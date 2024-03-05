Когда в Академгородке благоустроят длинный парк вдоль реки Чербузы? Ответ мэрии

Благоустройство парка Чербузы в новосибирском Академгородке в микрорайоне «Щ» могут начать в конце 2024 года или в начале следующего. Об этом рассказала вице-мэр города Анна Терешкова во время эфира в паблике «ЦУР Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам вице-мэра, в Советском районе сейчас реализуется несколько проектов. Один из них — линейный парк Чербузы, который протянется от станции «Сеятель» и дойдет до улицы Кутателадзе вдоль реки Чербузы. Изначально на месте будущей зеленой зоны были железнодорожные пути, позже территорию отдали муниципалитету. Тогда власти решили снести гаражи (пока убрали не все) и объединить более 14 участков в большой парк. Объединение пока продолжается. Общая протяженность зеленой зоны — 2,4 километра.
— Сейчас разработана проектно-сметная документация, мы готовимся пойти в экспертизу, после того, как мы ее пройдем, появится точная цена парка. Если все будет с экспертизой нормально, то в конце этого года или в начале следующего приступим к реализации парка, — объяснила Анна Терешкова.
Также вице-мэр отметила, что рядом собираются благоустраивать сквер Демакова, зеленую зону объединят с Чербузами, чтобы создать одно большое пространство для Академгородка.
В июле журналист НГС побывала на общественном обсуждении дизайн-проекта парка Чербузы. Заборы вдоль зеленой зоны хотят перекрыть кустарниками и граффити, а все гаражи снести, но местные активисты оказались недовольны концепцией парка с муралами, площадками и каскадным водоемом.