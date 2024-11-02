Срубили миллионы: сколько тратят на снос деревьев в Новосибирске и кто на этом зарабатывает — рейтинг богатых дровосеков

В начале октября 2024 года Новосибирск потряс очередной городской скандал: на улице Урицкого в тихом центре неожиданно для горожан спилили едва ли не все деревья, при этом финансовая сторона вопроса осталась в тени. НГС воспользовался поводом изучить его и понять, как устроен зеленый бизнес в Новосибирске, сколько денег на него выделяют из городского бюджета, а заодно нашел самого богатого новосибирского дровосека по состоянию на 2024 год.
Зеленая революция
На фотографии, сделанных 4 октября 2024 года, больно смотреть: на взгляд человека неопытного старые деревья выглядят вполне еще крепкими. В комментариях к публикациям об их сносе читатели НГС не только привычно ругали городские власти, но и придумывали конспирологические теории. Согласно одной из версий, чиновники даже хотели расширить проезжую часть улицы Урицкого (после чего тихий центр немедленно утратил бы всю свою пасторальную прелесть). То, что старые клены и рябины действительно периодически падали на автомобили, теория не учитывала, но от этого не выглядела менее эффектно.
В ответе мэрии официальной причиной указано все же состояние деревьев: любые работы по сносу или обрезке деревьев сопровождаются оформлением огромного количества документов, и работы на Урицкого не были исключением. Правда, в ответ на вопрос о том, как именно чиновники приняли решение, что старые посадки пора отправить на дрова, в мэрии рассказали о критериях аварийности деревьев.
— Аварийное дерево считается аварийным, если оно угрожает падением ствола, вершины либо крупных ветвей. […] Различают семь основных типов дефектов: сухостой, трещины, слабые углы отхождения ветви от ствола, гниения, некрозы, нарушения корневой системы, слабый скелет дерева, — объяснили в пресс-центре мэрии, уточнив, что аварийность каждого конкретного дерева определяет районный или окружной агроном.
Действительно ли были аварийными абсолютно все деревья, так и осталось неизвестным, и разбираться в этом придется полицейским. Но по крайней мере спустя пару недель старые пни на Урицкого выкорчевали, на месте газонов появились ямы для новых посадок, а позже и саженцы — и у горожан немедленно возникли новые вопросы. Тоненькие молодые прутики, которые высадили на месте старых разлапистых деревьев, показались им подозрительно нежизнеспособными.
Хотя агроном Людмила Шубина заверила, что сажать деревья в осенние холода нормально, всем было понятно: обещанные черемухи и рябинник (всего 175 деревьев и 775 кустарников) дорастут до привычных новосибирцам размеров еще очень и очень не скоро. Если вообще дорастут.
Конечно, у высаженных деревьев, как у любых работ по благоустройству, есть гарантия — 1 год.
— По условиям муниципальных контрактов, заключенных МКУ «Центральное» с подрядными организациями на участках, где произведена посадка деревьев силами подрядных организаций МКУ «Центральное», по гарантии пересадка производится один раз, — добавили в пресс-центре мэрии.
Зеленые миллионы
По данным мэрии, озеленять Новосибирск — дело не простое, но достаточно прибыльное. В 2024 году на него предусмотрели лимит до 50 миллионов рублей. Кроме того, как следует из ответа пресс-центра, три района — Дзержинский, Первомайский и Советский — получили сверх этой суммы по 1,5 миллиона рублей на реконструкцию газонов. В 2025-м ситуация значительно ухудшится, и лимит ужмется до 20 миллионов рублей максимум.
По данным мэрии, чемпионом по вырубке старых деревьев в 2024 году стал Ленинский район: там на снос и обрезку потратили 14,8 бюджетных миллионов. В некоторых местах образовавшиеся пустоши попытались засадить заново. 1,2 миллиона рублей на саженцы и работы были выделены из дополнительных депутатских лимитов.
