«Была шикарная аллея»: новосибирские власти ответили, какие растения высадят на месте срубленных деревьев в центре

Специалисты установили, что большая часть деревьев была в аварийном состоянии Источник: читатель НГС











Новосибирские власти ответили, какие растения высадят на месте срубленных деревьев в центре по улице Урицкого.

Как рассказали НГС в пресс-центре мэрии, в центре Новосибирска реконструируют зеленые насаждения. В рамках муниципального контракта, согласно техническому заданию, все растения заменят.

На участке должно появиться 158 новых деревьев, и массив из древесно-кустарниковых насаждений в количестве 775 экземпляров. По данным мэрии, новый рябинник рябинолистный будет высотой в 50-60 сантиметров, черемуха Маака, по ГОСТу, в высоту от 3,5 до 4 метров, с закрытой корневой системой. Растение будет с длинным гладким стволом, на его вершине — крона. Высота кроны — 1,8 метра, диаметр ствола на уровне 1,3 м — не менее 5 сантиметров.

Также специалисты планируют заменить грунт на участке. Все работы должны завершить в конце октября.

Пару дней назад новосибирцы атаковали социальные сети мэрии из-за срубленных деревьев. Местные засыпали телеграм-канал мэрии «Зеленый Новосибирск» гневными комментариями.

— Все под корень. Написали крупномеры — какая это высота? Рябинник — это такие же тонкие хрупкие бросовые ветки, что в сквере «Радуга»? На Урицкого была шикарная аллея, яблони цвели, черемуха многолетняя, деревья, где аналогичная замена? — злится один из комментаторов.

При этом напомним, что деревья на улице Урицкого были в аварийном состоянии и падали ни один раз. Растения валялись на тротуаре около дома № 36, одно рухнуло на детскую площадку, а другое — на машину.