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Город На карту Новосибирска нанесли подземелья, где можно укрыться на случай ЧС — в четырех районах таких убежищ нет

На карту Новосибирска нанесли подземелья, где можно укрыться на случай ЧС — в четырех районах таких убежищ нет

Больше всего «заглубленных помещений подземного пространства» оказалось в Калининском и Кировском районах

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5 комментариев

Основная масса подвалов, отмеченных на карте, — это помещения в хрущевках и панельках, построенных в 60-80 годы

На электронной карте Новосибирска появились адреса «заглубленных помещений подземного пространства», в которых можно укрыться на случай ЧС.

Справка: заглубленные помещения подземного пространства — помещения с отметкой пола ниже планировочной отметки земли.

Самое большое количество подвалов, попавших на карту, расположены в Калининском районе — 597 укрытий, затем идет Кировский район (509) и Дзержинский (445) районы. В Ленинском районе нашлось 331 укрытие, в Советском — 229, а в Октябрьском — 199. При этом четыре района — Заельцовский, Центральный, Железнодорожный и Первомайский — остались без таких пунктов. НГС направил запрос в мэрию по ситуации.

Судя по информации с карты, среди помещений есть подвалы жилых домов, построенных в советское время.

Так расположение подвалов выглядит на муниципальной карте

Ранее муниципальные власти представили на карте адреса пунктов временного размещения, сборных эвакуационных пунктов, а также мест, где можно получить противогазы. В основном, это школы и предприятия.

Адреса бомбоубежищ, как объясняли НГС 2 года назад, являются государственной тайной и не могут быть озвучены. Мы побывали в одном из рядовых бомбоубежищ в подвале сталинки на Владимировской — в случае опасности оно не укроет никого, поскольку давно заброшено и разрушено.

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Комментарии
5
sibalice@ngs.ru
13 сентября 2024, 17:26
То есть те, кто нанес на карту местоположение убежищ, совершили преступление по статье "разглашение Государственной тайны"? Я уже и не говорю о том, что этих убежищ хватит на 0.0001 процент населения города. А от чего планируется укрываться? ЧТО ПРОИСХОДИТ в головах слуг народа?
Гость
13 сентября 2024, 17:35
и главное, что СМИ периодически стали напоминать нам об этом....на фоне разговоров о принятии разрешения на запуск дальнобойных ракет :(
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