Выехал на встречку: жуткое ДТП с двумя погибшими произошло на трассе под Новосибирском — фото аварии

Водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу Источник: ГАИ Новосибирской области











Смертельное ДТП с двумя погибшими произошло в Купинском районе Новосибирской области. Трагедия случилась сегодня, 14 ноября, около 16:00 на трассе К-01, сообщили в пресс-службе региональной ГАИ.

По предварительным данным, 45-летний мужчина ехал на автомобиле Hyundai Solaris со стороны рабочего поселка Чистоозерное в направлении города Купино. На 131-м км он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2104, за рулем которого был 42-летний мужчина.

На фото видно, что автомобиль ВАЗ получил сильные повреждения Источник: ГАИ Новосибирской области











В результате столкновения водитель ВАЗа и его пассажир, которому на вид было около 40 лет, скончались на месте. Еще одного пассажира ВАЗа и водителя Hyundai доставили в районную больницу с различными травмами.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.