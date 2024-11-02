Срубили миллионы: сколько тратят на снос деревьев в Новосибирске и кто на этом зарабатывает — рейтинг богатых дровосеков

Мы подозревали, что старые тополя и куда более ценные деревья в Новосибирске валят постоянно. Но даже не подозревали, сколько на это уходит денег Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











В начале октября 2024 года Новосибирск потряс очередной городской скандал: на улице Урицкого в тихом центре неожиданно для горожан спилили едва ли не все деревья, при этом финансовая сторона вопроса осталась в тени. НГС воспользовался поводом изучить его и понять, как устроен зеленый бизнес в Новосибирске, сколько денег на него выделяют из городского бюджета, а заодно нашел самого богатого новосибирского дровосека по состоянию на 2024 год.

Зеленая революция

На фотографии, сделанных 4 октября 2024 года, больно смотреть: на взгляд человека неопытного старые деревья выглядят вполне еще крепкими. В комментариях к публикациям об их сносе читатели НГС не только привычно ругали городские власти, но и придумывали конспирологические теории. Согласно одной из версий, чиновники даже хотели расширить проезжую часть улицы Урицкого (после чего тихий центр немедленно утратил бы всю свою пасторальную прелесть). То, что старые клены и рябины действительно периодически падали на автомобили, теория не учитывала, но от этого не выглядела менее эффектно.

На Максима Горького старым посадкам тоже не поздоровилось. Но там хотя обошлось без вызова полицейских Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











В ответе мэрии официальной причиной указано все же состояние деревьев: любые работы по сносу или обрезке деревьев сопровождаются оформлением огромного количества документов, и работы на Урицкого не были исключением. Правда, в ответ на вопрос о том, как именно чиновники приняли решение, что старые посадки пора отправить на дрова, в мэрии рассказали о критериях аварийности деревьев.

— Аварийное дерево считается аварийным, если оно угрожает падением ствола, вершины либо крупных ветвей. […] Различают семь основных типов дефектов: сухостой, трещины, слабые углы отхождения ветви от ствола, гниения, некрозы, нарушения корневой системы, слабый скелет дерева, — объяснили в пресс-центре мэрии, уточнив, что аварийность каждого конкретного дерева определяет районный или окружной агроном.

В мэрии обещали, что взамен спиленных на Урицкого деревьев посадят крупномеры. Многие новосибирцы считали, что за этим словом прячется нечто более крупное Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Действительно ли были аварийными абсолютно все деревья, так и осталось неизвестным, и разбираться в этом придется полицейским. Но по крайней мере спустя пару недель старые пни на Урицкого выкорчевали, на месте газонов появились ямы для новых посадок, а позже и саженцы — и у горожан немедленно возникли новые вопросы. Тоненькие молодые прутики, которые высадили на месте старых разлапистых деревьев, показались им подозрительно нежизнеспособными.

Хотя агроном Людмила Шубина заверила, что сажать деревья в осенние холода нормально, всем было понятно: обещанные черемухи и рябинник (всего 175 деревьев и 775 кустарников) дорастут до привычных новосибирцам размеров еще очень и очень не скоро. Если вообще дорастут.

Конечно, у высаженных деревьев, как у любых работ по благоустройству, есть гарантия — 1 год.

— По условиям муниципальных контрактов, заключенных МКУ «Центральное» с подрядными организациями на участках, где произведена посадка деревьев силами подрядных организаций МКУ «Центральное», по гарантии пересадка производится один раз, — добавили в пресс-центре мэрии.

Зеленые миллионы

По данным мэрии, озеленять Новосибирск — дело не простое, но достаточно прибыльное. В 2024 году на него предусмотрели лимит до 50 миллионов рублей. Кроме того, как следует из ответа пресс-центра, три района — Дзержинский, Первомайский и Советский — получили сверх этой суммы по 1,5 миллиона рублей на реконструкцию газонов. В 2025-м ситуация значительно ухудшится, и лимит ужмется до 20 миллионов рублей максимум.

Траты на озеленение в 2025 году существенно снизятся Источник: Юрий Орлов / NGS.ru











По данным мэрии, чемпионом по вырубке старых деревьев в 2024 году стал Ленинский район: там на снос и обрезку потратили 14,8 бюджетных миллионов. В некоторых местах образовавшиеся пустоши попытались засадить заново. 1,2 миллиона рублей на саженцы и работы были выделены из дополнительных депутатских лимитов.

