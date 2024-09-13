На карту Новосибирска нанесли подземелья, где можно укрыться на случай ЧС — в четырех районах таких убежищ нет

На электронной карте Новосибирска появились адреса «заглубленных помещений подземного пространства», в которых можно укрыться на случай ЧС.
Справка: заглубленные помещения подземного пространства — помещения с отметкой пола ниже планировочной отметки земли.
Самое большое количество подвалов, попавших на карту, расположены в Калининском районе — 597 укрытий, затем идет Кировский район (509) и Дзержинский (445) районы. В Ленинском районе нашлось 331 укрытие, в Советском — 229, а в Октябрьском — 199. При этом четыре района — Заельцовский, Центральный, Железнодорожный и Первомайский — остались без таких пунктов. НГС направил запрос в мэрию по ситуации.
Судя по информации с карты, среди помещений есть подвалы жилых домов, построенных в советское время.
Ранее муниципальные власти представили на карте адреса пунктов временного размещения, сборных эвакуационных пунктов, а также мест, где можно получить противогазы. В основном, это школы и предприятия.
Адреса бомбоубежищ, как объясняли НГС 2 года назад, являются государственной тайной и не могут быть озвучены. Мы побывали в одном из рядовых бомбоубежищ в подвале сталинки на Владимировской — в случае опасности оно не укроет никого, поскольку давно заброшено и разрушено.