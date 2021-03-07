В Академгородке прошли одиночные пикеты против застройки сквера на Демакова — полиция пришла разгонять акцию

Жители Академгородка вышли на одиночные пикеты против застройки сквера на Демакова
В Академгородке прошла очередная серия одиночных пикетов — участники акции пытаются отстоять сквер, который хотят отдать под застройку. В акции приняла участие депутат Горсовета Наталья Пинус.
— Организаторы специально никого не приглашали, чтобы не было массового мероприятия, а только одиночные пикеты, — сообщила Наталья Пинус на своей странице в Facebook.
По ее словам, в этот раз участников акции было больше, чем
— Сотрудниками составлено много предупреждений, включая пожилых людей. Предупреждения составлены на основании нарушений требований ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». У меня тоже теперь есть такое, — поделилась Наталья Пинус.
Напомним, суть конфликта состоит в том, что мэрия Новосибирска продала бывшую территорию рынка на пересечении улиц Арбузова и Российской в микрорайоне Щ без торгов. Местные жители рассчитывали, что на этой территории будет сквер.
Торговый центр с парком был запланирован властями на месте закрывшегося рынка еще в
Недавно прокуратура озвучила результаты проверки сделки по продаже участка — выяснилось, что его продали по рыночной цене.
— Если говорить о независимой оценке земли, то продана она была по рыночной, соответственно, ущерба муниципальному образованию нет. Если говорить о законности процедуры продажи, то это правовой механизм. Предварительно могу сказать, что такой порядок действий допускается законодательством. Это абсолютно неокончательный вывод, — уточнил первый заместитель прокурора НСО Борис Крылов.