Второе место в рейтинге самых вырубаемых районов досталось Первомайскому. Там, по данным мэрии Новосибирска, на снос аварийных деревьев ушло 8,15 миллиона рублей. Кроме того, на месте вырубок посадили деревья, кустарники и цветы. Информацию о стоимости саженцев и наличии или отсутствии гарантии на посадки в администрации района не уточнили.
Центральный округ, образовавшийся при слиянии Центрального, Железнодорожного и Заельцовского районов, несмотря на скандалы, оказался в рейтинге потерявших зелень районов только третьим. На снос и обрезку аварийных деревьев здесь потратили за 2024 год 6,9 миллиона рублей, 2,8 миллиона рублей ушло на посадку новых растений — в том числе, на улице Урицкого.
Полный список работ по озеленению в Центральном округе на 2024 год
Кроме Урицкого, новые деревья посадили и по другим адресам:
— Северная, 33;
— Серебренниковская, 42;
— Рельсовая, 2.
На момент подготовки материала еще продолжались работы по адресам:
— Коммунистическая, 75;
— Владимировская, 13;
— Октябрьская, 10;
— Чаплыгина, 47;
— Свердлова, 11;
— Максима Горького, 39 к. 1;
— Ереванская, 14.
Бюджет на 2025 год еще не утвердили.
На фоне чемпионов по сносу деревьев остальные районы выглядят скромнее. В немаленьком Кировском районе на снос и обрезку старых деревьев потратили 4,7 миллиона рублей, на работы по озеленению и благоустройству — 1,5 миллиона рублей. Всего планируется посадить 501 «зеленое насаждение», без уточнения его вида, гарантия на них составит 1 год.
Полный список работ по озеленению в Кировском районе
Посадки планируются по адресам:
— Мира 29;
— Мира, 17;
— Чемская, 16;
— Чемская, 24;
— Громова, 18.
В Октябрьском районе на вырубку ушли 3,7 миллиона, данных о новых посадках районная администрация в мэрию не передала.
В Советском районе на снос и обрезку потратили 2,7 миллиона рублей, но стоит помнить, что речь идет не об академовских лесах, а лишь о тех деревьях, которые растут на землях муниципалитета. Новые деревья там тоже сажали, но очень выгодно для городского бюджета.
— В текущем году посадки зеленых насаждений на территории Советского района производились волонтерами без использования бюджетных средств, — сообщили в пресс-центре мэрии.
Калининский район, потративший на снос старых деревьев 2,3 миллиона рублей, стал почти самым экономным в городе: 301 тысяча рублей была потрачена на посадку 90 деревьев и кустарников.
А вот Дзержинский район, который в начале лета оказался в центре скандала со сносом тополей на проспекте Дзержинского и на улице Трикотажной, неожиданно показал удивительные результаты. По данным мэрии, администрация района потратила на снос старых деревьев в 10 раз меньше, чем на благоустройство, озеленение и реконструкцию газонов — 1,5 миллиона против 15 миллионов. Правда, дважды вместо 15 миллионов в ответе пресс-центра мэрии были указаны только 1,5 миллиона — корреспондент НГС направила уточняющий запрос в мэрию, чтобы прояснить это.
Вопросами сноса старых деревьев и посадки новых деревьев во дворах занимаются управляющие компании и ТСЖ.
Самый богатый дровосек
Чтобы узнать, кто именно зарабатывает на сносе деревьев в Новосибирске, НГС спросил у мэрии о ключевых подрядчиках, а заодно изучил опубликованные на портале Госзакупок сообщения о заключении муниципальных контрактов.
Проверить, правда, удалось не всю информацию. Например, некоторых ИП, которых в районных администрациях назвали ключевыми подрядчиками, сервис Rusprofile не знает (возможно, предприниматели были зарегистрированы в другом регионе, или же в ответ вкрались ошибки). Еще один «ключевой подрядчик», ИП В. В. Корогодов и вовсе удивил журналистов: человек с такой фамилией и инициалами действительно зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, но, во-первых, валил деревья не в Новосибирске, а в Бердске и Искитиме, а во-вторых, давно внесен в реестр недобросовестных поставщиков.
