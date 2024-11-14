В ДТП с автозаком на новосибирской трассе пострадал 11-летний мальчик

Пострадали женщина и ребенок из Kia Soul Источник: ГАИ Новосибирской области











Стали известны подробности ДТП, в котором перевернулся автозак. Как сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области, авария произошла сегодня, 14 ноября, в 11:25 на трассе К19р «Новосибирск — Ленинск — Кузнецкий».

По предварительной информации, 40-летний водитель автозака двигался в сторону Новосибирска. На 45-ом километре дороги он выехал на встречную полосу и совершил касательное столкновения с автомобилем Kia Soul. В результате автозак съехал в левый кювет и опрокинулся.

Автомобиль Kia Soul получил серьезные повреждения Источник: ГАИ Новосибирской области











В ДТП пострадали 44-летняя женщина-водитель Kia Soul и 11-летний мальчик-пассажир. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

На месте работал наряд ГАИ. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.