Второе место в рейтинге самых вырубаемых районов досталось Первомайскому. Там, по данным мэрии Новосибирска, на снос аварийных деревьев ушло 8,15 миллиона рублей. Кроме того, на месте вырубок посадили деревья, кустарники и цветы. Информацию о стоимости саженцев и наличии или отсутствии гарантии на посадки в администрации района не уточнили.

Помимо деревьев в Новосибирске сажают и кустарники (разница в толщине стволов не слишком значительна). Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Центральный округ, образовавшийся при слиянии Центрального, Железнодорожного и Заельцовского районов, несмотря на скандалы, оказался в рейтинге потерявших зелень районов только третьим. На снос и обрезку аварийных деревьев здесь потратили за 2024 год 6,9 миллиона рублей, 2,8 миллиона рублей ушло на посадку новых растений — в том числе, на улице Урицкого.

Полный список работ по озеленению в Центральном округе на 2024 год Узнать Кроме Урицкого, новые деревья посадили и по другим адресам:

— Северная, 33;

— Серебренниковская, 42;

— Рельсовая, 2.



На момент подготовки материала еще продолжались работы по адресам:

— Коммунистическая, 75;

— Владимировская, 13;

— Октябрьская, 10;

— Чаплыгина, 47;

— Свердлова, 11;

— Максима Горького, 39 к. 1;

— Ереванская, 14.

Бюджет на 2025 год еще не утвердили.

На фоне чемпионов по сносу деревьев остальные районы выглядят скромнее. В немаленьком Кировском районе на снос и обрезку старых деревьев потратили 4,7 миллиона рублей, на работы по озеленению и благоустройству — 1,5 миллиона рублей. Всего планируется посадить 501 «зеленое насаждение», без уточнения его вида, гарантия на них составит 1 год.

Полный список работ по озеленению в Кировском районе Узнать Посадки планируются по адресам:

— Мира 29;

— Мира, 17;

— Чемская, 16;

— Чемская, 24;

— Громова, 18.

На снос старых деревьев в Новосибирске тратят значительно больше денег, чем на посадку новых Источник: Юрий Орлов / NGS.ru











В Октябрьском районе на вырубку ушли 3,7 миллиона, данных о новых посадках районная администрация в мэрию не передала.

В Советском районе на снос и обрезку потратили 2,7 миллиона рублей, но стоит помнить, что речь идет не об академовских лесах, а лишь о тех деревьях, которые растут на землях муниципалитета. Новые деревья там тоже сажали, но очень выгодно для городского бюджета.

— В текущем году посадки зеленых насаждений на территории Советского района производились волонтерами без использования бюджетных средств, — сообщили в пресс-центре мэрии.

Гарантия на посадки — всего год, кроме того, пересаживать, если что, их будут всего один раз Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Калининский район, потративший на снос старых деревьев 2,3 миллиона рублей, стал почти самым экономным в городе: 301 тысяча рублей была потрачена на посадку 90 деревьев и кустарников.

А вот Дзержинский район, который в начале лета оказался в центре скандала со сносом тополей на проспекте Дзержинского и на улице Трикотажной, неожиданно показал удивительные результаты. По данным мэрии, администрация района потратила на снос старых деревьев в 10 раз меньше, чем на благоустройство, озеленение и реконструкцию газонов — 1,5 миллиона против 15 миллионов. Правда, дважды вместо 15 миллионов в ответе пресс-центра мэрии были указаны только 1,5 миллиона — корреспондент НГС направила уточняющий запрос в мэрию, чтобы прояснить это.

Вопросами сноса старых деревьев и посадки новых деревьев во дворах занимаются управляющие компании и ТСЖ.

Самый богатый дровосек

Чтобы узнать, кто именно зарабатывает на сносе деревьев в Новосибирске, НГС спросил у мэрии о ключевых подрядчиках, а заодно изучил опубликованные на портале Госзакупок сообщения о заключении муниципальных контрактов.

