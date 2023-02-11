В Новосибирске восстановили 9 бомбоубежищ по требованию приставов

Новосибирские приставы обязали муниципальное предприятие восстановить 9 бомбоубежищ. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по НСО.
— Поскольку должник в установленный срок не исполнил судебное решение, пристав-исполнитель вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей, а затем привлекла его к административной ответственности, — сообщили приставы.
После этого должник установил защитно-герметические двери, поставил аварийные резервуары, исправил систему водоснабжения и теплоснабжения, освободил аварийные выходы.
Ранее редакция НГС рассказала, сколько жителей смогут спрятаться в бомбоубежищах и укрытиях Новосибирска.