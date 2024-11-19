Странное ДТП на лестнице и новые данные о сбежавших военных: главные события 18 ноября в Новосибирске

На начало недели пришлось много событий Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Каждый день через новостные ленты проходят сотни событий. Что-то собирает огромное количество просмотров, другие же инфоповоды остаются практически без внимания. Редакция НГС выбрала пять новостей за 18 ноября, которые показались нашим читателям наиболее интересными.

ДТП на лестнице: «Ниссан» попытался спуститься по ступенькам возле кинотеатра на Затулинке, но не смог

В Новосибирске вчера, 17 ноября, произошло странное ДТП возле кинотеатра «Рассвет». Светлый «Ниссан» застрял на лестнице. Попытки вытащить машину попали на видео от местных жителей. Автомобиль тянули два других, но, судя по видео, попытки оказались неудачными. Как в итоге вытащили авто, неизвестно.

Должники, рецидивист и герой с медалью за отвагу — что известно о военнослужащих, сбежавших из части в Коченёво

12 ноября из военной части в Коченёво сбежали 10 военнослужащих. О задержании четверых из них на следующий день сообщил глава Коченёвского района, еще трое, по неофициальным данным, были задержаны ближе к вечеру, судьба троих — под вопросом. Журналисты НГС получили ориентировки на девятерых беглецов и изучили их биографии.

Стали известны причины пожара, где погибли сибирячка и четверо детей

Глава регионального МЧС Виктор Орлов 18 ноября озвучил предварительную причину пожара, в котором погибли мать и ее четверо детей. К возгоранию привел недостаток конструкции изготовления электрооборудования, аварийный режим работы водонагревателя. При этом дом был оборудован датчиками АДПИ. В МЧС уточнили, что семья благополучная и на учете не состояла.

Перепечатали постановление: обвиняемый во взрыве газа на Линейной заявил, что его вина не доказана

В Новосибирске в Заельцовском районном суде выступили с последним словом Евгений Кавун и Ирина Урбах. Их судят по делу о взрыве газа на улице Линейной, в результате которого погибли 15 человек. На заседании Евгений Кавун заявил о процессуальных нарушениях и о том, что его вина не доказана следствием. Судебное следствие возобновили в связи с заявлением Кавуна о фальсификации доказательств следствия.

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