Перепечатали постановление: обвиняемый во взрыве газа на Линейной заявил, что его вина не доказана

Евгений Кавун заявил о фальсификации доказательств следствия Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в Заельцовском районном суде выступили с последним словом Евгений Кавун и Ирина Урбах. Их судят по делу о взрыве газа на улице Линейной, в результате которого погибли 15 человек. На заседании Евгений Кавун заявил о процессуальных нарушениях и о том, что его вина не доказана следствием. Также, по его словам, следователь подменил данные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого.

— Перепечатано было постановление. Были перепечатаны квартиры, в которых произошло, место повреждения были перепечатаны, и исковое заявление, — заявил Кавун в зале суда.

Евгению Кавуну и Ирине Урбах предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух и более лиц») и по ст. 168 УК РФ («Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности»).

Адвокат подсудимого Андрей Власов назвал несоответствия в документах. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого был указан один номер квартиры, в которой побывали обвиняемые. В постановлении из материалов дела — другой. В документах также различаются телесные повреждения потерпевших.

— Данные исправления, были внесены, как я полагаю, следователем после того, как сторона защиты ознакомилась с материалами уголовного дела. Так как при ознакомлении нами были получены фотокопии материалов дела. И у меня, и у второго защитника эти фотокопии имеются. Кроме того, в материалах продления меры пресечения, в Центральном суде города Новосибирска от ноября 2023 года имеется точно такое же постановление, которое имеется на руках обвиняемых, и которое было в дальнейшем подменено следователем.

Документы передали суду для проверки доводов обвиняемого и его защиты.

Судебное следствие возобновили в связи с заявлением Кавуна о фальсификации доказательств следствия. Теперь на следующее заседание вызовут следователя, составившего документы, в которых выявили несоответствия. Он даст показания по поводу заявлений Кавуна.

В конце октября обвинение запросило наказание Евгению Кавуну и Ирине Урбах в виде лишения свободы на срок 10 лет и 4 месяца.