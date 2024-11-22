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Город ДТП с перевернувшимся автобусом и загадочная гибель новосибирца: главные новости Новосибирска 21 ноября

ДТП с перевернувшимся автобусом и загадочная гибель новосибирца: главные новости Новосибирска 21 ноября

НГС выбрал пять самых интересных событий

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День был богат на события

Каждый день выходит колоссальное количество новостей. В таком информационном потоке очень легко упустить что-то важное. Поэтому редакция НГС выбрала пять самых интересных событий, которые произошли в Новосибирске 21 ноября.

Названы новосибирские маршруты, на которых увеличат количество транспорта в 2025 году

В 2025 году в Новосибирске увеличат количество единиц транспорта на четырех маршрутах. Об этом НГС рассказали в пресс-центре мэрии города. Изменения коснутся троллейбусных маршрутов № 8, 13, трамвайного маршрута № 13 с учетом перспективы их продления, а также автобусного маршрута № 54.

«Мэрия спала полгода»: в Новосибирске у дочери погибшего на СВО военного забирают квартиру — ее перепродавали незаконно

Елена Пойда — вдова погибшего бойца СВО. С младшим сыном она живет в Камне-на-Оби, а ее старшая дочь учится и живет в Новосибирске. Жилье Елена купила для дочери в 2023 году на выплаты за погибшего мужа, когда девушке еще не исполнилось 18 лет. В 2024 году она окончила школу и переехала в подготовленную за это время квартиру, чтобы продолжить учебу. Но оказалось, что ее она заняла незаконно, а права на нее предъявила мэрия Новосибирска. Корреспондент НГС разобрался в ситуации.

Автобус съехал в кювет на новосибирской трассе и перевернулся — есть пострадавшие

В Новосибирской области сегодня, 21 ноября, в 9:10 перевернулся автобус с пассажирами. Инцидент произошел на трассе Каргат — Кочки. Прокуратура региона взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП. Пассажиров рейса осмотрели медицинские сотрудники. Есть пострадавшие — их доставили в ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» для оказания медицинской помощи.

«Рука прикипела к батарее»: 23-летний новосибирец загадочно погиб во время разговора по телефону

В Новосибирске 23-летний экспедитор Сергей Хижняк скончался от удара электрическим током при необычных обстоятельствах. Как рассказала НГС мать погибшего Наталья Воронянская, в тот вечер, 24 октября, его нашли с телефоном в руке — другой рукой он держался за батарею. Родные погибшего предполагают, что ток мог пройти по батарее.

«Дешевле не будет»: под Новосибирском запустили новый молокозавод — НГС погулял по коровникам и узнал, почему дорожают продукты

Эксперты называют разные причины роста цен на сливочное масло, но главная из них всё же — дефицит сырья. Чтобы делать масло, сыры, творог и прочие необходимые продукты, нужно, чтобы кто-то производил молоко. Поэтому обозреватель и фотокорреспондент НГС посетили новый молокозавод и молочную ферму в окрестностях Новосибирска.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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