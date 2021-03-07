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В Академгородке прошли одиночные пикеты против застройки сквера на Демакова — полиция пришла разгонять акцию

В акции принимала участие депутат Горсовета Наталья Пинус

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Предыдущая акция была 23 февраля

Предыдущая акция была 23 февраля

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Жители Академгородка вышли на одиночные пикеты против застройки сквера на Демакова

В Академгородке прошла очередная серия одиночных пикетов — участники акции пытаются отстоять сквер, который хотят отдать под застройку. В акции приняла участие депутат Горсовета Наталья Пинус.

— Организаторы специально никого не приглашали, чтобы не было массового мероприятия, а только одиночные пикеты, — сообщила Наталья Пинус на своей странице в Facebook.

В мероприятии приняли участие около 10 человек

В мероприятии приняли участие около 10 человек

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По ее словам, в этот раз участников акции было больше, чем 23 февраля. Кроме того, было много полицейских, которые через мегафоны предупреждали собравшихся о том, что акция незаконна.

Участникам акции вынесли предупреждения

Участникам акции вынесли предупреждения

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— Сотрудниками составлено много предупреждений, включая пожилых людей. Предупреждения составлены на основании нарушений требований ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». У меня тоже теперь есть такое, — поделилась Наталья Пинус.

К участникам акции подошла полиция

К участникам акции подошла полиция

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Напомним, суть конфликта состоит в том, что мэрия Новосибирска продала бывшую территорию рынка на пересечении улиц Арбузова и Российской в микрорайоне Щ без торгов. Местные жители рассчитывали, что на этой территории будет сквер.

В акции приняла участие депутат Наталья Пинус

В акции приняла участие депутат Наталья Пинус

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Торговый центр с парком был запланирован властями на месте закрывшегося рынка еще в 2013 году, его строительство планировали на 2015 год. Поиск инвестора для проекта затянулся на несколько лет из-за имущественных споров: в 2017 году участок выставляли на торги, но по распоряжению ТУ Росимущества аукцион отменили. В 2018 году стало известно, что ведомство передало землю городу, в конце года ее включили в план приватизации муниципального имущества.

Недавно прокуратура озвучила результаты проверки сделки по продаже участка — выяснилось, что его продали по рыночной цене.

— Если говорить о независимой оценке земли, то продана она была по рыночной, соответственно, ущерба муниципальному образованию нет. Если говорить о законности процедуры продажи, то это правовой механизм. Предварительно могу сказать, что такой порядок действий допускается законодательством. Это абсолютно неокончательный вывод, — уточнил первый заместитель прокурора НСО Борис Крылов.

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сквер на Демакова
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