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Спорт «Культура, опера, театр, здания»: Ротенберг считает, что Новосибирск лучше Парижа и Лондона

«Культура, опера, театр, здания»: Ротенберг считает, что Новосибирск лучше Парижа и Лондона

Тренер питерского СКА признался в любви сибирскому городу

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Роман Ротенберг является вице-президентом ФХР и тренером СКА

Тренер питерского СКА Роман Ротенберг признался в любви Новосибирску. Об этом он рассказал после матча, который прошел вчера, 13 ноября, в «Сибирь Арене». Видео опубликовали в группе «ХК Сибирь» во «Вконтакте».

На пресс-конференции тренера спросили о Новосибирске

— У меня Новосибирск — самый любимый город после Санкт-Петербурга и Москвы. Культура, опера, театр, здания, архитектура, качество — это мировой уровень, — сообщил тренер.

Роман Ротенберг отметил, что если будет выбирать, куда поехать с семьей в отпуск, то выберет Новосибирск. Тут, по его словам лучше, чем в Париже и Лондоне.

Матч в Новосибирске между СКА и «Сибирью» прошел вчера и закончился в пользу гостей — 1:0.

Уполномоченные по правам ребенка со всей России приехали в Новосибирск на форум «Жить и воспитываться в семье». В том числе и федеральный детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Она рассказала, что встретилась с вице-президентом ФХР и главным тренером СКА Романом Ротенбергом.

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