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Город Ремонт в Первомайском сквере снова не закончили вовремя — объяснение подрядчика

Ремонт в Первомайском сквере снова не закончили вовремя — объяснение подрядчика

Там третий раз устанавливают лавочки

261
4 комментария
Работы должны были завершить сегодня, 15 августа

В Новосибирске 15 августа официально должны были завершить реконструкцию Первомайского сквера. Но работы в парке еще продолжаются. Как рассказал НГС представитель подрядчика Вахид Заманов, сейчас рабочие устраняют дефекты, которые нанесли вандалы.

— Сроки сдачи парка не перенесли, но из-за того, что у нас процветает в городе вандализм, урны и лавочки решили закрепить более надежно, болтами. Сквер готов, мы просто занимаемся установкой и перекраской лавочек в третий раз, — пояснил Вахид Заманов.

По словам представителя подрядчика, все работы в сквере будут завершены в ближайшие два дня.

Отметим, что мэр Новосибирска Максим Кудрявцев потребовал завершить работы в Первомайском сквере до 15 августа.

Ранее НГС вспомнил историю реконструкции Первомайского сквера и узнал мнения подрядчика и заказчика о благоустройстве зеленой зоны. Оказалось, что компания Заманова уже давно работает с властями и ремонтирует дороги в городе и регионе.

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Первомайский сквер Новосибирск Ремонт Реконструкция
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Комментарии
8
Гость
15 августа 2024, 16:22
А с мостами тоже вандалы виноваты?
Гость
15 августа 2024, 16:23
цирк не уехал, да и клоуны напились
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