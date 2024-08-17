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Город «Шум от дороги теперь невозможный»: на проспекте Дзержинского в Новосибирске спилили десятки тополей

«Шум от дороги теперь невозможный»: на проспекте Дзержинского в Новосибирске спилили десятки тополей

Работы начали 14 августа

1 086
36 комментариев
Деревья спиливали несколько дней подряд

В Новосибирске на проспекте Дзержинского спилили ряд тополей, который стоял вдоль дороги. Об этом НГС рассказал местный житель Юрий.

— На проспекте Дзержинского спилили тополя вдоль дороги — шум от неё теперь невозможный. Даже мне теперь дорогу сильно слышно, хотя я живу чуть дальше. Как сейчас жителям именно этих домов — даже не представляю, — сказал новосибирец.

По словам мужчины, спиливать деревья начали 14 августа. Длина участка работ — примерно 700 метров. Судя по видеозаписи и фотографиям, распиленные тополя остались лежать вдоль дороги.

НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответа публикация будет дополнена.

Ранее НГС писал, что ремонт в Первомайском сквере вновь не закончили вовремя.

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Новосибирск Спилили деревья Проспект Дзержинского Тополя
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Комментарии
36
Гость
17 августа 2024, 09:18
Кто- то удивлён? Это единственное, что умеет делать мерия- деревья вырубать. Может им заявку подать в книгу рекордов- город уничтоживший больше всех деревьев. Выиграем ведь!?!!!
Гость
17 августа 2024, 09:18
СВО против зелени в городе ведётся ни на жизнь, а на смерть! И вот в этом све, мы достигли огромных успехов.
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