«Пусть наводят красоту»: на Урицкого под зиму высадят деревья — агроном объяснила, приживутся ли они

Перед высадкой завезли новый грунт Источник: Александра Бруня / NGS.RU











В Новосибирске на улице Урицкого, где вырубили и выкорчевали огромную аллею, завезли грунт для высадки новых насаждений. Подобные действия вызвали тревогу у читателей НГС.

— На Урицкого, похоже, собираются сажать деревья в зиму. С минусовыми ночными температурами, когда вот-вот выпадет снег. Видимо, надо отчитаться о проделанной «работе». Хотелось бы получить комментарии независимых экспертов. Каковы шансы у этих деревьев прижиться. Лично я думаю, никаких, — уверена читательница НГС.

По данным мэрии Новосибирска, на участке должно появиться 158 новых деревьев и массив из древесно-кустарниковых насаждений — 775 экземпляров. Новый рябинник рябинолистный будет высотой в 50–60 сантиметров, черемуха Маака, по ГОСТу, в высоту от 3,5 до 4 метров, с закрытой корневой системой.

Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, заверила, что сейчас отличное время для высадки новых насаждений. Осенью у растений даже больше шансов в итоге прижиться, чем если бы их высаживали весной.

— Зря переживают ваши читатели. Растения сейчас находятся в фазе покоя. Все жизненные процессы относительно всасывания и обратного тока из листьев закончены. Произошел листопад. Сейчас самое безопасное время для пересадки растений. Мы спящего ребенка переносим с одной кроватки на другую, — объяснила агроном. — Рябинник рябинолистный — это еще и такое растение, что его хоть зимой пересади, он всё равно будет расти.

Эксперт отметила, что приживаться новые посадки будут только весной — когда проснутся. Сейчас достаточно того, чтобы их высадили и утрамбовали почву вокруг ствола.

— Пусть наводят красоту. Самое главное, чтобы весной всё подрезали, чтобы соблюсти баланс корней и кроны. Это декоративные растения, поэтому стрижку легко делать, — подчеркнула Людмила Шубина.