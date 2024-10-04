«Посадят новые по цене крыла самолета»: новосибирцы атаковали соцсети мэрии из-за срубленных деревьев в центре

По улице Урицкого вырубили десятки деревьев Источник: читательница НГС











Новосибирцы атаковали социальные сети мэрии из-за срубленных под корень деревьев в центре города. Реконструкция улицы Урицкого совсем не обрадовала горожан, местные недовольны, что большие деревья черемухи выкорчевывают. Смотрим, что пишут жители.

Реконструкцию аллеи улицы Урицкого начали в этом году, специалисты установили, что 87% взрослых деревьев находятся в аварийном состоянии. Власти решили убрать растения, а на их месте высадить 158 крупномерных саженцев черемухи Маака и 775 саженцев рябинника рябинолистного. Также специалисты планируют заменить грунт. Все работы должны завершить в конце октября.

— Нужно полностью из участка, ограниченного со всех сторон бордюром, убрать деревья в неудовлетворительном состоянии, далее отфрезеровать пни, заменить грунт, подготовить посадочные места и только после этого высадить новые деревья, — рассказала начальник отдела сопровождения проектов озеленения и благоустройства Светлана Гижицкая.

Деревья срубили под корень, чуть позже их полностью будут выкорчевывать Источник: читательница НГС











Несмотря на то что власти пообещали высадить крупномерные растения, горожане остались недовольны вырубкой. Местные завалили телеграм-канал мэрии «Зеленый Новосибирск» гневными комментариями.

— Все под корень. Написали крупномеры — какая это высота? Рябинник — это такие же тонкие хрупкие бросовые ветки, что в сквере «Радуга»? На Урицкого была шикарная аллея, яблони цвели, черемуха многолетняя, деревья, где аналогичная замена? — злится один из комментаторов.

— В районе 12-го и ниже домов деревья были целые и ухоженные, жители домов за ними следили, но вы тоже их под корень пустили под прикрытием аварийных и опасных, — пишет горожанин. Сейчас дешевые самосевы посадят по цене крыла самолета, которые не факт, что приживутся и уж тем более не дадут тень и изоляцию от дороги. Варвары. Ломать не строить. Изуродовали тихий центр. Как будто сами не живут в нашем городе.

— Глядя на всё это, опускаются руки. Тем более когда видишь примеры других городов с их рачительным отношением к зеленым насаждениям, — пишет новосибирец.

— Что за мания пилить нормальные деревья у вас? — задает вопрос жительница.

Деревья на улице находились в аварийном состоянии, установили специалисты Источник: пресс-центр мэрии Новосибирска











Напомним, что деревья на улице Урицкого действительно падали не один раз. Растения валялись на тротуаре около дома № 36, одно рухнуло на детскую площадку, а другое — на машину.

НГС направил запрос в мэрию, чтобы узнать, насколько большими будут новые высаженные деревья.