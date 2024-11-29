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Криминал Новосибирец жестоко расправился с бабушкой своей жены — фото из квартиры убитой

Новосибирец жестоко расправился с бабушкой своей жены — фото из квартиры убитой

Подозреваемого задержали в день преступления

4 419
45 комментариев

Пожилую женщину нашли посреди комнаты

Источник:

В Новосибирске 26-летний мужчина обвиняется в убийстве 69-летней пенсионерки — женщина приходилась бабушкой его жене. Он пытался её задушить, а потом несколько раз ударил ножом.

Убийство произошло вчера, 28 ноября, с 6 утра до 14 часов дня на Челюскинцев, 40, как сообщает прокуратура Новосибирской области.

В СК по Новосибирской области уточнили, что обвиняемый был дома с женщиной и в какой-то момент попытался её задушить. Затем обвиняемый избил бабушку и ударил ее ножом, женщина скончалась на месте.

В полицию информация о преступлении поступила в тот же день, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО. Полиция и следователи выехали на место.

Сотрудники органов начали искать подозреваемого и разослали ориентировку всем экипажам полиции, пешим патрулям и сотрудникам территориальных органов. Спустя несколько часов в полицию поступила информация о том, что в Заельцовском районе находится похожий мужчина, который странно себя ведет. Парня задержали. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за кражу

Уголовное дело заведено по статье 105 УК РФ (Убийство). В ближайшее время ему в суде выберут меру пресечения. Ход и расследование на контроле прокуратуры Новосибирской области.

В Новосибирске суд вынес приговор за убийство таксиста. Обвиняемого приговорили к заключению на 11,5 лет.

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Новосибирск Убийство Пенсионерка СК
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Комментарии
45
265889986
24 минуты
Что с милосердием и добротой у населения ? Зашкаливает доброта ,не зря островком назвали, не имеющим аналогов
Гость
40 минут
Хорошая внучка. Притащила преступника в квартиру, теперь он с глаз долой, а внучка, видимо, поучаствует в дележе бабушкиной квартирки
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