«Орали на всю улицу»: новосибирцы устроили разборки со стрельбой на Высоцкого — видео потасовки

Источник: Mash Siberia, Наталья Лапцевич / 74.RU











В Новосибирске ночью группа мужчин устроила разборки со стрельбой. Информация об этом появилась в телеграм-канале Mash Siberia.

Как говорится в посте, инцидент произошел на улице Высоцкого. Сначала жители слышали громкую ругань, а после послышались и выстрелы.

— Мужики сначала орали на всю улицу у круглосуточного магазина, потом взялись за ультранасилие со стрельбой. Махач остановился, когда владельцы автомобилей, у которых от шума сработала сигнализация, вышли из домов. Суетологи уехали, — говорится в посте.

Источник: Mash Siberia

По словам очевидцев, на место приезжала полиция. Предварительно, никто, включая припаркованные машины, не пострадал.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что уточняют информацию по этому инциденту.