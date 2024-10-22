Новые деревья для высадки привезли на Урицкого, где всё вырубили — разглядываем саженцы

В Новосибирске привезли саженцы для посадки на улице Урицкого — здесь этой осенью убрали целую аллею. Деревья были замечены 22 октября.
Саженцы — крупномеры черемухи Маака с закрытой корневой системой. Высота посадочного материала около 1,5-2 метров. Всего, по данным мэрии, должны высадить 158 новых деревьев и массив из древесно-кустарниковых насаждений в 775 экземпляров.
Перед высадкой завезли новый грунт и сделали лунки под посадку. У саженцев гладкий ствол и достаточно развитая крона. Как объясняла ранее известный новосибирский агроном Людмила Шубина, октябрь — начало ноября самое лучшее время для высадки деревьев. Сейчас растения находятся в спячке и спокойно перенесут посадку.
Деревья на улице Урицкого были в аварийном состоянии и падали не один раз. Растения валялись на тротуаре около дома № 36, одно рухнуло на детскую площадку, а другое — на машину.