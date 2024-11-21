«Дешевле не будет»: под Новосибирском запустили новый молокозавод — НГС погулял по коровникам и узнал, почему дорожают продукты

Теленок с фермы «Толмачевского» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Эксперты называют разные причины роста цен на сливочное масло, но главная из них всё же — дефицит сырья. Чтобы делать масло, сыры, творог и прочие необходимые продукты, нужно, чтобы кто-то производил молоко. Поэтому обозреватель и фотокорреспондент НГС не задумываясь решили воспользоваться возможностью посетить новый, начавший работать в этом году молокозавод и молочную ферму в окрестностях Новосибирска.

«Толмачёвское» из Красноглинного

Коровники «Толмачевского» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Название «Толмачёвского молочного завода» вряд ли что-то скажет большинству жителей Новосибирска. Предприятие начало работать только весной этого года и не вышло ещё на проектную мощность. Оно расположено в небольшом селе Красноглинное, которое с севера граничит с городом Обь, а с востока — с селом Толмачево. От молокозавода до громадного тепличного комплекса (конкретно комбината «Новосибирский») меньше 300 метров по прямой.

Продукцию предприятия можно купить в ограниченном количество торговых точек Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











У молочного производства, конечно, масштабы пока куда скромнее, но амбиций тоже хватает. Собственно совхоз, занимавшийся разведением коров, существовал здесь ещё с середины 1930-х годов, но до недавнего времени о нем знали разве что специалисты. В 2016 году предприятие оказалось в руках новых владельцев, которые решили организовать там производство полного цикла.

Дело в том, что предприятия, которые сами бы содержали молочное стадо и сами же производили конечный продукт, в российском агробизнесе встречаются нечасто. Обычно молокозаводы получают молоко с ферм, которые заняты только животноводством. Логика здесь простая: производитель конечного продукта сегодня работает с торговыми сетями и должен обеспечить большие объемы.

На «Толмачёвском» решили организовать производство полного цикла, и коровы здесь свои Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Сами по себе дистрибуция, продвижение продукта требуют существенных расходов, на которые даже крупное сельское предприятие зачастую неспособно. Поэтому производители молока продают его переработчикам, а те уж в свою очередь заняты продажей готового продукта конечному потребителю.

По понятным причинам собственно ферма расположена на краю села, но до молокозавода отсюда все равно километра полтора. Сейчас здесь содержится 740 дойных коров, плюс регулярно пополняющиеся специальные коровники для молодняка.

Недавно родившиеся телята в коровьем «детском саду» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Совсем молодые телята находятся в отдельных маленьких загончиках, заботливо отделанных сеном. Подростков переселяют уже в настоящий коровник (но взрослых животных там нет), чтобы они учились жить в компании себе подобных. Мамы, которая могла бы о них заботиться, на ферме не предусмотрено. Точнее, эту функцию выполняют зоотехники.

Коровник выглядит буднично: широкий проход в центре, пространство для животных по обеим сторонам, сваленный по краям корм, в который коровы периодически засовывают свои морды, протиснувшись через ограждение, и меланхолично жуют.

Руководитель АО «Толмачевское» Владимир Щукин Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Обращает на себя внимание, что, несмотря на характерный запах, в самих загонах нет ни луж, ни куч навоза: все, что может течь, утекает само, а остальное сгребает автоматический подборщик.

Выкладка корма тоже происходит почти автоматически, говорит директор предприятия Владимир Щукин. Автоматизированная система сама определяет, сколько кормов положено коровнику в зависимости от количества животных, характера корма, текущих показателей и т. д.

Коровам в загонах, кстати, довольно просторно, они могут перемещаться. Но предпочитают больше перетаптываться на месте или вовсе лежать. Их задача в том, чтобы перерабатывать растительную пищу в молоко, а это можно делать и лёжа.

В коровниках хватает не бросающейся в глаза автоматизации Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Коровы здесь непростые (хотя по виду не скажешь) — это высокопродуктивная порода, которую завезли в 2018 году из Германии, рассказывает руководитель хозяйства. Мало того, для размножения, чтобы потомство сохраняло (а лучше увеличивало) количество производимого молока, нужны специальные «топовые» быки. Водятся такие преимущественно в США и Канаде, так что несмотря на все политические сложности, оплодотворяют в Сибири немецких тёлок парни из-за океана. Работать им приходится, правда, на удалёнке, зато сперму топовых бычков развозят по всему свету.

