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Происшествия «Хотел помочь, но его атаковали»: таксист бросился спасать девушку, сбитую с ног на его глазах

«Хотел помочь, но его атаковали»: таксист бросился спасать девушку, сбитую с ног на его глазах

В соцсетях появилось видео с парковки возле ТЦ, полиция начала проверку

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8 комментариев

От удара девушка потеряла сознание

Агрессивное поведение двух парней в отношении таксиста и девушки попало на видео. После публикации в соцсетях полиция начала проверку.

Инцидент произошел в 10.40 в воскресенье, 17 ноября, перед ТЦ «Широта» по адресу Широкая, 113/2. На видео, размещенном в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», можно наблюдать, как бегущий парень на огромной скорости сбивает с ног девушку, она отлетает и, вероятно, теряет сознание. В это время мимо пробегает еще один человек, у него в руках продуктовая корзинка.

Очевидец уверяет, что девушка знакома с парнями

Пока первый парень пытается грубо привести в чувство девушку, второй возвращается. К ним подходит мужчина, вероятно, таксист, но его избивают так, что он теряет ботинок. Наконец, молодые люди хватают девушку под руки и за ноги и уносят из кадра.

Очевидцы считают, что два парня и девушка — из одной компании.

— Девушка их просто ждала, пошла навстречу и один из парней случайно врезался в неё. Водитель такси, видимо, хотел помочь, но его атаковал второй парень. Слышал, что девушка очнулась чуть позже, — привели информацию от очевидца в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что в полицию из-за этого происшествия никто не обращался, из медицинских учреждений сведений о пострадавших тоже не поступало.

— Публикация, размещённая в сети Интернет, зарегистрирована в отделе полиции № 7 «Ленинский» управления МВД России по городу Новосибирску для проведения проверки по обстоятельствам на видеозаписи и установления участников произошедшего, — добавили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

НГС также обратился за комментарием в сервис такси, чтобы выяснить, не пострадал ли таксист.

В Новосибирске дорожные работники чуть не избили журналиста за то, что он снял на видео ДТП с катком.

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Комментарии
9
Поддерживаю
4 минуты
Нужно отнестись с пониманием, немного спешили пивка попить, но не задалось.
Гость
8 минут
Ндаа, вот и помогай после этого людям... Жалко таксиста, синяки явно остались. Зря влез в разборки недочеловеков
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