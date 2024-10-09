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Город Пень возьмут на экспертизу: жители тихого центра Новосибирска вызвали полицию из-за спиленного ясеня

Пень возьмут на экспертизу: жители тихого центра Новосибирска вызвали полицию из-за спиленного ясеня

Уничтоженному дереву было 60 лет

3 490
58 комментариев

Ясень около дома на улице Урицкого, 23 спилили сегодня, 9 октября

Полиция приехала в центр Новосибирска из-за срубленных деревьев на улице Урицкого. Сотрудников вызвал один из местных жителей. Его возмутило, что рабочие спилили ясень, думая, что это тополь.

Как рассказал НГС Андрей (имя изменено по его просьбе), сегодня, 9 октября, рабочие пилили деревья около дома на улице Урицкого, 23. Спилили тополя и ясень, которому примерно 60 лет.

— У сотрудников разрешения на спил данного дерева не было, в проект спила дерево не входило, — написал мужчина в заявлении.

Рабочие, вероятно, по ошибке спилили ясень

Посмотрите, как деревья выглядели до того, как их снесли

Андрей отмечает, что его заявление касалось конкретного дерева, полиция обязала подрядчика оставить пень и спил ясеня для проведения экспертизы по уголовному делу. В будущем местные жители планируют написать коллективное обращение в прокуратуру о законности массовой вырубки в целом по улице Урицкого.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД, в полиции уточняют информацию. Также журналист направила запрос в мэрию.

Реконструкция центра Новосибирска начали в этом году, специалисты установили, что большая часть деревьев в аварийном состоянии. Растения решили спилить и выкорчевать, а на их месте высадить новые.

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Комментарии
59
Жук
1 час
Есть же конкретный человек, давший распоряжение на это. Вот вы его предайте гласности, чтобы мы понимали кто эту дичь творит в городе. По всему городу этот беспредел происходит.
Татьяна 53
1 час
Какое-то варварство.
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