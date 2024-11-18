Должники, рецидивист и герой с медалью за отвагу — что известно о военнослужащих, сбежавших из части в Коченево

Контрактники разгромили казарму, а затем покинули часть через КПП Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











12 ноября из военной части в Коченево сбежали 10 (по другой версии — 12) военнослужащих, переполошив и поселок, и всю Новосибирскую область. О задержании четверых из них на следующий день сообщил глава Коченевского района, еще трое по неофициальным данным были задержаны ближе к вечеру, судьба троих — под вопросом. Журналисты НГС узнали, на поиск кого были ориентированы полицейские и сотрудники Росгвардии и изучили, что сами беглецы транслировали в соцсетях.

12 ноября жители поселка Коченево явно запомнили надолго: несмотря на то, что военная часть, в которой находились бойцы, располагается не в самом центре, к вечеру о побеге знали абсолютно все. Правда, без подробностей и конкретики: единственный официальный комментарий дал 13 ноября глава района Евгений Антипов со ссылкой на районный отдел МВД. По его словам, из части сбежали 10 военнослужащих, ранее уже уходивших без спроса из своих частей, и четверых из них уже задержали.

Позже по телеграм-каналам прошла неофициальная информация о задержании еще троих беглецов, однако официально ее никто не подтвердил. 14 ноября журналисты НГС вновь обратились в администрацию Ордынского района, однако в пресс-службе сообщили, что актуальной информацией не владеют. Понять, скольких дезерертиров еще ловят — троих, пятерых, или уже никого, так и осталось неизвестным.

В распоряжении НГС которого оказались полицейские ориентировки на большинство беглецов. Мы изучили биографии мужчин, которые решились на отчаянный шаг — они настолько разные, что остается только гадать, что заставило их объединиться.

Анатолий П., 29 лет

Анатолий — единственный житель Новосибирской области в десятке беглецов Источник: источник НГС

Анатолий — единственный среди всех покинувших военную часть родился в Новосибирской области и был прописан в одном из сел Новосибирского района. До подписания контракта военнослужащий в целом жил тихо: не имел страничек в социальных сетях, либо подписывался там чужим именем.

Зато его имя часто всплывало на официальных ресурсах. По данным сайта ФССП, в последние годы Анатолий накопил больше 70 тысяч по кредитам, и это только те долги, которые уже переданы судебным приставам. Все исполнительные производства закрыты из-за того, что найти у должника имущество или счета, на которые можно было бы обратить взыскание, приставам не удалось. Можно найти его имя и в базе данных микрофинансовых организаций, где Анатолий П. занимал небольшие суммы — порядка 25 тысяч рублей.

Возможно, занимал он и у знакомых: на сайте Ордынского районного суда мужчина выступал в качестве ответчика в споре о неосновательном обогащении, однако кончился спор, похоже, возвратом долга: истец забрал заявление.

Нам удалось связаться с бывшей женой Анатолия П., Юлией, однако та заявила, что давно ничего не знает об экс-супруге.

Алексей С., 39 лет

Алексей, похоже, успел побыть в федеральном розыске Источник: Источник НГС

Алексей С. — родился и жил в одном и том же селе в Кожевниковском районе Томской области. Мужчина также не слишком активен в социальных сетях, зато многое о нем можно узнать из приговора Кожевниковского районного суда, который в апреле 2022 года приговорил его к двум годам лишения свободы условно по статье 158 УК РФ — кража.

Как следует из опубликованного текста приговора, 15 января 2022 года Алексей выпивал вместе с приятелем у него дома, а когда спиртное закончилось, по просьбе друга взял его банковскую карту и пошел с ней в магазин, но по дороге передумал возвращаться:

— Поскольку у него было желание продолжить употреблять спиртное, у него возник умысел забрать карту и купить себе спиртного и закуски, и домой к знакомому уже не возвращаться. Если бы он был трезвый, то на кражу бы не решился. Около 19.00 он вышел на улицу и на попутном автомобиле доехал до магазина, где приобрел сигареты, два литра водки, фрукты, бутылку растительного масла, хлеб и возможно что-то еще. Товары приобретал поочередно, чтобы сумма покупки не превышала 1000 рублей. […] Общая сумма потраченных денег составила около 6500 рублей, — приводятся в приговоре его показания.

Протрезвев (и пообщавшись с полицейскими) мужчина раскаялся, во всем признался и возместил ущерб приятелю. Суд учел, что Алексей — отец троих детей, и не стал наказывать его лишением свободы.

Костя Г., 19 лет

Константин — самый юный из беглецов, возможно, контракт он заключил при прохождении срочной службы Источник: Источник НГС

По фотографии на ориентировке (показывать ее без блюра мы не можем, так как парень является военнослужащим, но сами ее рассмотрели), самому молодому из бойцов можно дать не больше 16 лет. Несмотря на юный возраст Константин, как и его старшие товарищи, является военнослужащим по контракту, судя по возрасту, подписать его он мог во время срочной службы.

Юноша — уроженец одного из поселков Абанского района Красноярского края, обзавестись впечатляющей биографией он в силу возраста не успел, хотя его имя уже можно найти в базах данных клиентов микрофинансовых организаций. Константин занимал 2,5 тысячи рублей под 365%.

Андрей П., 35 лет

Андрей П. также уроженец Красноярского края Источник: Источник НГС

Андрей П. — земляк Константина Г. На фоне своих товарищей по бунту в военной части мужчина выглядит более чем благополучно: у него нет неоплаченных долгов, помимо исполнительского сбора чуть больше 6 тысяч рублей.

