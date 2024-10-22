Новые деревья для высадки привезли на Урицкого, где всё вырубили — разглядываем саженцы

Саженцы выглядят крепкими Источник: Александра Бруня / NGS.RU











В Новосибирске привезли саженцы для посадки на улице Урицкого — здесь этой осенью убрали целую аллею. Деревья были замечены 22 октября.

Саженцы — крупномеры черемухи Маака с закрытой корневой системой. Высота посадочного материала около 1,5-2 метров. Всего, по данным мэрии, должны высадить 158 новых деревьев и массив из древесно-кустарниковых насаждений в 775 экземпляров.

Пока привезли только несколько деревьев Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Перед высадкой завезли новый грунт и сделали лунки под посадку. У саженцев гладкий ствол и достаточно развитая крона. Как объясняла ранее известный новосибирский агроном Людмила Шубина, октябрь — начало ноября самое лучшее время для высадки деревьев. Сейчас растения находятся в спячке и спокойно перенесут посадку.

Лунки уже сделаны и туда насыпали листвы Источник: Александра Бруня / NGS.RU









