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Два человека погибли в ДТП на новосибирской трассе

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Происшествия Выехал на встречку: жуткое ДТП с двумя погибшими произошло на трассе под Новосибирском — фото аварии

Выехал на встречку: жуткое ДТП с двумя погибшими произошло на трассе под Новосибирском — фото аварии

Еще двух человек с травмами доставили в больницу

3 955
16 комментариев

Водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу

Смертельное ДТП с двумя погибшими произошло в Купинском районе Новосибирской области. Трагедия случилась сегодня, 14 ноября, около 16:00 на трассе К-01, сообщили в пресс-службе региональной ГАИ.

По предварительным данным, 45-летний мужчина ехал на автомобиле Hyundai Solaris со стороны рабочего поселка Чистоозерное в направлении города Купино. На 131-м км он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2104, за рулем которого был 42-летний мужчина.

На фото видно, что автомобиль ВАЗ получил сильные повреждения

В результате столкновения водитель ВАЗа и его пассажир, которому на вид было около 40 лет, скончались на месте. Еще одного пассажира ВАЗа и водителя Hyundai доставили в районную больницу с различными травмами.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в ДТП с автозаком на новосибирской трассе пострадал 11-летний мальчик.

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Комментарии
16
274444392
1 час
Что, с водителями происходит? То едут еле еле, то гонят как сумасшедшие.
142514821
31 минута
Самое печальное - когда ездить не умеет один, а погибает - другой..
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