ДТП на лестнице: «Ниссан» попытался спуститься по ступенькам возле кинотеатра на Затулинке, но не смог

В Новосибирске вчера, 17 ноября, произошло странное ДТП возле кинотеатра «Рассвет». Светлый «Ниссан» застрял на лестнице.
Попытки вытащить машину попали на видео от местных жителей. Кадры опубликовали в группе «Инцидент Новосибирск» во «Вконтакте».
— В Затулинском парке своя атмосфера, — написали в группе «Инцидент Новосибирск».
Автомобиль тянули два разных автомобиля, но, судя по видео, попытки оказались неудачными. Как в итоге вытащили авто — неизвестно. В кинотеатре «Рассвет» НГС рассказали, что сегодня, 18 ноября автомобиля на лестнице нет.
Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГАИ, но на момент публикации ответа не было.
Сегодня стали известны подробности ДТП возле здания на Красном проспекте, 95. Вчера в 22:30 Toyota Camry врезалась в столб.