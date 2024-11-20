Во всем виноваты ларьки: в Новосибирске исчезли десятки автобусных остановок — НГС узнал, куда они делись и когда их вернут

Когда срок аренды земли для павильона с встроенным киоском кончался, с улицы пропадала не только торговая точка, но и остановка Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











5 ноября читатели НГС в районе автобусной остановки «Вертковская» заметили крайне неприятное нововведение: может быть не слишком красивый, но по крайней мере защищавший их от дождя и ветра металлический павильончик убрали. Теперь им придется дожидаться автобусов, наслаждаясь всеми прелестями новосибирской осени, а в перспективе и зимы. После публикации новости оказалось, что проблема совсем не локальная: на то, что их остановки исчезли, пожаловались десятки горожан. НГС собрал адреса всех пропавших павильонов и узнал у мэрии Новосибирска, что с ними случилось и когда пассажирам вернут хотя бы минимальный комфорт.

Пустые площадки и суровый сибирский креатив

Сразу после публикации новости об исчезновении остановки «Вертковская» в комментариях к ней открылся портал в ад: оказалось, что пропажа павильончиков — явление массовое. Внешних признаков того, что на место убранных остановок городские власти собираются устанавливать новые или хотя бы другие старые, тоже не было.

— На Снегирях убрали остановку «Торговый центр» и, по-моему, не собираются другую ставить, — пожаловалась читательница НГС Наталья.

— «Коммунстроевскую» сперли! — кратко, но емко возмутился читатель Михаилъ (именно так, с твердым знаком на конце).

Судя по количеству одобрительных эмодзи под его сообщением, грубоватая, но отражающая суть вещей лексика пришлась по вкусу остальным сибирякам.

— В Первомайском районе нет остановок «Ростовской» и «Марии Ульяновой». А остановку «Больница» перенесли так, что получилось две остановки «Белый сад», — возмутился еще один новосибирец.

Так выглядела остановка «ДК Горького» 7 ноября, когда НГС собирал жалобы пассажиров Источник: читательница НГС Юлия











Павильоны с «Танкистов», «Бийской», «Библиотеки» с улицы Объединения, по уверениям горожан, тоже как будто испарились, а на многих остановочных пунктах им даже не пришлось сначала привыкать к хорошему, а потом возмущаться.

— Конечная на Николая Сотникова (имеется в виду остановка «Улица Александра Чистякова». — Прим. ред.). Остановку никуда не «сдувало», её там в принципе никогда не было, — пожаловался читатель НГС Дмитрий. — И это при том, что маршрут 29-го троллейбуса лично губернатор представлял.

— Остановка «Тюменская», Кировский район. Нет трамвайной остановки, — лаконично сообщила сибирячка Светлана.

Читательница НГС Юлия же без лишних слов прислала нам фотографию павильона на остановке «ДК Энергия». Сказать, что физически его в тот момент не существовало, конечно, было нельзя. Но напоминала конструкция не остановку общественного транспорта, а некий сомнительный арт-объект.

А так выглядела остановка «Падунская» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Справедливости ради, отвечать на жалобы новосибирцев мэрия Новосибирска начала, даже не дожидаясь официального журналистского запроса, — прямо в комментариях к посту в телеграм-канале НГС. Согласно ответам, не всем пассажирам повезло: пока кто-то уже прячется от ветра в новом павильоне, другим горожанам предстоит гадать, хватит ли Новосибирску денег на остановки (если не на новые и красивые, то хотя бы на пресловутые жестяные коробочки) в следующем году.

Когда появятся остановки

Как рассказали НГС в мэрии Новосибирска, все остановочные павильоны исчезли по одной и той же причине.

— По информации районных администраций и департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, указанные в запросе павильоны были совмещены с нестационарными торговыми объектами, которые демонтировали в связи с окончанием срока действия договоров аренды, — объяснили в пресс-центре.

Согласно все тому же ответу, часть перечисленных в запросе павильонов жителям уже вернули. По данным пресс-центра мэрии, ООТ «ДК Энергия» обзавелась павильоном еще 1 ноября, а жутковатую инсталляцию на «ДК Горького» заменили на нормальную остановку 2 ноября 2024 года.

Благоустройство в Новосибирске развивается как-то неравномерно: где-то стоят умные остановки, а где-то все еще не хватает обычных Источник: Ольга Бурлакова / NGS.ru











Остановки «Библиотека» на улице Объединения, «Танкистов» и «Бульвар» в Кировском районе пообещали привести в нормальное состояние вплоть до 1 декабря.

