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Есть ли бомбоубежища в новосибирских школах? Что на этот вопрос ответил министр образования

По словам Сергея Федорчука, в некоторых учебных зданиях можно оборудовать укрытия

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Сейчас в новосибирских школах нет укрытий

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Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук ответил в прямом эфире на вопрос читательницы НГС о том, есть ли в школах региона бомбоубежища.

Сергей Федорчук уточнил, что некоторые подвалы в современных школах могут быть использованы как укрытия. Пока в Новосибирской области эти помещения не переоборудуют под эти цели.

— В школах не предусмотрены бомбоубежища. Обсуждается вопрос об использовании адекватных помещений, например подвалов, как укрытий. Но бомбоубежищ в школах я не знаю. Может, где-то с советских времен остались, но я таких объектов не знаю, — сообщил Сергей Федорчук.

Во время интервью, которое проходило в прямом эфире, Сергей Федорчук ответил на вопросы НГС и наших читателей. Всё самое важное мы собрали в онлайн-трансляции.

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