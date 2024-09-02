Наконец-то справились: все работы завершили в Первомайском сквере — ремонт начали год назад

Работы в сквере затянулись на год Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Все работы в Первомайском сквере в центре Новосибирска наконец-то завершили. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев во время оперативного совещания при губернаторе Новосибирской области Андрее Травникове.

О том, что ремонт закончен рассказал НГС и представитель подрядчика Вахид Заманов. Официально работы завершили 15 августа, но рабочим пришлось закреплять более надежно лавочки и урны из-за вандалов.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска по поводу открытия сквера.

Рассказывайте, рады ли вы тому, что работы в сквере завершились? Конечно, теперь больше не будет стройки в самом центре города Не заметил, что сквер доделали

Ремонт центральной зеленой зоны в Новосибирске начали в конце мая 2023 года, завершить все планировали в октябре того же года, но все затянулось, сроки сдачи переносили несколько раз. Бывший мэр Анатолий Локоть и губернатор Андрей Травников несколько раз торопили подрядчиков, а сам подрядчик уверял, что в переносах виновата мэрия. Правда, позже все помирились и сквер удалось реконструировать спустя год.