Все вопросы, касающиеся загадочных подрядчиков-призраков НГС также направил в мэрию Новосибирска в уточняющем запросе.
Однако большая часть фамилий ИП так или иначе повторяется в контрактах, независимо от района и даже года. В топ-5 самых богатых городских дровосеков вошла только одна компания, причем заняла только третье место.
Пятое место в рейтинге подрядчиков принадлежит индивидуальному предпринимателю Сергею Хромову, который зарегистрировался лишь 1 августа 2023 года, указав в качестве единственного вида деятельности ландшафтное благоустройство. В бизнес ИП Хромов ворвался стремительно, заключив три муниципальных контракта на снос и обрезку аварийных деревьев на общую сумму 3 миллиона 344 тысячи рублей. Всего же за 14 месяцев своей деятельности Сергею Андреевичу удалось заключить и исполнить пять контрактов на 4 миллиона 100 тысяч рублей.
Значительно более опытная предпринимательница Татьяна Лапушкова (она зарегистрировала ИП в 2021 году) обошла его не намного, зато заключила в этом году куда больше небольших муниципальных контрактов — 16, на общую сумму 3 миллиона 359 тысяч рублей. Возможно, поваленные и вывезенные согласно условиям договоров деревья Татьяна Александровна тоже пустила в дело — основной вид ее деятельности указан как лесозаготовки. Работала дама преимущественно в Ленинском и Кировском районах Новосибирска.
ООО «СТИМ» в 2024 году заключило два муниципальных контракта на общую сумму 5 миллионов 83 тысячи рублей. У компании 12 видов деятельности, основной — оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Зарегистрирована она была только в июле 2023 года, но успела показать пристойные результаты. По данным сервиса Rusprofile, выручка составила 9,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 302 тысячи рублей. Директором и единственным владельцем компании является Андрей Умаров.
Обладательница второго места, ИП Дарья Вихрова работает с 2018 года. Ее основной вид деятельности, по данным сервиса Rusprofile, — благоустройство ландшафта, в качестве дополнительных указаны выращивание различных сельхозкультур, разведение скота и птицы.
В Новосибирске госпожа Вихрова ликвидировала аварийные деревья как на левом, так и на правом берегу Оби. В 2024 году она смогла заключить всего четыре муниципальных контракта, зато это были очень выгодные сделки, на которых предпринимательница смогла заработать 5 миллионов 387 тысяч рублей. Всего за годы работы, по информации Rusprofile, она выполнила 25 госконтрактов на общую сумму почти 14 миллионов рублей.
Больше всего снесла деревьев (в Дзержинском и Калининском районах, а также в Центральном округе) индивидуальный предприниматель Ирина Крыжановская, работающая в Новосибирске еще с 2013-го года. Основной вид ее деятельности — автомобильный грузовой транспорт и услуги по перевозкам, среди дополнительных — разборка и снос зданий, подготовка стройплощадок и другие.
Только за 2024 год и только за обрезку и снос аварийных деревьев она смогла заключить шесть контрактов на общую сумму 6 миллионов 922 тысячи рублей. Общий зачет за 11 лет тесного сотрудничества с муниципальными казенными учреждениями — 162 госконтракта на сумму 55 миллионов 475 тысяч рублей.
В теории городское благоустройство должно приносить максимум короткие неудобства, а затем множество положительных эмоций. Увы, в новосибирской практике едва ли не каждый масштабный проект оборачивается грандиозным (и очень долгим) скандалом. Именно так, например, случилось с реконструкцией Первомайского сквера: оназатянулась больше чем на год, и о ее завершении чиновники отчитались лишь 2 сентября, когда лето уже закончилось.