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Происшествия Автобус съехал в кювет на новосибирской трассе и перевернулся — есть пострадавшие

Автобус съехал в кювет на новосибирской трассе и перевернулся — есть пострадавшие

Прокуратура начала проверку

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16 комментариев

Автобус перевернулся

В Новосибирской области сегодня, 21 ноября, в 9:10 перевернулся автобус с пассажирами. Инцидент произошел на трассе Каргат — Кочки. Прокуратура региона взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, авария с автобусом № 302 «Каргат» — «Петровск» произошла на 49 километре трассы. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В итоге автобус опрокинулся.

Пассажиров рейса осмотрели медицинские сотрудники. Есть пострадавшие — их доставили в ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» для оказания медицинской помощи.

Если вы были очевидцами ЧП или пострадали в аварии, свяжитесь с редакцией НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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В Новосибирске вечером 20 ноября на остановке загорелся трамвай № 15. Все пассажиры эвакуировались самостоятельно, и никто не пострадал.

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Комментарии
16
Гость
49 минут
какая ровная, чистая асфальтированная дорога
Мон@шка60+
41 минута
Нещитово, это же не экскурсионный автобус в какой-нибудь дурацкой Турции.
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