Смертельное ДТП и подробности о сибирячке, зарезавшей свекровь: главные новости Новосибирска за 14 ноября

Ежедневно в Новосибирске и области происходят десятки событий. Уследить за всем практически невозможно. Поэтому НГС выбрал пять главных новостей за 14 ноября, чтобы вы ничего не пропустили.
На трассе под Новосибирском перевернулся фургон с заключенными
На трассе в Новосибирской области сегодня, 14 ноября, перевернулся автомобиль для перевозки осужденных. Это случилось на трассе Новосибирск — Ленинск — Кузнецкий. 40-летний водитель автозака выехал на встречную полосу и совершил касательное столкновение с автомобилем Kia Soul. В результате автозак съехал в левый кювет и опрокинулся. В ДТП пострадали 44-летняя женщина-водитель Kia Soul и 11-летний мальчик-пассажир.
«Шторку откинул, а там навалено»: муниципальная квартира превратилась в грязную ночлежку — суд выселил жильца, но он возвращается
Жители подъезда многоэтажки на улице Палласа стали заложниками неприятной ситуации: один из жильцов превратил квартиру в настоящую помойку, заваленную сломанными вещами и дурно пахнущим мусором. Почему от доставляющего столько неприятностей жильца оказалось невозможно избавиться, выяснили журналисты НГС.
«Это муж ее довел»: как жила сибирячка, которая убила бывшую свекровь и ранила сына, — соседки ей сочувствуют
Суд арестовал на два месяца уроженку Кемеровской области Наталью Радионову по обвинению в убийстве и покушении. Сибирячка зарезала 85-летнюю свекровь и ранила 11-летнего сына. НГС выяснил, что известно о Наталье, почему мог произойти конфликт и почему обвиняемая попросила провести ей психиатрическую экспертизу.
Выехал на встречку: жуткое ДТП с двумя погибшими произошло на трассе под Новосибирском — фото аварии
В Купинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. 45-летний мужчина на автомобиле Hyundai Solaris по пути в город Купино выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2104. В результате столкновения водитель ВАЗа и его пассажир скончались на месте. Еще одного пассажира ВАЗа и водителя Hyundai доставили в районную больницу с различными травмами.
«Культура, опера, театр, здания»: Ротенберг считает, что Новосибирск лучше Парижа и Лондона
Тренер питерского СКА Роман Ротенберг признался в любви Новосибирску. Об этом он рассказал после матча, который прошел вчера, 13 ноября, в «Сибирь Арене». Роман Ротенберг отметил, что если будет выбирать, куда поехать с семьей в отпуск, то выберет Новосибирск. Тут, по его словам, лучше, чем в Париже и Лондоне.