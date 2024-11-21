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Дороги и транспорт Названы новосибирские маршруты, на которых увеличат количество транспорта в 2025 году

Названы новосибирские маршруты, на которых увеличат количество транспорта в 2025 году

В Новосибирске увеличат количество транспорта на четырёх маршрутах

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На трамвайный маршрут №13 добавят еще три единицы транспорта — их станет 27

В 2025 году в Новосибирске увеличат количество единиц транспорта на четырех маршрутах. Об этом НГС рассказали в пресс-центре мэрии города.

— Увеличение количества подвижного состава в 2025 году планируется на троллейбусных маршрутах № 8, 13, трамвайном маршруте №13, с учетом перспективы их продления, а также на автобусном маршруте №54, — объяснили в городской администрации.

В муниципалитете уточнили, что на троллейбусном маршруте №8 с учетом перспективы его продления до «Ключ-Камышенского плато» количество единиц транспорта планируется увеличить с 26 до 28, на автобусном маршруте №54 — с 20 до 24.

— С учетом перспективы продления предусмотрено увеличение количество подвижного состава на троллейбусном маршруте №13 с 16 до 21 единиц, на трамвайном маршруте №13 — с 24 до 27 единиц, — сказали в мэрии Новосибирска.

Власти при этом добавили, что открытия новых транспортных маршрутов в Новосибирске в 2025 году не планируется.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске исчезли десятки автобусных остановок.

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