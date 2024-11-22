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Город эксклюзив Новосибирцы потребовали увеличить скандальный сквер на Демакова в два раза

Новосибирцы потребовали увеличить скандальный сквер на Демакова в два раза

Горожане предложили присоединить к зелёной зоне соседний участок

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Жители борются за большой сквер уже больше пяти лет

Жители Нижней зоны Академгородка попросили увеличить территорию сквера на улице Демакова в Генплане Новосибирска в два раза за счёт соседнего участка.

Предложение рассмотрели 22 ноября на комиссии по внесению изменений в Генплан. Сегодня территория сквера ограничивается участком площадью 2,5 га, к нему предложили присоединить соседнюю территорию, которую занимал рынок — это ещё 2,3 га.

При этом в центре второго участка в общественно-деловой зоне в этом случае останется небольшой участок с 2-этажным хозяйственным корпусом. Его рейтинг в справочнике 2ГИС — 1, а пользователь Семён Скитович в единственном отзыве требует снести здание.

Начальник отдела архитектуры, строительства, земельных и имущественных отношений администрации Советского района Наталья Лалакишиева подчеркнула, что участок обременён сервитутом.

— Вообще, это центр микрорайона, в котором очень просится нормальный торговый центр. Потому что рынок, который перенесли на Арбузова, пустой, туда никто не ездит, — добавила она.

Ерлан Байджанов, который представляет территорию в горсовете подтвердил, что среди некоторых жителей это вызовет одобрение.

— Могу сказать, что точку зрения администрации, что на этом участке нужно сделать торговый центр, некоторые граждане поддерживают. Так что я бы не сказал, что исключительно все жители поддерживают перевод участка бывшего рынка Нижней зоны Академгородка в Р-2 (зону рекреации. — Прим. ред.), — сказал он.

Между тем других предложений от жителей в мэрии не получали. Члены комиссии решили вынести вопрос на публичные слушания.

Конфликт вокруг пустыря на улице Демакова не затихает много лет. В начале этого года ещё занимавшая должность вице-мэра Новосибирска Анна Терешкова говорила, что благоустройство сквера станет продолжением строительства парка «Чербузы», которое планировали начать в конце этого или начале следующего года.

Концепцию благоустройства сквера подготовили ещё в 2019 году, и она вызвала бурную дискуссию в основном из-за того, что учитывала только зарегистрированную зелёную зону. В 2021 году соседний участок продали, а через год сделку признали незаконной. Скандал сопровождался целой серией одиночных пикетов, на которых жители требовали увеличить площадь сквера и не допустить застройку второй части пустыря.

ПО ТЕМЕ
Нижняя зона Академгородка Сквер на Демакова Генплан Новосибирска Публичные слушания
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