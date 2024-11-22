Новосибирцы потребовали увеличить скандальный сквер на Демакова в два раза

Жители борются за большой сквер уже больше пяти лет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители Нижней зоны Академгородка попросили увеличить территорию сквера на улице Демакова в Генплане Новосибирска в два раза за счёт соседнего участка.

Предложение рассмотрели 22 ноября на комиссии по внесению изменений в Генплан. Сегодня территория сквера ограничивается участком площадью 2,5 га, к нему предложили присоединить соседнюю территорию, которую занимал рынок — это ещё 2,3 га.

При этом в центре второго участка в общественно-деловой зоне в этом случае останется небольшой участок с 2-этажным хозяйственным корпусом. Его рейтинг в справочнике 2ГИС — 1, а пользователь Семён Скитович в единственном отзыве требует снести здание.

Начальник отдела архитектуры, строительства, земельных и имущественных отношений администрации Советского района Наталья Лалакишиева подчеркнула, что участок обременён сервитутом.

— Вообще, это центр микрорайона, в котором очень просится нормальный торговый центр. Потому что рынок, который перенесли на Арбузова, пустой, туда никто не ездит, — добавила она.

Ерлан Байджанов, который представляет территорию в горсовете подтвердил, что среди некоторых жителей это вызовет одобрение.

— Могу сказать, что точку зрения администрации, что на этом участке нужно сделать торговый центр, некоторые граждане поддерживают. Так что я бы не сказал, что исключительно все жители поддерживают перевод участка бывшего рынка Нижней зоны Академгородка в Р-2 (зону рекреации. — Прим. ред.), — сказал он.

Между тем других предложений от жителей в мэрии не получали. Члены комиссии решили вынести вопрос на публичные слушания.