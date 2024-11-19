Королева госконтрактов, недобросовестные поставщики и семейный подряд — кто заработал на ремонте бомбоубежищ в Новосибирске

Сергей Климов (слева), Ирина Крыжановская и Сергей Гришаев (справа) втроем освоили больше половины бюджета на ремонт убежищ Источник: социальные сети, newsib.net











В 2022 году в Новосибирске начался бум ремонта сооружений гражданской обороны. Только за последние два года муниципалитет навел порядок в 91 укрытии и потратил на это почти 73 миллиона рублей. Журналисты НГС изучили документы госзакупок, чтобы узнать, кто из предпринимателей зарабатывает миллионы, ремонтируя особо укрепленные подвалы в жилых домах, а заодно попытались узнать, как выглядят убежища, которые уже отремонтировали.

Убежище гражданской обороны — сооружение, предназначенное для защиты людей в течение нормативного времени от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного и химического оружия и обычных средств поражения, опасных биологических агентов, внешнего радиоактивного излучения и поражающих концентраций аварийно химически опасных веществ, возникающих при авариях на потенциально опасных объектах, а также от высоких температур и продуктов горения при пожарах.

Тотальный ремонт

В последние 2,5 года интерес к бомбоубежищам (а если использовать правильный термин, сооружениям гражданской обороны) в Новосибирске, да и во всей России начал расти, и кажется, не собирается останавливаться. Годами стоявшие пустыми подвалы посчитали, некоторые отремонтировали (иные даже по требованию приставов) и нанесли на интерактивную карту.

По данным мэрии Новосибирска, в 2024 году город запланировал отремонтировать 51 защитное сооружение, которые входят в «имущество муниципальной казны». По 17 объектам работы были приняты заказчиком и оплачены, в остальных убежищах ремонт еще продолжается. С планами на будущий год в мэрии пока не определились.

— В настоящее время годовой план ремонта муниципальных защитных сооружений гражданской обороны на 2025 год не утвержден, — рассказали в мэрии. — Специалистами муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Центр муниципального имущества» ведется работа по осмотру ЗСГО (защитных сооружений гражданской обороны. — Прим. ред.) и составлению проектно-сметной документации для составления годового плана на 2025 год и дальнейшего производства работ. Сумма средств, выделяемых бюджетом города Новосибирска, составляет 40 миллионов рублей. Кроме выполнения ремонтно-строительных работ запланирована закупка фильтровентиляционного оборудования.

Образцовые бункеры в Новосибирске определенно есть, во всяком случае, на предприятиях. Этот снимок сделан в убежище ТЭЦ-5 Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











С 6 ноября 2022-го по 6 ноября 2024 года на текущий ремонт убежищ мэрия Новосибирска, по данным сервиса «Контур.Закупки», уже потратила 72,65 миллиона рублей, причем больше половины этой суммы получили всего трое предпринимателей.

3 место. Сергей Климов

33-летний индивидуальный предприниматель Сергей Климов жил в Калининградской области, а затем, судя по всему, перебрался в Новосибирск. 3 февраля 2021 года он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя с основным видом деятельности «строительство жилых и нежилых зданий», а менее чем через год ворвался в мир госконтрактов.

Связаться с Сергеем Климовым не удалось; похоже, он просто не отвечает на звонки с незнакомых номеров Источник: социальные сети

Поначалу ИП обслуживал дошкольные и учебные заведения: вывозил неопасные отходы, рубил и корчевал аварийные деревья (но в топ самых богатых дровосеков не попал) и выполнял другие строительные, монтажные и подсобные работы. Самым крупным его заказчиком стал ДИИЗО мэрии Новосибирска. По данным сервиса «Контур.Закупки», с сентября 2022 года по 4 августа 2023-го Сергей Климов подписал 20 муниципальных контрактов на общую сумму 10 миллионов рублей.

2 августа 2023 года ФАС внесла Сергея Климова в список недобросовестных поставщиков: он каким-то образом существенно нарушил условия контракта. После этого мэрия отказалась с ним взаимодействовать, и контрактная карьера предпринимателя завершилась.

Неоднократные попытки дозвониться до него с двух разных номеров не дали результата, написать ему тоже не получилось: оказалось, что мессенджеры к номеру не привязаны, а Instagram* (запрещен на территории РФ) предприниматель в последний раз обновлял в 2020-м году.

2 место. ООО «Куб-НСК»

Компания «Куб-Нск», по данным сервиса «Контур.Закупки», отремонтировала меньше укрепленных подвалов, чем Сергей Климов, зато получила за это больше денег: за два года ее директор и владелец Александр Гришаев заключил с департаментом земельных и имущественных отношений контрактов на общую сумму 13 миллионов рублей.

В 2023 году Александр Гришаев рассказывал журналистам о жесткой конкуренции в отрасли, а затем некоторые проблемы начались и у него самого (на скриншоте — фрагмент истории о нем и его бизнесе, опубликованный изданием «Новая Сибирь») Источник: newsib.net











Правда, очень скоро компания повторила судьбу Сергея Климова: 16 ноября 2023 года «Куб-НСК» тоже пополнила реестр недобросовестных поставщиков. В обоих случаях, как следует из ответа мэрии, инициировала это не она.

