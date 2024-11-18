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«Ниссан» попытался спуститься по ступенькам возле кинотеатра на Затулинке

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Происшествия ДТП на лестнице: «Ниссан» попытался спуститься по ступенькам возле кинотеатра на Затулинке, но не смог

ДТП на лестнице: «Ниссан» попытался спуститься по ступенькам возле кинотеатра на Затулинке, но не смог

Доставать автомобиль пришлось с помощью других машин и троса

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40 комментариев

Машина съехала по лестнице

В Новосибирске вчера, 17 ноября, произошло странное ДТП возле кинотеатра «Рассвет». Светлый «Ниссан» застрял на лестнице.

Попытки вытащить машину попали на видео от местных жителей. Кадры опубликовали в группе «Инцидент Новосибирск» во «Вконтакте».

— В Затулинском парке своя атмосфера, — написали в группе «Инцидент Новосибирск».

Было две попытки вытащить автомобиль с помощью троса

Автомобиль тянули два разных автомобиля, но, судя по видео, попытки оказались неудачными. Как в итоге вытащили авто — неизвестно. В кинотеатре «Рассвет» НГС рассказали, что сегодня, 18 ноября автомобиля на лестнице нет.

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГАИ, но на момент публикации ответа не было.

Сегодня стали известны подробности ДТП возле здания на Красном проспекте, 95. Вчера в 22:30 Toyota Camry врезалась в столб.

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Комментарии
40
ральф
1 час
Пожизненное лишение прав!!!
Drakonn
1 час
богата земля русская на всяких дураков))
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