Ремонт в Первомайском сквере снова не закончили вовремя — объяснение подрядчика

Работы должны были завершить сегодня, 15 августа Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске 15 августа официально должны были завершить реконструкцию Первомайского сквера. Но работы в парке еще продолжаются. Как рассказал НГС представитель подрядчика Вахид Заманов, сейчас рабочие устраняют дефекты, которые нанесли вандалы.



— Сроки сдачи парка не перенесли, но из-за того, что у нас процветает в городе вандализм, урны и лавочки решили закрепить более надежно, болтами. Сквер готов, мы просто занимаемся установкой и перекраской лавочек в третий раз, — пояснил Вахид Заманов.



По словам представителя подрядчика, все работы в сквере будут завершены в ближайшие два дня.



Отметим, что мэр Новосибирска Максим Кудрявцев потребовал завершить работы в Первомайском сквере до 15 августа.



Ранее НГС вспомнил историю реконструкции Первомайского сквера и узнал мнения подрядчика и заказчика о благоустройстве зеленой зоны. Оказалось, что компания Заманова уже давно работает с властями и ремонтирует дороги в городе и регионе.

