«Шум от дороги теперь невозможный»: на проспекте Дзержинского в Новосибирске спилили десятки тополей

Деревья спиливали несколько дней подряд Источник: читатель НГС











В Новосибирске на проспекте Дзержинского спилили ряд тополей, который стоял вдоль дороги. Об этом НГС рассказал местный житель Юрий.



— На проспекте Дзержинского спилили тополя вдоль дороги — шум от неё теперь невозможный. Даже мне теперь дорогу сильно слышно, хотя я живу чуть дальше. Как сейчас жителям именно этих домов — даже не представляю, — сказал новосибирец.



По словам мужчины, спиливать деревья начали 14 августа. Длина участка работ — примерно 700 метров. Судя по видеозаписи и фотографиям, распиленные тополя остались лежать вдоль дороги.

Источник: читатель НГС

НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответа публикация будет дополнена.



Ранее НГС писал, что ремонт в Первомайском сквере вновь не закончили вовремя.

