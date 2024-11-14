«Шторку откинул, а там навалено»: муниципальная квартира превратилась в грязную ночлежку — суд выселил жильца, но он возвращается

Дом на Палласа не из элитных, но это вовсе не значит, что его жители готовы смириться с жизнью по соседству с помойкой Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Жители подъезда многоэтажки на улице Палласа стали заложниками неприятной ситуации: один из жильцов превратил квартиру в настоящую помойку, заваленную сломанными вещами и дурно пахнущим мусором. Проблема казалась вполне решаемой, ведь из муниципальной квартиры опустившегося мужчину легко выселил суд. Но мало выгнать человека из запущенных комнат на бумаге — придется сделать это еще и в реальности. И вот тут и начались проблемы. Почему от доставляющего столько неприятностей жильца оказалось невозможно избавиться, выяснили журналисты НГС.

Тараканы, клопы и другие жители дома

Дом по адресу Палласа, 1 — типичный позднесоветский проект: длинная панельная девятиэтажка всего на два подъезда, зато с 12 квартирами на каждом этаже. Жилье определенно не элитное: на сервисе 2ГИС дом получил позорную оценку в 1 балл. Правда, оценить его додумался единственный человек, который, похоже, хотел купить квартиру в одном из подъездов, но резко передумал.

— Не берите квартиру, которая выставлена за 2,9 миллиона […]. Рассадник клопов и тараканов, на фотках видно места, где замазали кровь размазанных КЛОПОВ. Реальная цена 1,5 миллиона, — возмущенно указал покупатель.

Судя по тому, что объявление о продаже однёшки за 2,9 миллиона обновлено еще 3 сентября, цена показалась неадекватной предложению и другим — несмотря на большую кухню, магазин и детский садик поблизости. И, вероятно, виноваты в этом как раз те квартиранты, что за жилье не платят: упомянутые покупателем клопы, тараканы и люди, которые их разводят.

— В нашем доме есть 23 муниципальные квартиры, и вот эта просто в ужасном состоянии. Там антисанитария, оттуда расползаются насекомые, — говорит жительница дома Алина Ахмадиева. — Я как об этом узнала? Когда мы решили сменить управляющую компанию, я начала активно ходить по квартирам и собирать подписи. Познакомилась с девушкой, которая живет с ним в одном блоке, и она рассказала, что в этой квартире творится.

Одни жильцы винят в наличие шестилапых соседей мусоропровод, другие — своего соседа Олега А. Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Образ жизни сосед девушки Олег А. вел специфический: регулярно наслаждался недорогими спиртными напитками, летом жил на природе (возможно, что и просто на улице), зато зимой исправно возвращался в квартиру, иногда — с гостями. Уборкой себя он не утруждал, как и оплатой коммунальных услуг.

— В лифт после них не войти, запах конченный, — кратно характеризует Олега и его неизвестных гостей сосед мужчины с 8 этажа.

— А как, вы думаете, с таким соседом рядом живется? — принужденно улыбается пенсионерка Галина Дмитриевна, которая живет на том же этаже, но в противоположной секции. — Мне-то попроще: видите, как я далеко? Мы двери к себе закроем, и у нас спокойно. А вот те, кто рядом… Один товарищ [из жильцов] у нас даже собирал мини-собрание [чтобы как-то выселить его]. У него ведь даже двери не было, какая-то брезентуха висела. [Инициатор собрания] эту шторку откинул, а там все навалено, и тараканы, и все. Но не можем же мы человека просто взять за шкирку и выкинуть?

Дверь в квартиру сделана из фанеры и закрывается на гвоздик. Иными словами, не закрывается вовсе Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Сегодня нехорошая квартира выглядит даже приличнее: на входе появилась дверь. Правда, поставил ее не Олег А., да и уместно бы эта фанерная загородка смотрелась разве что в сарае, но все-таки это не брезентовая занавеска. Чтобы дверь не открывалась, в косяк вбили гвоздик, который сейчас загнут наподобие засова.

Жильца внутри нет, зато в изобилии присутствуют следы его жизнедеятельности: мусор, разбитая мебель, сломанная бытовая техника. Едва ли не у самого порога — свидетельство прежней обеспеченности: огромный, но еще не плоский телевизор, повернутый к стене и явно не работающий. По косяку бодро карабкается таракан.

Может показаться, что публичность «замечательному соседу» не понравилась, и он нашел себе местечко поспокойнее, но это не так. Житель одной из квартир в соседней секции говорит, что недавно видел проблемного жильца. Правда, тут же оговаривается, что особенно проблемным его не считает.

