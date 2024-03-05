Когда в Академгородке благоустроят длинный парк вдоль реки Чербузы? Ответ мэрии

По словам вице-мэра, в Советском районе сейчас реализуется несколько проектов. Один из них — линейный парк Чербузы, который протянется от станции «Сеятель» и дойдет до улицы Кутателадзе вдоль реки Чербузы. Изначально на месте будущей зеленой зоны были железнодорожные пути, позже территорию отдали муниципалитету. Тогда власти решили снести гаражи (пока убрали не все) и объединить более 14 участков в большой парк. Объединение пока продолжается. Общая протяженность зеленой зоны — 2,4 километра.