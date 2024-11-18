Стали известны причины пожара, где погибли сибирячка и четверо детей

Пожар произошел вчера, 17 ноября Источник: Прокуратура Новосибирской области











Стала известна предварительная причина пожара в Купинском районе, в котором погибли мать и четверо её детей. Её озвучил глава регионального МЧС Виктор Орлов.

— Данная информация предварительная, следственные действия продолжаются. Причина пожара недостаток конструкции изготовления электрооборудования, аварийный режим работы водонагревателя, — сообщил начальник главного управления МЧС по Новосибирской области.

Семья, как сообщили в МЧС, благополучная и на учете не состояла.

Дом был оборудован датчиками АДПИ (Автономный дымовой пожарный извещатель) двух типов. С модулем и без модулей. Сработал датчик локально. По предварительной информации, АДПИ с GSM модулем, который могу прислать сообщение о пожаре, был снят и размещен в коробках.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность детей в пожаре выросла в три рада. Регион вернулся на показатели 2015–2016 года.