«Это муж её довёл»: как жила сибирячка, которая убила бывшую свекровь и ранила сына, — соседки ей сочувствуют

85-летняя бывшая свекровь скончалась на месте, а сын чудом сумел спастись Источник: прокуратура Новосибирской области, Эмиль Фукс / NGS.RU











Суд арестовал на два месяца уроженку Кемеровской области Наталью Радионову по обвинению в убийстве и покушении. Сибирячка напала с ножом на 85-летнюю свекровь и ранила 11-летнего сына. Пожилая женщина скончалась, а ребёнок успел спастись. Что известно о Наталье, почему мог произойти конфликт и почему обвиняемая попросила провести ей психиатрическую экспертизу — в материале НГС.

Почти двойное убийство

Днём 11 ноября 11-летний мальчик находился в квартире со своей 85-летней бабушкой на улице Народной, когда к ним в гости пришла мать ребёнка — 42-летняя Наталья Радионова. До развода женщины с бывшим мужем пенсионерка приходилась Наталье свекровью.

По неизвестной причине между женщинами начался конфликт, и в какой-то момент Наталья Радионова схватилась за нож. По данным следствия, сначала она как минимум один раз ударила в шею пенсионерку — она скончалась на месте.

Сегодня дверь квартиры, где жила убитая пенсионерка, опечатана Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Следующей жертвой мог стать 11-летний сын Натальи, которого она ударила ножом в область спины, но ребёнок смог отбиться и сбежать из квартиры. Мальчик добежал до соседнего дома, где живёт его отец, и рассказал о случившемся. Мужчина вызвал полицию и скорую помощь.

Наталью задержали, в отношении неё возбудили уголовные дела об убийстве и покушении на убийство малолетнего. 13 ноября Калининский районный суд поместил обвиняемую под стражу до 11 января.

Тихое место

В доме на Народной, где произошла трагедия, шесть подъездов. Рядом стоит брат-близнец дома, а въезды во двор полностью перекрыты шлагбаумами.

Один из местных жителей анонимно рассказал корреспонденту НГС, что вчера у этих шлагбаумов дежурила полиция. О самом происшествии сибиряк ничего не знает. Ещё одна собеседница НГС подчёркивает: двор спокойный, об убийстве никто ничего не слышал.

— У нас тут сравнительно спокойный район, особо ни наркоманов, ни алкоголиков нет. Я вот с собачниками другими иногда общаюсь, но они тоже ничего не слышали, — рассказала женщина с черным псом, которую корреспондент встретила во дворе.

Ещё не скоро местные жители смогут называть свой двор спокойным местом Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











В подъезде, где жила пенсионерка, кто-то поджог кнопки лифта и разрисовал стены. Дверь той самой квартиры опечатана — внутри вещественные доказательства для оперативников. Но соседи погибшей женщины о её смерти ничего не слышали.

— Знаю, что в этой квартире бабушка живёт, но лично мы не знакомы. Внука её не видел. Она спокойная, ничего не слышал, — сказал местный подросток.

Мальчик сумел спастись, добежав до дома отца Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Двумя днями ранее раненый мальчик спустился с четвёртого этажа на улицу, пробежал через заснеженный двор, поднялся по лестнице и перешёл дорогу, чтобы попасть в дом к папе. Судя по карте 2GIS, ребёнку пришлось преодолеть около 400 метров.

В середине рабочего дня двор дома выглядит пустым, гуляющие вокруг собачники тоже ничего не слышали о случившемся.

«Муж её избивал»

До задержания и ареста Наталья Радионова жила в одном из домов на улице Высоцкого. В её квартире корреспонденту НГС никто не открыл. Соседи, с которыми удалось пообщаться, рассказали, что Наталья на протяжении последних 8–9 месяцев жила одна.

— Они тут долгое время жили с мужем и ребёнком, но потом разъехались, и Наташа осталась здесь одна, — рассказала соседка сибирячки Инна (имя изменено по просьбе женщины).

Соседи описывают Наталью как очень хорошую и добрую женщину, у которой в какой-то момент начались психологические проблемы.

— Она говорила, что у неё мама с папой умерли. Потом муж её избивал. Это он её довел, — уверена одна из соседок.

Соседи Натальи оказались более разговорчивыми — они уже обсудили последние события Источник: Егор Сафронов / NGS.RU











Жители дома на Высоцкого отмечают, что Наталья нигде не работала — какое-то время «занималась ноготочками», но потом и это дело забросила. Периодически, по словам соседей, к сибирячке приезжал брат и привозил «покушать».

— По ней было уже видно, что что-то не так с психикой. Знаю, что она какое-то время пила таблетки, но потом перестала, — продолжает Инна.

Соседи Натальи надеются, что её не отправят в колонию, а положат в психиатрическую больницу. Они отмечают, что были в шоке, когда узнали о произошедшей трагедии.

— Мы не могли в это поверить. Приходили полицейские, спрашивали про неё, сказали, что она «свекруху замочила». Мы слышали, что свекровь забрала у неё ребёнка и забирала детские пособия, — говорит соседка сибирячки.

Имени и контактов бывшего мужа Натальи у соседей не оказалось.

«Прошу провести экспертизу»

О прошлом Натальи Радионовой известно мало. По данным НГС, женщина родилась в небольшом кузбасском посёлке Трудармейский в Прокопьевском районе. Вскоре женщина переехала в Новосибирск и поступила учиться в СГУПС на факультет «Бухгалтерский учет и аудит на ж/д транспорте» — по крайней мере, так сказано на странице сибирячки в одной из соцсетей.

Наталья Радионова пробудет в СИЗО до января Источник: Эмиль Фукс / NGS.RU











На момент происшествия Наталья не была официально трудоустроена. Несколько лет назад, по данным НГС, женщина работала продавцом-консультантом в магазине на улице Бориса Богаткова, а в 2020 году её повысили до директора филиала. С тех пор информации о её работе нет. Несколько раз сибирячка меняла место жительства: в разные периоды она жила на улицах Кропоткина и Черняховского, а потом переехала в квартиру на Владимира Высоцкого.

В тот же период у Натальи начались финансовые проблемы. Сибирячку несколько раз разыскивали судебные приставы из-за долгов на сумму свыше 35 тысяч рублей — значительная часть образовалась из-за неоплаченных счётов ЖКХ.

Найти родственников Натальи Радионовой в Новосибирской или Кемеровской областях не удалось. По данным НГС, у женщины также есть совершеннолетний сын, который живёт в другом регионе. На суде она сказала, что находится в разводе.

Источник НГС, как и соседи женщины, допустил у неё наличие психических расстройств. Сама Наталья на заседании по избранию ей меры пресечения на вопрос судьи о том, понятна ли ей суть обвинений, затруднилась ответить.

— Не совсем [понятна], прошу провести психиатрическую экспертизу, — сказала она.