— Он мне не мешает, живет и живет — качает головой мужчина. — Шума какого-то я не слышал, а тараканы — тут везде тараканы, я вот только что одного убил. Они не из муниципальной квартиры лезут, а из мусоропровода.

Так выглядит достаточно просторная (изначально) однешка с порога. На полу — мусор и сломанная бытовая техника Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











В отличие от насекомых, обитатель муниципальной квартиры ведет себя осторожно: днем дома не появляется. Номер телефона, которым Олег А. раньше пользовался, не активен.

По данным сервиса Rusprofile, в 2019-м году он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя с основным видом деятельности «деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем», но уже в 2021-м году прекратил работу.

Согласно официальному сайту ФССП, он накопил порядка 150 тысяч долга за коммуналку и кредиты, но это только те задолженности, которые уже дошли до отдела судебных приставов. Еще больше исполнительных производств в отношении мужчины уже закрыты. Правда, не потому, что Олег А. вернул долги, а потому, что приставы не нашли у него никакого имущества, на которое можно было бы обратить взыскание.

А так выглядит спальня, она же гостиная Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Прямо сказать, его квартира — не самая жуткая, которую когда-либо приходилось видеть журналистам. Здесь нет ни тонн мусора с помойки, которые можно вывезти только на паре–тройке грузовиков, ни собачьей стаи и обглоданных костей. Да и вообще, проблема изначально казалась Алине Ахмадиевой и ее единомышленникам решаемой: собственность муниципальная, а значит, выкидывать жильца «за шкирку» не нужно — можно поручить это дело государству.

Выселение

— Девушка, которая живет с ним в одном блоке, года два активно писала про эту квартиру в администрацию. Я решила ей помочь: [раньше] работала в управляющей компании, и примерно знаю, что тут можно сделать, — говорит Алина Ахмадиева. — Два года назад я тоже начала активно писать: в администрацию Кировского района, в ГЖИ. Но все время мы получали отписки. В 2023 году его должны были выселить, но ничего не произошло. В этом году мы снова начали активно везде писать, и нам ответили, что его заочно выселили по суду в апреле 2024 года. Но ничего не поменялось: он как сюда ходил, так и продолжает ходить.

На сайте Кировского районного суда действительно можно найти решение от 26 апреля 2024 года, согласно которому прежний жилец, Олег А. признан утратившим право пользования жилым помещением. Решение было вынесено заочно, так как мужчина не соизволил явиться в процесс, однако однажды пообщаться с ним чиновникам из администрации все же удалось.

— В ходе обследования, проведенного специалистами отдела по жилищным вопросам администрации, было установлено, что на момент обследования в квартире находился Олег А., который находился в неряшливом состоянии, был небрежно одет, пьян, на вопрос о том, является ли он нанимателем, ответил, что является, но в данном жилом помещении не проживает, — указано в тексте решения. — В квартире установлено полное отсутствие электричества и водоснабжения, присутствовал резкий неприятный запах аммиака, фекалий и табака.

Комиссии от районной администрации Олег А. заявил, что в квартире не живет, и в общем, практически не соврал. По словам жильцов, он там только ночует Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Комиссия отметила и закрывающуюся на гвоздик дверь, и общее неудовлетворительное состояние квартиры: живых и дохлых тараканов, бытовой мусор, захламление. Суд в итоге пришел к выводу, что вопреки своим словам мужчина живет в спорной квартире.

Олега А. и его несовершеннолетнего сына, тоже зарегистрированного в муниципальной квартире, выселили — на бумаге. Исполнительный лист передали судебным приставам. И вроде бы, дело было сделано, но для соседей Олега А. ничего не изменилось.

Ситуация выглядит действительно патовой: ключей от квартиры у Олега А., естественно, нет, но на дверях нет и замка, и ничто не мешает ему ночевать в его бывшей квартире. Из-за этого убирать ее и проводить дезинсекцию бессмысленно: выселенный жилец вернется и снова устроит в квартире помойку. Выгонять мужчину силами полицейских и приставов тоже бесполезно: он послушно уйдет, но вернется уже следующим вечером.

Такие объявления можно заметить на дверях едва ли не каждой жилой секции. Но далеко не все двери в этом подъезде закрываются Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Исправить ситуацию могла бы установка нормальной двери или хотя бы замка на дверь. Но здесь-то и кроется проблема: это никто не делает.

— Администрации хватает наглости предлагать управляющей компании поставить дверь за свой счет. То есть фактически за счет жильцов, — возмущается Алина Ахмадиева.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, кто и за чей счет должен менять окна и двери в муниципальных квартирах, и если это все же ответственность собственника, когда это планируют сделать.