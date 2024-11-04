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Разборки со стрельбой на Высоцкого

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Происшествия «Орали на всю улицу»: новосибирцы устроили разборки со стрельбой на Высоцкого — видео потасовки

«Орали на всю улицу»: новосибирцы устроили разборки со стрельбой на Высоцкого — видео потасовки

На место выезжала полиция

2 897
24 комментария

В Новосибирске ночью группа мужчин устроила разборки со стрельбой. Информация об этом появилась в телеграм-канале Mash Siberia.

Как говорится в посте, инцидент произошел на улице Высоцкого. Сначала жители слышали громкую ругань, а после послышались и выстрелы.

— Мужики сначала орали на всю улицу у круглосуточного магазина, потом взялись за ультранасилие со стрельбой. Махач остановился, когда владельцы автомобилей, у которых от шума сработала сигнализация, вышли из домов. Суетологи уехали, — говорится в посте.

По словам очевидцев, на место приезжала полиция. Предварительно, никто, включая припаркованные машины, не пострадал.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что уточняют информацию по этому инциденту.

Ранее в Калининском районе произошел конфликт между подростками. Происшествие закончилось стрельбой.

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Комментарии
24
280795109
33 минуты
Даже полиция приезжала !? Удивительно ! У нас в посёлке после вызова о том что пьяный мужик с топором в дом ломится только через две недели участковый приехал ...ибо по его словам - я обязан отреагировать на вызов ....составил протокол и умотал .....и все.....предоставлены сами себе , мой личный опыт говорит - никто на помощь не придёт
Директор Завода (Ржака)
1 час
Не поделили последнюю полторашку пива по 69 рублей ?
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