Грузовик, груженный продуктами, вспыхнул на Бердском шоссе — видео с места пожара

В Новосибирске вечером 20 ноября сгорел грузовик. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, инцидент произошел на Бердском шоссе.
— На пульт дежурного поступила информация о загоревшемся автомобиле Toyota Dyna. В 16:47 на место выехал пожарный расчет. В 17:00 открытое горение было ликвидировано, — пояснили в ведомстве.
По данным МЧС, площадь возгорания составила 7 квадратных метров, в кузове загорелись продукты питания. Водитель во время пожара не пострадал.
Ранее в Новосибирске на парковке у дома Дмитрия Донского, 32/1 загорелся отечественный автомобиль ВАЗ-2107.