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Происшествия В ДТП с автозаком на новосибирской трассе пострадал 11-летний мальчик

В ДТП с автозаком на новосибирской трассе пострадал 11-летний мальчик

Фургон столкнулся с легковушкой

740
8 комментариев

Пострадали женщина и ребенок из Kia Soul

Стали известны подробности ДТП, в котором перевернулся автозак. Как сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области, авария произошла сегодня, 14 ноября, в 11:25 на трассе К19р «Новосибирск — Ленинск — Кузнецкий».

По предварительной информации, 40-летний водитель автозака двигался в сторону Новосибирска. На 45-ом километре дороги он выехал на встречную полосу и совершил касательное столкновения с автомобилем Kia Soul. В результате автозак съехал в левый кювет и опрокинулся.

Автомобиль Kia Soul получил серьезные повреждения

В ДТП пострадали 44-летняя женщина-водитель Kia Soul и 11-летний мальчик-пассажир. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

На месте работал наряд ГАИ. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в ДТП на Дачном шоссе пострадали четыре человека.

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ДТП Авария Пострадавшие Автозак ГАИ Новосибирск
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Комментарии
11
United States
20 минут
Обязаны выплатить компенсацию перевозимым и автомальчику.
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
1 минута
И как там можно было перевернуться? Дорога отремонтирована летом этого, 2024 года. Новый, ровный асфальт, без ям и выбоин. Дорога широкая, просматривается хорошо. Езжу много лет, всякие ДТП видел, но что бы с трассы съезжали и переворачивались - пока не видел. Да и знаки ограничения с камерами там через каждые 10 км., сильно не разгонишься. Они что там, вообще рулить не умеют? На летней резине были, наверно. Или дымка. Или курили и разговаривали. Или "дворники" не работали. Или отопитель. Или встречная ослепила. Или уснул за рулем. Старший машины, короче, плохо контролировал водителя и его действия.
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