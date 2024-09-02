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Город Наконец-то справились: все работы завершили в Первомайском сквере — ремонт начали год назад

Наконец-то справились: все работы завершили в Первомайском сквере — ремонт начали год назад

Несколько дней подрядчик устранял то, что натворили вандалы

973
19 комментариев

Работы в сквере затянулись на год

Все работы в Первомайском сквере в центре Новосибирска наконец-то завершили. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев во время оперативного совещания при губернаторе Новосибирской области Андрее Травникове.

О том, что ремонт закончен рассказал НГС и представитель подрядчика Вахид Заманов. Официально работы завершили 15 августа, но рабочим пришлось закреплять более надежно лавочки и урны из-за вандалов.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска по поводу открытия сквера.

Рассказывайте, рады ли вы тому, что работы в сквере завершились?

Конечно, теперь больше не будет стройки в самом центре города
Не заметил, что сквер доделали

Ремонт центральной зеленой зоны в Новосибирске начали в конце мая 2023 года, завершить все планировали в октябре того же года, но все затянулось, сроки сдачи переносили несколько раз. Бывший мэр Анатолий Локоть и губернатор Андрей Травников несколько раз торопили подрядчиков, а сам подрядчик уверял, что в переносах виновата мэрия. Правда, позже все помирились и сквер удалось реконструировать спустя год.

В конце июля в сквер вернули скульптуру в форме сердца, на которой горожане и туристы оставляют послания. В мае прошлого года безжалостно повалили на землю бульдозером. Тогда кадры не на шутку возмутили новосибирцев, потому что именно с этой скульптурой у горожан связано много воспоминаний. Тогда ее и решили вернуть на место.

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Первомайский сквер Парки и скверы Мэрия Новосибирска
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Комментарии
19
Звездолет Сигареты Вега
2 сентября 2024, 17:26
Так оказалось, что Локоть только мешал?
Дмитрий Миф
2 сентября 2024, 17:32
Понадобилось всего 2 сезона...
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