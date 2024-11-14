На трассе под Новосибирском перевернулся фургон с заключенными

На трассе в Новосибирской области сегодня, 14 ноября, перевернулся автомобиль для перевозки осужденных. Это случилось рядом с селом Плотниково.
На месте прибыли сотрудники экстренных служб. Как рассказали в пресс-службе ФСИН по Новосибирской области, информация о пострадавших уточняется.
— Противоправных действий среди осуждённых не допущено, плановое конвоирование возобновлено на резервном специальном автомобиле, — добавили в пресс-службе.
Информацию передадут в компетентные органы, которые оценят действия водителя и определят причины произошедшего. Из-под стражи никто не сбежал.
В Новосибирске сегодня, 14 ноября, утром перевернулся автомобиль. Это произошло на улице Ватутина.