, у которых от шума сработала сигнализация, вышли из домов. Суетологи уехали, — говорится в посте.
По словам очевидцев, на место приезжала полиция. Предварительно, никто, включая припаркованные машины, не пострадал.
В пресс-службе регионального МВД сообщили, что уточняют информацию по этому инциденту.
Ранее в Калининском районе произошел конфликт между подростками. Происшествие закончилось стрельбой.