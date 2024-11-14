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Происшествия На трассе под Новосибирском перевернулся фургон с заключенными

На трассе под Новосибирском перевернулся фургон с заключенными

ДТП произошло возле Плотниково

3 323
15 комментариев

ДТП произошло на трассе

На трассе в Новосибирской области сегодня, 14 ноября, перевернулся автомобиль для перевозки осужденных. Это случилось рядом с селом Плотниково.

На месте прибыли сотрудники экстренных служб. Как рассказали в пресс-службе ФСИН по Новосибирской области, информация о пострадавших уточняется.

— Противоправных действий среди осуждённых не допущено, плановое конвоирование возобновлено на резервном специальном автомобиле, — добавили в пресс-службе.

Информацию передадут в компетентные органы, которые оценят действия водителя и определят причины произошедшего. Из-под стражи никто не сбежал.

В Новосибирске сегодня, 14 ноября, утром перевернулся автомобиль. Это произошло на улице Ватутина.

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Новосибирск ДТП Авария ФСИН
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Комментарии
17
Алеко
23 минуты
ДТП произошло на Ленинск-Кузнецкой трассе, а фото Северного объезда.)))
кулькулятр
7 минут
Несознательные зэки раскачивают тюремную систему.
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