— На 2024 год предусмотрено выполнение работ по обустройству остановочных пунктов ООТ «Падунская», «Торговый центр» по улице Рассветная, «Бийская», «Кафе Жемчужина», в том числе установка новых павильонов, — сообщили в мэрии Новосибирска.

Остановка «Падунская» в скорбном списке новосибирцев вообще заняла особое место. Если большую часть павильонов начали убирать по осени, она пропала не меньше полугода назад. Общественного транспорта там дожидались в основном пенсионеры, им ждать автобуса стоя было физически сложно, так что пассажиры дали волю креативу. Со свойственными старому поколению смекалкой и умением собрать нечто пригодное для использования из совершенно бесполезного мусора они поставили на «Падунской» лавочку из старых досок, покрышек и дверцы от холодильника.

— Я заявочку [депутатам] давала, а они не здесь поставили, а на Горбольнице. Здесь, сказали, делаем вот к новому году, — вслух надеялась 7 ноября 2024 года местная жительница Любовь Александровна. — А это вот жильцы сами сделали. Мы-то все уже старенькие, в основном, еле-еле ходим. Ну вот и присели.

В итоге ждать праздника не пришлось. Проверяя, не лишились ли после публикации НГС пассажиры даже такого сомнительного удобства, журналист была приятно удивлена: за прошедшие две недели остановка «Падунская» определенно преобразилась.

Так выглядела остановка «Падунская» две недели назад и сегодня Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, Андрей Бортко / NGS.ru

На этом безусловно хорошие новости закончились: остальным недосчитавшимся остановок пассажирам придется подождать.

Конечная 29-го троллейбуса «Улица Александра Чистякова» должна появиться в ближайшее время, но зависит это уже не от городских властей: по информации дептранса мэрии, в настоящее время проходит конкурс на определение подрядной организации.

Сейчас в мэрии формируют дополнительный перечень остановок, на которых в 2025 году пассажиры очень ждут защиты от дождя и ветра Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Павильоны остановки «Коммунстроевская» на улице Кирова в мэрии пообещали установить в 2025 году, примерно в тот же период вернут остановку «Вертковская». Кому еще повезет с павильонами в новом году — вопрос пока открытый.

— Дополнительный перечень на установку павильонов в 2025 году находится в работе, на стадии формирования, — рассказали в мэрии Новосибирска.

Возможно, в него попадет и трамвайная остановка «Тюменская», на которой павильона отродясь не бывало.

Не дождетесь

Части пассажиров определенно придется похоронить свои надежды на комфортную остановку у дома если не навсегда, то на неопределенный срок: по информации городских чиновников, на их остановочных пунктах все в порядке. Именно так случилось, например, в Первомайском районе, где пассажиры пожаловались на перенос автобусной остановки «Больница №9», но понимания чиновников не встретили.

— Работа по обустройству ООТ «Больница №9» выполнена силами МБУ «ГЦОДД» в 2023 году в соответствии с утвержденной проектной документацией. Расположение ООТ «Больница №9» и «Белый сад» в нормативном состоянии, — ответил на претензии первомайцев дептранс мэрии.

— А кто-то проверяет эти проекты на деле? Остановку «Больница №9» перенесли на 400 метров дальше, чем она была, и получилось две остановки «Белый сад», — возмутился пассажир.

Вопрос вышел риторическим, и, как на любой риторический вопрос, отвечать на него чиновники не стали.

Боль этого пассажира может понять только другой житель Первомайского района или тот, кто внимательно изучит карту. Может быть, если считать сотни метров автомобильных дорог, перенос и выглядел логично. Но для пешехода остановки «Белый сад» и «Больница №9» теперь разделяет пара минут неспешной прогулки через сквер, а вот до дома приходится идти гораздо дольше. 400 метров для пожилого человека, особенно несущего тяжелые сумки, — солидное расстояние.

На карте ООТ «Белый сад» отмечена красными крестиками, а «Больница №9» — синими. После переноса остановки они оказались совсем рядом Источник: 2GIS











Остановки общественного транспорта в Новосибирске частенько становятся инфоповодами со знаком минус. Например, пассажиры 13-го трамвая пожаловались на то, что те, кто ждет транспорта на остановке «Маковского», вынуждены фактически перебираться через топкое грязное болото.

В мае 2024 года жители Первомайского района наконец дождались установки павильона на ООТ «Переулок Твардовского», но почему-то совершенно не обрадовались: «новая остановка» оказалась перенесенной с КСМ «жестяной коробочкой» — грязной и густо исписанной.