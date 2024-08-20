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Город Угроза для жителей: мэрия Новосибирска назвала причину сноса деревьев на проспекте Дзержинского

Угроза для жителей: мэрия Новосибирска назвала причину сноса деревьев на проспекте Дзержинского

На этом месте посадят ели и черемуху

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4 комментария

Раньше длинный ряд деревьев сдерживал шум от дороги

Мэрия Новосибирска назвала причину вырубки тополей на проспекте Дзержинского. Власти объяснили, что в городе стартовал пилотный проект по реконструкции газонов вдоль дорог. Работы также проведут в Первомайском и Советском районах.

О массовом спиле тополей НГС на прошлой неделе сообщил местный житель Юрий. По его словам, длина участка, на котором срубили деревья, примерно 700 метров.

— На проспекте Дзержинского спилили тополя вдоль дороги — шум от неё теперь невозможный, — рассказывал новосибирец.

В пресс-центре мэрии Новосибирска НГС объяснили, в рамках пилотного проекта первыми к работам приступили специалисты компании «Зеленый гид» в Дзержинском районе. С 23 июля они начали снос 245 аварийных деревьев на проспекте Дзержинского, а также на участке от проспекта до улицы Трикотажной.

— Выявлены аварийные и подлежащие сносу деревья, часть из них запланирована под санитарную обрезку. В период неблагоприятных погодных условий старые тополя представляют угрозу для жителей и их имущества. Было принято решение заменить их на более устойчивые зеленые насаждения, — говорится в ответе мэрии.

По контракту подрядчик не только вырубит старые и больные деревья, но и полностью преобразит прилегающие газоны. На площади 5 тысяч квадратных метров рабочие уложат новый грунт и засеют более 100 килограммов газонной травы. Кроме того, специалисты высадят 260 елей, рябин и черемухи Маака. Гарантия на приживаемость новых растений — два года.

Завершить работы по реконструкции газонов в Дзержинском районе планируют до 30 сентября этого года.

Ранее НГС писал, что в Новосибирске хотят отремонтировать дорогу у Димитровского моста.

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Новосибирск Спилили деревья Проспект Дзержинского Тополя
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Комментарии
6
Вoван щербатый
20 августа 2024, 09:05
Ладно, про тополя отмазку услышали. А клены на Гоголя причем тогда? А дворы на Кошурникова тоже в "пилот" попали? То реально аварийное дерево обрезать годами добиваешься от них, то они под корень всё вырезают.
Объективный наблюдатель
20 августа 2024, 09:13
Угрозой для города давно стала сама мэрия!!!! Превратили город в пылесборник с мертвыми , разваливающимися фонтанами летом и горячими гейзерами зимой. Если вырубили где экспертиза что они были опасными с ФИО подписавшим её и план представленный жителям города и ответственный по высадке молодых и уже подросших , сильных деревьев вместо тополей?!
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