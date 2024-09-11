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Город Адреса пунктов эвакуации на случай ЧС нанесли на карту Новосибирска — что это, если не бомбоубежища

Адреса пунктов эвакуации на случай ЧС нанесли на карту Новосибирска — что это, если не бомбоубежища

Пункты будут размещаться в школах, университетах и на базе предприятий

5 286
76 комментариев

На фото указатель к заброшенному убежищу на Фабричной

В Новосибирске указали на карте пункты временного размещения на случай чрезвычайных ситуаций и сборные эвакуационные пункты. Первых в городе насчитывается 71 штука, вторых — 193 пункта. В основном, они размещаются в школах, вузах, колледжах и других образовательных учреждениях. Часть пунктов будет разворачиваться на базе предприятий вроде завода «Электросигнал» и «Новосибирского мелькомбината №1».

Нанесенные на карту объекты в пресс-релизе на официальном сайте Новосибирска называются «бомбоубежищами». При этом никаких защитных сооружений гражданской обороны на карте не удалось обнаружить. Ранее власти точное число бомбоубежищ не называли, объясняя, что эта тайна охраняется государством. Корреспондент НГС направил запрос в мэрию с просьбой прокомментировать текущую ситуацию.

Категории пунктов, которые нанесены на карту: под понятие «бомбоубежищ» они не подходят. Большая часть точек расположена в различных учебных заведениях

Пункты временного размещения (ПВР) используются для кратковременного размещения людей за пределами зоны ЧС. Сборные эвакуационные пункты (СЭП) предназначены для сбора и учета людей, формирования эвакуационных колонн, дальнейшего распределения в транспорт и отправки в безопасные районы.

Помимо объектов гражданской обороны на карте присутствуют адреса, где можно получить противогазы и другие средства индивидуальной защиты (74).

— Публикация данных о СЭП и пунктах выдачи СИЗ в геоинформационной системе «Мой Новосибирск» — это шаг навстречу потребностям граждан в получении актуальной и достоверной информации о работе объектов гражданской обороны, — отметил начальник департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска Максим Русин.

В 2022 году министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук ответил в прямом эфире на вопрос читательницы НГС о том, есть ли в школах региона бомбоубежища.

Сергей Федорчук в то время уточнял, что некоторые подвалы в современных школах могут быть использованы как укрытия. Он добавлял, что в Новосибирской области эти помещения не переоборудуют под эти цели.

— В школах не предусмотрены бомбоубежища. Обсуждается вопрос об использовании адекватных помещений, например, подвалов, как укрытий. Но бомбоубежищ в школах я не знаю. Может, где-то с советских времен остались, но я таких объектов не знаю, — сообщил тогда Федорчук.

Два года назад НГС побывал в образцовом заводском убежище и изучил обычное бомбоубежище в подвале жилого дома, которое никого не сможет спасти — оно давно заброшено. Вот как эти сооружения гражданской обороны выглядят.

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Комментарии
80
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
11 сентября 2024, 14:40
Забыли указать кладбища.
Светлана В-ва
11 сентября 2024, 14:39
лишь бы не было воблы. Ну что поклонники геостратега теперь довольны.
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