НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-1°

облачно, без осадков

ощущается как -3

1 м/c,

ю-з.

 760мм 65%
Подробнее
6 Пробки
USD 96,10
EUR 105,49
Аэропорты отдают в концессию
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Что с ценами на рыбу
Дефицит дальнобойщиков
Придумали беспохмельную водку
Байкал и Камчатка зимой
Новости в Telegram
Город «Пусть наводят красоту»: на Урицкого под зиму высадят деревья — агроном объяснила, приживутся ли они

«Пусть наводят красоту»: на Урицкого под зиму высадят деревья — агроном объяснила, приживутся ли они

Саженцы находятся в спящем состоянии

326
2 комментария

Перед высадкой завезли новый грунт

В Новосибирске на улице Урицкого, где вырубили и выкорчевали огромную аллею, завезли грунт для высадки новых насаждений. Подобные действия вызвали тревогу у читателей НГС.

— На Урицкого, похоже, собираются сажать деревья в зиму. С минусовыми ночными температурами, когда вот-вот выпадет снег. Видимо, надо отчитаться о проделанной «работе». Хотелось бы получить комментарии независимых экспертов. Каковы шансы у этих деревьев прижиться. Лично я думаю, никаких, — уверена читательница НГС.

По данным мэрии Новосибирска, на участке должно появиться 158 новых деревьев и массив из древесно-кустарниковых насаждений — 775 экземпляров. Новый рябинник рябинолистный будет высотой в 50–60 сантиметров, черемуха Маака, по ГОСТу, в высоту от 3,5 до 4 метров, с закрытой корневой системой.

Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, заверила, что сейчас отличное время для высадки новых насаждений. Осенью у растений даже больше шансов в итоге прижиться, чем если бы их высаживали весной.

— Зря переживают ваши читатели. Растения сейчас находятся в фазе покоя. Все жизненные процессы относительно всасывания и обратного тока из листьев закончены. Произошел листопад. Сейчас самое безопасное время для пересадки растений. Мы спящего ребенка переносим с одной кроватки на другую, — объяснила агроном. — Рябинник рябинолистный — это еще и такое растение, что его хоть зимой пересади, он всё равно будет расти.

Эксперт отметила, что приживаться новые посадки будут только весной — когда проснутся. Сейчас достаточно того, чтобы их высадили и утрамбовали почву вокруг ствола.

— Пусть наводят красоту. Самое главное, чтобы весной всё подрезали, чтобы соблюсти баланс корней и кроны. Это декоративные растения, поэтому стрижку легко делать, — подчеркнула Людмила Шубина.

Деревья на улице Урицкого были в аварийном состоянии и падали не один раз. Растения валялись на тротуаре около дома № 36, одно рухнуло на детскую площадку, а другое — на машину.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
9 минут
Только в России любое действие любое планирование граничит с воровство. а от сюда и небрежность во всём. В зиму посадки деревьев, осенью в холод и дождь укладка асфальта и прочее...
Гость
4 минуты
уход, стрижка веток у кустарников и деревьев- вот это вряд ли будут делать
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Будто там коровы стоят»: дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказался про туалет
Артемий Лебедев
дизайнер, блогер
Мнение
«Не люблю нытиков»: вахтовик с зарплатой 300 тысяч ответил тем, кто жалуется на свой доход
Анонимное мнение
Мнение
«Медведьева, езжай в свой аул»: журналистка НГС отвечает читателям, которые пишут в редакцию письма и комментарии
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«В 90-е это никого не удивляло»: журналистка НГС — о том, как ходила на поводке по Новосибирску и мяукала в школе
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Город без лица. Главред НГС — о вырубке деревьев в центре и подходе мэрии к благоустройству Новосибирска
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Мята,42

Iridium,48

alex999,60

Леонид,36

Артур,44

Артём,30

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление