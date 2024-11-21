Автобус съехал в кювет на новосибирской трассе и перевернулся — есть пострадавшие

Автобус перевернулся Источник: Прокуратура Новосибирской области











В Новосибирской области сегодня, 21 ноября, в 9:10 перевернулся автобус с пассажирами. Инцидент произошел на трассе Каргат — Кочки. Прокуратура региона взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, авария с автобусом № 302 «Каргат» — «Петровск» произошла на 49 километре трассы. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В итоге автобус опрокинулся.

Пассажиров рейса осмотрели медицинские сотрудники. Есть пострадавшие — их доставили в ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» для оказания медицинской помощи.