Интересно, что, по данным сервиса Rusprofile, если в 2021 году его компания получила 7,1 миллиона рублей прибыли, а в 2022-м — 7,4 миллиона, то в 2023-м показала нулевой результат. И это при том, что предприниматель отремонтировал более 10 убежищ и, по данным мэрии, получил все, что ему причиталось.

Вероятно, общий семейный доход Гришаевых был еще выше: восьмое месте в списке подрядчиков департамента занимает индивидуальная предпринимательница Кира Гришаева, занимающаяся прежде всего разборкой и сносом зданий. В телефонном разговоре Александр Гришаев подтвердил, что предпринимательница — его жена.

Результат по ремонту убежищ ИП Кира Гришаева показала достаточный скромный: 26 сентября 2023 года она одним днем заключила два договора на общую сумму 1,3 миллиона рублей.

Финансовые показатели Киры Гришаевой неизвестны в связи с формой организации ее бизнеса, а вот у компании Александра Гришаева проблемы можно заметить невооруженным глазом. Сегодня против компании, по данным Rusprofile, открыто 16 исполнительных производств на сумму 548,8 тысячи рублей. У «Куб-НСК» также есть задолженность по налогам, а ФНС выяснила, что сведения об адресе компании недостоверны.

— Так сложились обстоятельства, что 2023 год [у меня финансово] не закрыт, и 2024-й для меня очень тяжело начался, продолжился. Тех денег, которые отторговываешь, не хватает для того, чтобы прибыль какую-то показать, а нулевая выручка — это потому, что отчетность у меня не сдана, — прокомментировал странные финансовые показатели предприниматель. — Все деньги по госконтрактам я получил. Просто меня бухгалтерия подвела и несколько компаньонов меня подвели. Поэтому я в этом году принял решение, что работать по документам, юридически не буду. Физически я кое-какие контракты беру, чтобы на плаву держаться. Но это не госконтракты, а коммерческие контракты.

По словам предпринимателя, финансово закрыть оба года он намерен как раз в этом. Он подтвердил, что претензий по выполненным работам город к нему не имел, а в реестр недобросовестных поставщиков компания попала из-за госконтракта в Сузунском районе Новосибирской области. Отремонтированные бомбоубежища в Заельцовском, Калининском, Ленинском, Кировском, Первомайском и Центральном районе города у него принимали нормально.

1 место. Ирина Крыжановская

Топ-3 зарабатывающих на ремонте бомбоубежищ предпринимателей возглавила уже знакомая читателям НГС по рейтингу самых богатых дровосеков предпринимательница Ирина Крыжановская.

Предпринимательницу можно, почти не преувеличив, назвать королевой госконтрактов: она сотрудничает с мэрией более 10 лет Источник: vk.com

Эффектная дама умудряется сочетать вырубку старых деревьев с ремонтом бомбоубежищ, а бизнес с воспитанием троих детей. За все те же два года она легко обошла мужчин-коммерсантов, отремонтировав 21 убежище на общую сумму 15 миллионов рублей. В отличие от Сергея Климова и Александра Гришаева, все контрагенты считают ее добросовестным исполнителем и продолжает заключать с ней договоры. Всего за 11 лет тесного сотрудничества с муниципальными казенными учреждениями она подписала 162 госконтракта на сумму 55 миллионов 475 тысяч рублей.

НГС связался с предпринимательницей, но разговор не получился. Сначала звонок неожиданно оборвался, а затем женский голос сообщил, что перезвонит на следующий день, но не перезвонил.

Смотрим на убежища

Выборочно изучив документацию по 91 муниципальному контракту, журналист НГС пришла к выводу, что ремонт в убежищах предполагался плюс-минус одинаковый. Подвалы в жилых домах много лет пребывали в запустении: в лучшем случае жильцы в них хранили крупногабаритные вещи, в худшем единственными обитателями просторных убежищ становились крысы. Подрядчики выравнивали и заливали полы, штукатурили стены, приводили в порядок сантехнику и в целом проводили в старых убежищах достаточно большой объем работ.

Чтобы посмотреть, способен ли сделанный в них ремонт пережить если не ядерную зиму, то хотя бы парочку обычных новосибирских, мы попросились на экскурсию в три убежища, расположенные в подвалах многоквартирных жилых домов: на улице Аэропорт, 6, Советская, 20 и Красный проспект, 179. Все три помещения были отремонтированы осенью 2022 года Ириной Крыжановской, ООО «Куб-НСК» и Сергеем Климовым соответственно.

Но мэрия неожиданно застеснялась звать на объекты гостей.

— Информация о местах расположения и характеристиках защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории города Новосибирска, относится к информации ограниченного доступа, — сообщили в департаменте ГО и ЧС мэрии Новосибирска. — В условиях сложившейся международной обстановки Управление не считает возможным посещение муниципальных защитных сооружений ГО.

