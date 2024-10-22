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Город Новые деревья для высадки привезли на Урицкого, где всё вырубили — разглядываем саженцы

Новые деревья для высадки привезли на Урицкого, где всё вырубили — разглядываем саженцы

В Новосибирске на улицу Урицкого завезли саженцы на место срубленных деревьев

365
2 комментария

Саженцы выглядят крепкими

В Новосибирске привезли саженцы для посадки на улице Урицкого — здесь этой осенью убрали целую аллею. Деревья были замечены 22 октября.

Саженцы — крупномеры черемухи Маака с закрытой корневой системой. Высота посадочного материала около 1,5-2 метров. Всего, по данным мэрии, должны высадить 158 новых деревьев и массив из древесно-кустарниковых насаждений в 775 экземпляров.

Пока привезли только несколько деревьев

Перед высадкой завезли новый грунт и сделали лунки под посадку. У саженцев гладкий ствол и достаточно развитая крона. Как объясняла ранее известный новосибирский агроном Людмила Шубина, октябрь — начало ноября самое лучшее время для высадки деревьев. Сейчас растения находятся в спячке и спокойно перенесут посадку.

Лунки уже сделаны и туда насыпали листвы

Деревья на улице Урицкого были в аварийном состоянии и падали не один раз. Растения валялись на тротуаре около дома № 36, одно рухнуло на детскую площадку, а другое — на машину.

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Комментарии
3
МАРГО
2 минуты
Лишь бы красота неописуемая вокруг была!!!! Чем больше растительности и цветов, тем лучше. Мир вокруг нас должен быть прекрасным и радовать глаз. Для женщин это особенно важно! Нам, эстетам, тяжело приходится в серых каменных джунглях. Настроение даже испортиться может. Именно поэтому мне супруг почти ежедневно дарит цветы. Иначе я перестану улыбаться(((( Махнём, наверное, скоро в деревеньку какую, насажу цветов и не буду видеть всех вас, хмурых и унылых. Грязи уличной тоже не буду видеть.
Гость
4 минуты
Ну и сколько из них приживется?.. Весь город лысый, мало того, что серый и убитый, так ещё без деревьев теперь
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