Проверить, правда, удалось не всю информацию. Например, некоторых ИП, которых в районных администрациях назвали ключевыми подрядчиками, сервис Rusprofile не знает (возможно, предприниматели были зарегистрированы в другом регионе, или же в ответ вкрались ошибки). Еще один «ключевой подрядчик», ИП В. В. Корогодов и вовсе удивил журналистов: человек с такой фамилией и инициалами действительно зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, но, во-первых, валил деревья не в Новосибирске, а в Бердске и Искитиме, а во-вторых, давно внесен в реестр недобросовестных поставщиков.

Все вопросы, касающиеся загадочных подрядчиков-призраков НГС также направил в мэрию Новосибирска в уточняющем запросе.

Пойти в рост деревца должны по весне Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Однако большая часть фамилий ИП так или иначе повторяется в контрактах, независимо от района и даже года. В топ-5 самых богатых городских дровосеков вошла только одна компания, причем заняла только третье место.

Пятое место в рейтинге подрядчиков принадлежит индивидуальному предпринимателю Сергею Хромову, который зарегистрировался лишь 1 августа 2023 года, указав в качестве единственного вида деятельности ландшафтное благоустройство. В бизнес ИП Хромов ворвался стремительно, заключив три муниципальных контракта на снос и обрезку аварийных деревьев на общую сумму 3 миллиона 344 тысячи рублей. Всего же за 14 месяцев своей деятельности Сергею Андреевичу удалось заключить и исполнить пять контрактов на 4 миллиона 100 тысяч рублей.

Ликвидацией аварийных деревьев занимаются десятки предпринимателей, но чаще всего в списках подрядчиков мелькают одни и те же имена Источник: Юрий Орлов / NGS.ru











Значительно более опытная предпринимательница Татьяна Лапушкова (она зарегистрировала ИП в 2021 году) обошла его не намного, зато заключила в этом году куда больше небольших муниципальных контрактов — 16, на общую сумму 3 миллиона 359 тысяч рублей. Возможно, поваленные и вывезенные согласно условиям договоров деревья Татьяна Александровна тоже пустила в дело — основной вид ее деятельности указан как лесозаготовки. Работала дама преимущественно в Ленинском и Кировском районах Новосибирска.

ООО «СТИМ» в 2024 году заключило два муниципальных контракта на общую сумму 5 миллионов 83 тысячи рублей. У компании 12 видов деятельности, основной — оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Зарегистрирована она была только в июле 2023 года, но успела показать пристойные результаты. По данным сервиса Rusprofile, выручка составила 9,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 302 тысячи рублей. Директором и единственным владельцем компании является Андрей Умаров.

На посадку новых деревьев в Новосибирске тратят значительно меньше денег, чем на снос старых, и сажают их то за счет дополнительных депутатских лимитов, то вообще за счет волонтеров Источник: Густаво Зырянов / NGS.ru











Обладательница второго места, ИП Дарья Вихрова работает с 2018 года. Ее основной вид деятельности, по данным сервиса Rusprofile, — благоустройство ландшафта, в качестве дополнительных указаны выращивание различных сельхозкультур, разведение скота и птицы.

В Новосибирске госпожа Вихрова ликвидировала аварийные деревья как на левом, так и на правом берегу Оби. В 2024 году она смогла заключить всего четыре муниципальных контракта, зато это были очень выгодные сделки, на которых предпринимательница смогла заработать 5 миллионов 387 тысяч рублей. Всего за годы работы, по информации Rusprofile, она выполнила 25 госконтрактов на общую сумму почти 14 миллионов рублей.

Больше всего снесла деревьев (в Дзержинском и Калининском районах, а также в Центральном округе) индивидуальный предприниматель Ирина Крыжановская, работающая в Новосибирске еще с 2013-го года. Основной вид ее деятельности — автомобильный грузовой транспорт и услуги по перевозкам, среди дополнительных — разборка и снос зданий, подготовка стройплощадок и другие.

Только за 2024 год и только за обрезку и снос аварийных деревьев она смогла заключить шесть контрактов на общую сумму 6 миллионов 922 тысячи рублей. Общий зачет за 11 лет тесного сотрудничества с муниципальными казенными учреждениями — 162 госконтракта на сумму 55 миллионов 475 тысяч рублей.