Судя по опубликованным им объявлениям, до того как стать военнослужащим, он занимался ремонтом автомагнитол. На том же сервисе он предлагал купить детские санки и детский самокат, у Андрея П. есть ребенок.

Андрей П. явно увлекается спортом: такое фото он поставил на свой профиль в мессенджере Источник: социальные сети











Журналистам удалось найти контакты Андрея П. и написать ему сообщение, но на момент публикации он не только не ответил, но и не прочитал его.

Виктор С., 35 лет

Виктор С. на фоне товарищей выглядит социально благополучным человеком Источник: Источник НГС

Виктор С. также уроженец Красноярского края, но с Андреем П. вряд ли пересекался — жил в другом городе.

Красноярец не судим и не имеет долгов, мужчину, похожего на его фото на ориентировке, можно увидеть на записи разговора с лейтенантом военной полиции в казарме перед побегом. Если мы правильно его идентифицировали, Виктор С. говорил о том, что имеет недолеченную травму.

Анатолий С., 45 лет

Анатолий С. на фоне товарищей выделяется ярко, но далеко не в лучшую сторону: он или его полный тезка — рецидивист с 16 судимостями Источник: Источник НГС

Анатолий — самый старший из группы беглецов (во всяком случае, тех беглецов, ориентировки на которых нам удалось раздобыть). Он родился в Каратузском районе Красноярского края и там же и «прославился». В отличие от большинства своих товарищей по бегству, мужчина имеет богатую уголовную биографию — как следует из приговоров на сайте Каратузского районного суда Красноярского края, он был судим 16 раз, в основном за кражи в пьяном виде. Последний приговор мужчина выслушал в 2023 году за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде (статья 264.1 УК РФ). Суд тогда приговорил его к условному сроку. После этого Анатолий заключил контракт.

Сергей Я., 40 лет

Сергей Я. родился в Забайкальском крае Источник: Источник НГС

Уроженец Забайкальского края Сергей Я. До подписания контракта жил и работал в Хакасии. Мужчина являлся активным клиентом микрофинансовых организаций и явно не мог в срок расплачиваться по своим кредитам. По данным официального сайта ФССП, мужчина или его полный тезка, родившийся с ним в один день, имеет под сотни тысяч долгов, и это только по незакрытым производствам. Еще больше задолженностей приставам пришлось списать, не найдя у Сергея ничего ценного.

Если верить сайту Сорского городского суда республики Хакасия, в 2022 году мужчину пытались привлечь к уголовной ответственности по статье 214 УК РФ — за уклонение от отбывания наказания или принудительных мер медицинского характера, однако подробностей дела узнать не удалось.

Александр Б., 24 года

Александр Б. — обладатель двух медалей Источник: Источник НГС

О том, как из части ушел Александр Б., НГС подробно писал накануне: парень фактически транслировал происходившие в Новосибирске события своей маме в Абакан.

— Он в Красноярске [в госпитале] отлежал месяц, прошел ВВК, и ему поставили категорию «Д». В октябре приехал домой, и его сразу через сутки закрывают здесь в Абакане в часть. Ничего не объяснили и отправили уже в Новосибирск, — рассказала нам мама военного Екатерина С. — А у него нога болит. Нога худая, высохла вся.

Позже парень прислал маме голосовое сообщение, в котором объяснил: он — не «пятисотый», не уклонист, во всяком случае, не был им до событий 12 ноября. Парень, по его словам в сообщении, был приписан к госпиталю в Абакане, где спокойно лечился, дожидаясь подтверждения категории годности «Д» (судя по предоставленным мамой документам, он действительно был серьезно ранен), когда его вывезли в Новосибирск.

— […] Он герой, у него есть медаль за взятие Авдеевки, медаль за отвагу, — рассказала Екатерина С. — 2-го декабря 2023 года он подписал контракт, никаких долгов, финансовых обязательств у него не было, сам захотел повоевать.

Еще в сентябре Саша гордо фотографировался с мамой, а в ноябре стал дезертиром Источник: социальные сети

Александр — единственный военнослужащий, о котором достоверно известно, что его поймали и вернули в часть в Коченево. С ним были двое его приятелей, но их имена Екатерина не знает.

— Там уже половину их отправили, — со слов Александра рассказала женщина. — А теперь и сын трубку не берет.

По словам женщины, в тот момент, когда Сашу задержали, на свободе оставались еще двое или трое бойцов — но с тех пор могло многое измениться.

Мы также попытались связаться с Александром, но сообщение в телеграм осталось непрочитанным и неотвеченным.

Павел М., 29 лет

У Павла М. есть судимость, но ее без лишних натяжек можно назвать ошибкой юности Источник: Источник НГС

Павел родился в Бурятии, но жил, как и большинство беглецов, в Красноярском крае. В 2017 году мужчина был судим за хранение наркотиков, но назвать его наркобароном невозможно: 22-летний парень, по тексту приговора, нарвал в поле дикой конопли и хранил ее у себя дома. За это он получил 4 года условно без штрафа и больше в поле зрения полицейских не попадал.

Как и большинства товарищей по бунту, у Павла М. хватает долгов, однако на общем фоне он не выглядит рекордсменом: задолжал, в основном по кредитам, чуть больше 30 тысяч рублей.

Павел, судя по профилю в соцсетях, не так давно стал отцом Источник: социальные сети











Мы попытались связаться с мужчиной, но он не ответил на сообщение в мессенджере и не прочитал его.

НГС известно имя и десятого беглеца, некоего Андрея П., но получить ориентировку на его розыск не удалось. Косвенно это может говорить о том, что мужчина был задержан в числе первых.