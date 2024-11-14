«Культура, опера, театр, здания»: Ротенберг считает, что Новосибирск лучше Парижа и Лондона

Роман Ротенберг является вице-президентом ФХР и тренером СКА Источник: ХК Сибирь / «Вконтакте»











Тренер питерского СКА Роман Ротенберг признался в любви Новосибирску. Об этом он рассказал после матча, который прошел вчера, 13 ноября, в «Сибирь Арене». Видео опубликовали в группе «ХК Сибирь» во «Вконтакте».

На пресс-конференции тренера спросили о Новосибирске Источник: ХК Сибирь / «Вконтакте»

— У меня Новосибирск — самый любимый город после Санкт-Петербурга и Москвы. Культура, опера, театр, здания, архитектура, качество — это мировой уровень, — сообщил тренер.

Роман Ротенберг отметил, что если будет выбирать, куда поехать с семьей в отпуск, то выберет Новосибирск. Тут, по его словам лучше, чем в Париже и Лондоне.

Матч в Новосибирске между СКА и «Сибирью» прошел вчера и закончился в пользу гостей — 1:0.