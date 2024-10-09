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Город «Была шикарная аллея»: новосибирские власти ответили, какие растения высадят на месте срубленных деревьев в центре

«Была шикарная аллея»: новосибирские власти ответили, какие растения высадят на месте срубленных деревьев в центре

Реконструкция зеленых насаждений коснулась улицы Урицкого, местные — недовольны

1 563
4 комментария

Специалисты установили, что большая часть деревьев была в аварийном состоянии

Новосибирские власти ответили, какие растения высадят на месте срубленных деревьев в центре по улице Урицкого.

Как рассказали НГС в пресс-центре мэрии, в центре Новосибирска реконструируют зеленые насаждения. В рамках муниципального контракта, согласно техническому заданию, все растения заменят.

На участке должно появиться 158 новых деревьев, и массив из древесно-кустарниковых насаждений в количестве 775 экземпляров. По данным мэрии, новый рябинник рябинолистный будет высотой в 50-60 сантиметров, черемуха Маака, по ГОСТу, в высоту от 3,5 до 4 метров, с закрытой корневой системой. Растение будет с длинным гладким стволом, на его вершине — крона. Высота кроны — 1,8 метра, диаметр ствола на уровне 1,3 м — не менее 5 сантиметров.

Также специалисты планируют заменить грунт на участке. Все работы должны завершить в конце октября.

Пару дней назад новосибирцы атаковали социальные сети мэрии из-за срубленных деревьев. Местные засыпали телеграм-канал мэрии «Зеленый Новосибирск» гневными комментариями.

— Все под корень. Написали крупномеры — какая это высота? Рябинник — это такие же тонкие хрупкие бросовые ветки, что в сквере «Радуга»? На Урицкого была шикарная аллея, яблони цвели, черемуха многолетняя, деревья, где аналогичная замена? — злится один из комментаторов.

При этом напомним, что деревья на улице Урицкого были в аварийном состоянии и падали ни один раз. Растения валялись на тротуаре около дома № 36, одно рухнуло на детскую площадку, а другое — на машину.

Недавно на этой же улице провели реконструкцию тротуаров, горожане долго прыгали через траншеи. Посмотрите, как выглядел разрытый центр.

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Комментарии
5
LG>
45 минут
Цель была не спасти аллею, а освоить бабки. По итогу будет куцая улочка с утлыми кустиками.
Гость
58 минут
Вокзался не стала лучше по зелени
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