«Хотел помочь, но его атаковали»: таксист бросился спасать девушку, сбитую с ног на его глазах

От удара девушка потеряла сознание Источник: «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»











Агрессивное поведение двух парней в отношении таксиста и девушки попало на видео. После публикации в соцсетях полиция начала проверку.

Инцидент произошел в 10.40 в воскресенье, 17 ноября, перед ТЦ «Широта» по адресу Широкая, 113/2. На видео, размещенном в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», можно наблюдать, как бегущий парень на огромной скорости сбивает с ног девушку, она отлетает и, вероятно, теряет сознание. В это время мимо пробегает еще один человек, у него в руках продуктовая корзинка.

Очевидец уверяет, что девушка знакома с парнями Источник: «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Пока первый парень пытается грубо привести в чувство девушку, второй возвращается. К ним подходит мужчина, вероятно, таксист, но его избивают так, что он теряет ботинок. Наконец, молодые люди хватают девушку под руки и за ноги и уносят из кадра.

Очевидцы считают, что два парня и девушка — из одной компании.

— Девушка их просто ждала, пошла навстречу и один из парней случайно врезался в неё. Водитель такси, видимо, хотел помочь, но его атаковал второй парень. Слышал, что девушка очнулась чуть позже, — привели информацию от очевидца в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что в полицию из-за этого происшествия никто не обращался, из медицинских учреждений сведений о пострадавших тоже не поступало.

— Публикация, размещённая в сети Интернет, зарегистрирована в отделе полиции № 7 «Ленинский» управления МВД России по городу Новосибирску для проведения проверки по обстоятельствам на видеозаписи и установления участников произошедшего, — добавили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

НГС также обратился за комментарием в сервис такси, чтобы выяснить, не пострадал ли таксист.