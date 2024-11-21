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Происшествия В Новосибирске на остановке загорелся трамвай с пассажирами — видео с места

В Новосибирске на остановке загорелся трамвай с пассажирами — видео с места

Спереди трамвая пошел дым

554
1 комментарий

Никто из пассажиров не пострадал

В Новосибирске вечером 20 ноября на остановке загорелся трамвай № 15. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

Инцидент произошел на улице 9 Гвардейской Дивизии. Возгорание сняли на видео. Как рассказали подписчики телеграм-канала, все пассажиры эвакуировались самостоятельно и никто не пострадал.

От трамвая шел дым

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска.

В Новосибирске вечером 20 ноября сгорел грузовик. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, инцидент произошел на Бердском шоссе.

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Комментарии
2
Гость
6 минут
Тормоза горят
Гость
1 минута
Спереди трамвая Ещё раз повторю вопрос - у вас русскоязычные, вообще, работают? Ну и зрячие, судя по видео?
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