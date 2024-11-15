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Город Смертельное ДТП и подробности о сибирячке, зарезавшей свекровь: главные новости Новосибирска за 14 ноября

Смертельное ДТП и подробности о сибирячке, зарезавшей свекровь: главные новости Новосибирска за 14 ноября

Пять самых интересных событий дня

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День был богат на события

Ежедневно в Новосибирске и области происходят десятки событий. Уследить за всем практически невозможно. Поэтому НГС выбрал пять главных новостей за 14 ноября, чтобы вы ничего не пропустили.

На трассе под Новосибирском перевернулся фургон с заключенными

Пострадали женщина и ребенок из Kia Soul

На трассе в Новосибирской области сегодня, 14 ноября, перевернулся автомобиль для перевозки осужденных. Это случилось на трассе Новосибирск — Ленинск — Кузнецкий. 40-летний водитель автозака выехал на встречную полосу и совершил касательное столкновение с автомобилем Kia Soul. В результате автозак съехал в левый кювет и опрокинулся. В ДТП пострадали 44-летняя женщина-водитель Kia Soul и 11-летний мальчик-пассажир.

«Шторку откинул, а там навалено»: муниципальная квартира превратилась в грязную ночлежку — суд выселил жильца, но он возвращается

А так выглядит спальня, она же гостиная

Жители подъезда многоэтажки на улице Палласа стали заложниками неприятной ситуации: один из жильцов превратил квартиру в настоящую помойку, заваленную сломанными вещами и дурно пахнущим мусором. Почему от доставляющего столько неприятностей жильца оказалось невозможно избавиться, выяснили журналисты НГС.

«Это муж ее довел»: как жила сибирячка, которая убила бывшую свекровь и ранила сына, — соседки ей сочувствуют

85-летняя бывшая свекровь скончалась на месте, а сын чудом сумел спастись

Суд арестовал на два месяца уроженку Кемеровской области Наталью Радионову по обвинению в убийстве и покушении. Сибирячка зарезала 85-летнюю свекровь и ранила 11-летнего сына. НГС выяснил, что известно о Наталье, почему мог произойти конфликт и почему обвиняемая попросила провести ей психиатрическую экспертизу.

Выехал на встречку: жуткое ДТП с двумя погибшими произошло на трассе под Новосибирском — фото аварии

Автомобиль ВАЗ получил сильные повреждения

В Купинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. 45-летний мужчина на автомобиле Hyundai Solaris по пути в город Купино выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2104. В результате столкновения водитель ВАЗа и его пассажир скончались на месте. Еще одного пассажира ВАЗа и водителя Hyundai доставили в районную больницу с различными травмами.

«Культура, опера, театр, здания»: Ротенберг считает, что Новосибирск лучше Парижа и Лондона

Роман Ротенберг является вице-президентом ФХР и тренером СКА

Тренер питерского СКА Роман Ротенберг признался в любви Новосибирску. Об этом он рассказал после матча, который прошел вчера, 13 ноября, в «Сибирь Арене». Роман Ротенберг отметил, что если будет выбирать, куда поехать с семьей в отпуск, то выберет Новосибирск. Тут, по его словам, лучше, чем в Париже и Лондоне.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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