Как уживаются вместе ограниченность доступа к информации с публикацией адресов убежищ на доступном неопределенному кругу портале Госзакупок, в мэрии не объяснили. Тем не менее мы рискнули самостоятельно посмотреть, как выглядят бомбоубежища (по крайней мере, снаружи). А заодно спросили, в курсе ли о них жильцы домов, где они располагаются, и смогут ли попасть в них, если возникнет такая необходимость.

Красный проспект, 179

Отремонтированное Сергеем Климовым убежище в Заельцовском районе располагается в подвале того же здания, что одноименный следственный отдел областного следственного управления СК. Вероятно, ремонтировавшим убежище работникам это придавало мотивации, но оценить качество работы невозможно: двери на замке, и попасть туда без посторонней помощи жильцы не смогут.

— Дело в том, что бомбоубежище нам не принадлежит, — говорит старшая по дому Римма Валерьевна. — Это администрация же, они его зарезервировали, закрыли на ключ и сдали на кнопку (охраны. — Прим.ред.).

— То есть, если доступ в убежище вдруг потребуется, у жильцов его не будет? Надо будет ждать, пока двери откроют?

— Нет, не будет, — категорически говорит женщина.

В бомбоубежище в подвале Красного проспекта, 179 так просто не попадешь: двери заперты на замок, ключей у старшей по дому нет Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











По словам Риммы Валерьевны, никто из рабочих, ремонтировавших убежище, перед ней за это не отчитывался, и на качество ремонта смотреть не давал. Не в курсе, какие работы там вели, и другие жильцы дома. Многие из них вообще не в курсе, что там был ремонт.

— Ничего там не отремонтировано. Я здесь 150 лет живу, и помню в каком состоянии было овощехранилище наше. Бомбоубежище было с этой стороны дома, а вот под этой стороной были кладовки, и мы все туда вниз ходили, — объясняет не слишком очевидную связь овощехранилища и бомбоубежища местная жительница. — Когда советская власть закончилась, туда образовался свободный доступ, и бомжи у нас жили. Там стояли кровати двухъярусные, и они жили. Пожары были.

Теперь пожары из-за бездомных ей и ее соседям не грозят, но и сама она воспользоваться убежищем, если такая необходимость вдруг возникнет, не сможет.

Аэропорт, 6

Ухоженный четырехэтажный дом, расположенный едва ли не у самого здания городского аэропорта, недавно пережил ремонт не только укрепленного подвала, но и, как минимум, фасада. По данным официального сайта Фонда модернизации ЖКХ, его привели в порядок как раз в 2022 году.

На фоне аккуратных розовых стен и огромных окон, за которыми разбиты настоящие цветники, входная группа убежища — выкрашенный в серый цвет металлический короб — выглядит аккуратно, но не слишком красиво. Зато ее, по крайней мере, сразу можно заметить.

Похоже, вход в защитное сооружение расположен именно здесь. Точно сказать сложно: никто из жильцов этого не знает Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Двери заперты на замок, и посторонние — хоть дети, хоть бездомные — внутрь точно не проникнут. Смогут ли это сделать жильцы, если такая необходимость возникнет — вопрос открытый.

— Может быть, в ЖЭУ знают, [у кого ключи есть], — неуверенно предполагает вооруженная огромной снеговой лопатой бабушка, работающая как раз в управляющей компании.

Работает ли вентиляция — серьезный вопрос. Зато мозаика на выходе шахты красивая Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Впрочем, судя по состоянию вентшахты защитного сооружения, как бы аккуратно работники ИП Ирины Крыжановской не выровняли в нем стены и полы, бомбоубежище вряд ли пригодно к использованию. Конструкция наполовину обрушена и завалена мусором.

Советская, 20

Как попасть в собственное убежище, отремонтированное силами ООО «Куб-НСК», не знают и жители самого центрального из объектов.

— У нас бомбоубежище есть? — искренне удивляется местная жительница Марина в ответ на вопрос, как найти вход, и можно ли в него попасть.

Советская, 20 — это самый центр Новосибирска. Почему-то, где вход в убежище и даже то, что оно вообще существует, местные жители не знают Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Обсудив ситуацию с соседками, она предполагает, что площади защитного сооружения давно занимает цветочный салон. Узнав, что всего два года назад убежище отремонтировали, снова удивляется.

— Вы не боитесь, что если вдруг, не дай бог, бомбоубежище понадобится, вы не сможете в него попасть?

— До нас ничего не долетит, — смеется она.

Кстати, искать бомбоубежища (все три) на интерактивной карте Новосибирска тоже бесполезно: видимо, для пущей секретности они там не отмечены. Так что искать вход в подвал и ключи от железных дверей жильцы, особенно те, кто не застал пресловутую советскую власть, вряд ли станут: узнать о них им неоткуда.

Ранее журналисты НГС посмотрели на два очень разных убежища: прекрасно обустроенное заводское и находящееся в подвале жилого дома.