На вопрос от журналистов, как же дескать импортозамещение, Владимир Щукин разводит руками:

— Иначе нужной продуктивности не получить. Сейчас корова даёт у нас до 13,7 тысячи литров молока в год. А раньше было от силы 2,9 тысячи литров. Есть разница?

Карусельная доильная станция Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Дойка в хозяйстве проходит в отдельном здании на специальном устройстве карусельного типа. Коровы заходят на него по очереди, к вымени им крепят доильный аппарат и животное медленно уезжает дальше оставляя место следующему. И пройдя круг, коровы уходят назад в коровники уже опустошенными. Система дорогая, но эффективная, она существенно снижает трудозатраты. А людей сейчас не хватает везде.

Молочный завод

В одном из залов молочного завода Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Молочный завод пока выглядит по сравнению с фермой скромно. Да и внутри явно есть ещё куда и дополнительное оборудование поставить, и в принципе загрузить по полной уже имеющиеся линии. Но это дело будущего, завод начал работать только в этом году. До этого молоко с фермы приходилось сдавать другим переработчикам, что, разумеется, менее выгодно.

Внутри предприятие сверкает новым оборудованием. Что-то привезли из Италии, но многое сделано российской компанией из соседнего Алтая. Завод уже вовсю производит простую «молочку»: молоко трех видов жирности, кефир, сметану, творог, масло. Недавно запущено сырное производство, но пока оно находится в стадии отработки — всё-таки сыру нужно время, чтобы созреть. Посмотрев на продукт, можно вносить какие-то изменения в технологию. Процесс этот небыстрый.

Забор пробы на молокозаводе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Торгуют продукцией «Толмачевского» пока через собственные магазины и отделы, через специализированные торговые точки «Октябрьской птицефабрики», а также продукты можно найти в «Добрянке» и «Бахетле». Молоко, сметана и масло у «Толмачевского» продается по ценам, скажем так, чуть выше среднего.

На предприятии не считают нужным пытаться захватить рынок низкими ценами — всё равно за более крупными молочными холдингами не успеть. Лучше уж попытаться закрепиться в нише, где покупатели готовы заплатить чуть больше в надежде на качество.

Сметана Толмачевского молокозавода Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На неизбежные вопросы о ценах на масло директор завода Денис Рудаков отвечает уклончиво. Дескать, к той цене, которое выставляет предприятие, добавляется ещё много чего: логистика, расходы торговой сети, прибыль всех участников товарной цепочки. Но ожидать, того, что продукт этот подешевеет, не стоит.

— 130 рублей за пачку сейчас настоящее масло стоить уже не может, — заявил он.

Кого бы не пыталось обвинить в повышении цен общественное мнение, но совершенно очевидно, что единственный эффективный способ сдерживания цен — это не какие-то запретительные меры, а просто более активное производство дорожающих продуктов. И появление вблизи от Новосибирска предприятия, которое не просто перерабатывает молоко, но и производит его само, это небольшой, но реальный вклад в то, чтобы дефицита молочных продуктов не возникало впредь.

Кому принадлежит «Толмачевский»

Высокопроизводительные коровы были привезены из Германии Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Молочная ферма управляется сейчас АО «Толмачевское». Состав акционеров оно не раскрывает, но зарегистрированное в 2024 году АО, по данным «Контур.Фокус», является прямым преемником ООО «Толмачевское», где владельцем 100% долей был Александр Кытманов. Ему принадлежит так же 100% долей в ООО «Агросервис», которое занимается ремонтом и техобслуживанием сельскохозяйственной техники.

Выручка ООО «Толмачевского» (оно прекратило существование только летом этого года) за 2023 год составила 414 миллионов рублей.

У Александра Кытманова прежде было несколько бизнесов, а самое раннее упоминание в базе «Контур.Фокус» — это Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Кемеровской области, которым Александр Кытманов руководил до 2008 года.

АО «Толмачевский молочный завод» формально существует с 2016 года, но какие-то активные изменения финансовых показателей там начались только два года назад. В прошлом году балансовая стоимость активов выросла до 1,1 миллиарда рублей, но выручки никакой предприятие показать не могло, поскольку производство начало работать здесь только весной этого года.

Предприятие, разумеется, не единственное регионе занимается разведением коров и производством молока. Самый известный на рынке и крупный бренд — «Ирмень», собственный завод в Маслянинском районе достраивает федеральная «Эконива». Сайт «Сельхозпроизводители» насчитывает в Новосибирской области 26 предприятий, связанных с производством молока — правда, далеко не у всех это производства полного цикла.