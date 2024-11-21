В Новосибирске на остановке загорелся трамвай с пассажирами — видео с места

В Новосибирске вечером 20 ноября на остановке загорелся трамвай № 15. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
Инцидент произошел на улице 9 Гвардейской Дивизии. Возгорание сняли на видео. Как рассказали подписчики телеграм-канала, все пассажиры эвакуировались самостоятельно и никто не пострадал.
Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска.
В Новосибирске вечером 20 ноября сгорел грузовик. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, инцидент произошел на Бердском шоссе.