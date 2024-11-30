Новосибирца отправили в СИЗО за жесткое убийство бабушки своей жены

Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» Источник: Управление Судебного департамента в Новосибирской области











26-летнего новосибирца, обвиняемого в жестоком убийстве пенсионерки, отправили в СИЗО на два месяца. Об этом сообщили 30 ноября в группе судов общей юрисдикции Новосибирской области во «ВКонтакте».

Александр Толстой обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Как следует из ходатайства следователя, 28 ноября с 06:00 до 14:00 в квартире на улице Челюскинцев мужчина не менее одного раза ударил пенсионерку рукой в левый висок и не менее двух раз ударил ее острым предметом в шею. От полученных травм женщина скончалась.

Постановлением Железнодорожного районного суда Александру Толстому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 января 2025. Постановление суда не вступило в законную силу.