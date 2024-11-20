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Происшествия Грузовик, груженный продуктами, вспыхнул на Бердском шоссе — видео с места пожара

Грузовик, груженный продуктами, вспыхнул на Бердском шоссе — видео с места пожара

Водитель во время возгорания не пострадал

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9 комментариев

Площадь возгорания составила 7 квадратных метров

В Новосибирске вечером 20 ноября сгорел грузовик. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, инцидент произошел на Бердском шоссе.

— На пульт дежурного поступила информация о загоревшемся автомобиле Toyota Dyna. В 16:47 на место выехал пожарный расчет. В 17:00 открытое горение было ликвидировано, — пояснили в ведомстве.

По данным МЧС, площадь возгорания составила 7 квадратных метров, в кузове загорелись продукты питания. Водитель во время пожара не пострадал.

Ранее в Новосибирске на парковке у дома Дмитрия Донского, 32/1 загорелся отечественный автомобиль ВАЗ-2107.

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Комментарии
9
alippa
18 минут
пальмовый жир самовоспламенился?)))
Гость
26 минут
Водка полыхнула?
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