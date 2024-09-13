На карту Новосибирска нанесли подземелья, где можно укрыться на случай ЧС — в четырех районах таких убежищ нет

Основная масса подвалов, отмеченных на карте, — это помещения в хрущевках и панельках, построенных в 60-80 годы Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











На электронной карте Новосибирска появились адреса «заглубленных помещений подземного пространства», в которых можно укрыться на случай ЧС.

Справка: заглубленные помещения подземного пространства — помещения с отметкой пола ниже планировочной отметки земли.

Самое большое количество подвалов, попавших на карту, расположены в Калининском районе — 597 укрытий, затем идет Кировский район (509) и Дзержинский (445) районы. В Ленинском районе нашлось 331 укрытие, в Советском — 229, а в Октябрьском — 199. При этом четыре района — Заельцовский, Центральный, Железнодорожный и Первомайский — остались без таких пунктов. НГС направил запрос в мэрию по ситуации.

Судя по информации с карты, среди помещений есть подвалы жилых домов, построенных в советское время.

Так расположение подвалов выглядит на муниципальной карте Источник: map.novo-sibirsk.ru/portal/security











Ранее муниципальные власти представили на карте адреса пунктов временного размещения, сборных эвакуационных пунктов, а также мест, где можно получить противогазы. В основном, это школы и предприятия.