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Происшествия эксклюзив «Рука прикипела к батарее»: 23-летний новосибирец загадочно погиб во время разговора по телефону

«Рука прикипела к батарее»: 23-летний новосибирец загадочно погиб во время разговора по телефону

Родители погибшего хотят найти виновников

1 971
11 комментариев

Сергей Хижняк работал экспедитором в Новосибирске

В Новосибирске 23-летний экспедитор Сергей Хижняк скончался от удара электрическим током при необычных обстоятельствах (справка о смерти есть в распоряжении редакции).

Как рассказала НГС мать погибшего Наталья Воронянская, в тот вечер, 24 октября, его нашли с телефоном в руке — другой рукой он держался за батарею.

Квартиру по адресу улица Дачная, 25/4 Сергей снимал вместе со своей девушкой — жили они там вместе около года.

— Вечером она пришла домой, открыла дверь ключом, увидела, что Сережа лежит на диване без движения. Телефон был подключен к зарядному устройству. Правой рукой он его держит, как будто с кем-то разговаривает, а левая рука была на батарее, он за трубу держался, металлическую. Она позвала его по имени, а он молчит. Она испугалась, вызвала скорую и позвонила своей маме, — пересказывает события того дня Наталья Воронянская.

После этого девушка позвонила родителям Сергея.

— Она говорит: «Тетя Наташа, Серёжа умер, приезжайте», — продолжает мать погибшего. — Я приехала, поднялась в квартиру, подошла к ребёнку, за ножки потрогала — меня током не ударило. Через 3−4 минуты приехал следователь, меня вывели из комнаты.

По словам матери, следователь сразу предположил, что ее сына убило током из-за зарядного устройства. Прозвучала еще такая формулировка: «блуждающий ток». Но семья не согласна.

— Блок зарядного устройства и шнур целы. Не было ни замыкания, ни оголенного провода. Скорее всего, ток прошел по батарее. Муж сказал, либо свет перекидывали по старинке — провод кидали, либо, может быть, шел ремонт с помощью сварочного аппарата, например, батареи в подвале, — говорит Наталья.

Мать вспоминает, что телефон так сильно прикипел к левой руке, что приезжали сотрудники МЧС, чтобы обесточить квартиру и вытащить его. Мобильный изъяли на экспертизу, ее результаты до сих пор не известны семье погибшего.

— И рука была тоже прикипевшая к батарее, ожог серьезный был. И на щеке с правой стороны, куда он прикладывал телефон, — тоже, — отмечает детали женщина.

Родители Сергея хотят найти того, из-за кого произошел несчастный случай, повлекший гибель их единственного сына.

— За любым несчастным случаем стоят конкретные виновники, — сокрушается мать парня.

Следователи не стали возбуждать дело.

— Следственными органами была проведена уголовно-процессуальная проверка. В настоящий момент принято процессуальное решение: в возбуждении уголовного дела отказано, — сообщили НГС в СУ СКР по Новосибирской области.

Дом находится под управлением УК «Сибиряк». НГС отправил запрос в управляющую компанию, чтобы узнать, проводились ли в доме в день смерти Сергея какие-либо работы, связанные с отоплением или электричеством. Также редакция обратилась с запросом в Новосибирский областной центр охраны труда.

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ПО ТЕМЕ
Новосибирск Смерть от удара током Мобильный телефон Зарядное устройство Отказ в возбуждении уголовного дела
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Комментарии
11
отец Кабани
10 минут
Ни он первый, ни он последний. Кто-то для заземления, использовал систему отопления. И вот трагический результат.
Гость
11 минут
Кто то заземление кинул на батарею
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