Пень возьмут на экспертизу: жители тихого центра Новосибирска вызвали полицию из-за спиленного ясеня

Ясень около дома на улице Урицкого, 23 спилили сегодня, 9 октября Источник: читатель НГС











Полиция приехала в центр Новосибирска из-за срубленных деревьев на улице Урицкого. Сотрудников вызвал один из местных жителей. Его возмутило, что рабочие спилили ясень, думая, что это тополь.

Как рассказал НГС Андрей (имя изменено по его просьбе), сегодня, 9 октября, рабочие пилили деревья около дома на улице Урицкого, 23. Спилили тополя и ясень, которому примерно 60 лет.

— У сотрудников разрешения на спил данного дерева не было, в проект спила дерево не входило, — написал мужчина в заявлении.

Рабочие, вероятно, по ошибке спилили ясень Источник: читатель НГС











Посмотрите, как деревья выглядели до того, как их снесли Источник: предоставлено жителем Тихого центра











Андрей отмечает, что его заявление касалось конкретного дерева, полиция обязала подрядчика оставить пень и спил ясеня для проведения экспертизы по уголовному делу. В будущем местные жители планируют написать коллективное обращение в прокуратуру о законности массовой вырубки в целом по улице Урицкого.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД, в полиции уточняют информацию. Также журналист направила запрос в мэрию.