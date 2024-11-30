НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-3°

облачно, без осадков

ощущается как -5

0 м/c,

штиль.

 753мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 107,74
EUR 114,31
Деды Морозы собрали подарки
С трупом на такси
Кто строит новую Россию
ТЦ вплотную к дому
Копим на будущее
Закрывают "Минимакс"
Причины ДТП на мосту
Афиша на декабрь
Новости в Telegram
Происшествия Новосибирца отправили в СИЗО за жесткое убийство бабушки своей жены

Новосибирца отправили в СИЗО за жесткое убийство бабушки своей жены

Мужчина пробудет в СИЗО до 28 января 2025 года

1 858
31 комментарий

Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»

Источник:

26-летнего новосибирца, обвиняемого в жестоком убийстве пенсионерки, отправили в СИЗО на два месяца. Об этом сообщили 30 ноября в группе судов общей юрисдикции Новосибирской области во «ВКонтакте».

Александр Толстой обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Как следует из ходатайства следователя, 28 ноября с 06:00 до 14:00 в квартире на улице Челюскинцев мужчина не менее одного раза ударил пенсионерку рукой в левый висок и не менее двух раз ударил ее острым предметом в шею. От полученных травм женщина скончалась.

Постановлением Железнодорожного районного суда Александру Толстому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 января 2025. Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что погибшая была бабушкой жены обвиняемого. По словам соседей, внучка жила с ней с детства. Недавно девушка вышла замуж и некоторое время с супругом жила в квартире на Челюскинцев.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
СИЗО Суд Убийство Мера пресечения Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
31
Мон@шка60+
39 минут
А в это же время в Баганском районе внук убил своего 65-летнего деда. Опять комментаторы скажут, что баба виновата. Даже если она снежная или ромовая.
Татьяна 53
54 минуты
На вид такой смирный. Пойдёт с уже готовыми татуировками, за своего примут.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
В атаке Федорищев! Зачем губернатор Самарской области показал всему российскому футболу «желтую карточку»
Анонимное мнение
Мнение
«Мурашки бегут по коже»: сибирячка побывала в Камбодже и рассказала, почему ее стоит посетить хотя бы раз в жизни
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Есть колбаса — уже хорошо»: обозреватель НГС — о том, почему мы зря скучаем по советскому качеству
Анонимное мнение
Мнение
Красавицы из Гонконга жаждут любви. Как журналист MSK1.RU перехитрил аферистку из Китая — разбираем мошенническую схему
Никита Путятин
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Мне сказали, что там генералы»: сибирячку не пустили на школьное мероприятие — оказалось, доступ к нему был ограничен
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Николай,28

Руслан,51

Марина,46

Olga,34

Виктория,38

Лариса,48

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление