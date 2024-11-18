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Криминал Взрыв газа на Линейной Перепечатали постановление: обвиняемый во взрыве газа на Линейной заявил, что его вина не доказана

Перепечатали постановление: обвиняемый во взрыве газа на Линейной заявил, что его вина не доказана

По делу о взрыве на Линейной в Новосибирске возобновили судебное следствие

883
10 комментариев

Евгений Кавун заявил о фальсификации доказательств следствия

В Новосибирске в Заельцовском районном суде выступили с последним словом Евгений Кавун и Ирина Урбах. Их судят по делу о взрыве газа на улице Линейной, в результате которого погибли 15 человек. На заседании Евгений Кавун заявил о процессуальных нарушениях и о том, что его вина не доказана следствием. Также, по его словам, следователь подменил данные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого.

— Перепечатано было постановление. Были перепечатаны квартиры, в которых произошло, место повреждения были перепечатаны, и исковое заявление, — заявил Кавун в зале суда.

Евгению Кавуну и Ирине Урбах предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух и более лиц») и по ст. 168 УК РФ («Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности»).

Адвокат подсудимого Андрей Власов назвал несоответствия в документах. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого был указан один номер квартиры, в которой побывали обвиняемые. В постановлении из материалов дела — другой. В документах также различаются телесные повреждения потерпевших.

— Данные исправления, были внесены, как я полагаю, следователем после того, как сторона защиты ознакомилась с материалами уголовного дела. Так как при ознакомлении нами были получены фотокопии материалов дела. И у меня, и у второго защитника эти фотокопии имеются. Кроме того, в материалах продления меры пресечения, в Центральном суде города Новосибирска от ноября 2023 года имеется точно такое же постановление, которое имеется на руках обвиняемых, и которое было в дальнейшем подменено следователем.

Документы передали суду для проверки доводов обвиняемого и его защиты.

Судебное следствие возобновили в связи с заявлением Кавуна о фальсификации доказательств следствия. Теперь на следующее заседание вызовут следователя, составившего документы, в которых выявили несоответствия. Он даст показания по поводу заявлений Кавуна.

В конце октября обвинение запросило наказание Евгению Кавуну и Ирине Урбах в виде лишения свободы на срок 10 лет и 4 месяца.

Все, что известно о ходе следствия по делу о взрыве газа на улице Линейной НГС собрал в специальном сюжете.

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Взрыв газа Улица Линейная Новосибирск Суд Заельцовский район
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Комментарии
10
Alx_nsk
10 минут
интересно, а почему им не вменили все остальные такие же происшествия, случившиеся в течении того времени как они были СИЗО? Следуя логике следствия - они в тех происшествиях точно так же виновны.
Гость
12 минут
А какая их вина, если взрыв случился в квартире, где они даже не были ❗❓ Просто оказались в нужном месте в нужное время. Теперь следствию так легко назначать козла отпущения 😠
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