Угроза для жителей: мэрия Новосибирска назвала причину сноса деревьев на проспекте Дзержинского

Раньше длинный ряд деревьев сдерживал шум от дороги Источник: читатель НГС











Мэрия Новосибирска назвала причину вырубки тополей на проспекте Дзержинского. Власти объяснили, что в городе стартовал пилотный проект по реконструкции газонов вдоль дорог. Работы также проведут в Первомайском и Советском районах.

О массовом спиле тополей НГС на прошлой неделе сообщил местный житель Юрий. По его словам, длина участка, на котором срубили деревья, примерно 700 метров.

— На проспекте Дзержинского спилили тополя вдоль дороги — шум от неё теперь невозможный, — рассказывал новосибирец.

В пресс-центре мэрии Новосибирска НГС объяснили, в рамках пилотного проекта первыми к работам приступили специалисты компании «Зеленый гид» в Дзержинском районе. С 23 июля они начали снос 245 аварийных деревьев на проспекте Дзержинского, а также на участке от проспекта до улицы Трикотажной.

— Выявлены аварийные и подлежащие сносу деревья, часть из них запланирована под санитарную обрезку. В период неблагоприятных погодных условий старые тополя представляют угрозу для жителей и их имущества. Было принято решение заменить их на более устойчивые зеленые насаждения, — говорится в ответе мэрии.

По контракту подрядчик не только вырубит старые и больные деревья, но и полностью преобразит прилегающие газоны. На площади 5 тысяч квадратных метров рабочие уложат новый грунт и засеют более 100 килограммов газонной травы. Кроме того, специалисты высадят 260 елей, рябин и черемухи Маака. Гарантия на приживаемость новых растений — два года.

Завершить работы по реконструкции газонов в Дзержинском районе планируют до 30 сентября этого года.

Ранее НГС писал, что в Новосибирске хотят отремонтировать дорогу у Димитровского моста.