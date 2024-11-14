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Город «Столько на ней детей выросло»: в центре Новосибирска снесли детскую площадку

«Столько на ней детей выросло»: в центре Новосибирска снесли детскую площадку

Она не соответствовала ГОСТам

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1 комментарий

Рабочие начали убирать горку

В Центральном районе Новосибирска в одном из дворов вчера, 13 ноября, снесли детскую площадку. Это возмутило местных жителей. Инцидент произошел на Достоевского, 3.

— Ломают детскую горку. У нас же сначала надо все сломать. Столько на ней детей выросло, — рассказал НГС Евгений.

Жители попросили рабочих предоставить документы. Как оказалось, площадку сносят по решению суда. Прокуратура региона потребовала у управляющей компании «Дост-Н» демонтировать несколько элементов с площадки.

По данным с документов, которые предоставил местный житель, прокуратура потребовала демонтировать горку, лаз и качели. Элементы не соответствовали ГОСТам. В лазе могли застрять пальцы, а на горке было небезопасно.

Корреспондент НГС направила запросы в «Дост-Н», чтобы узнать, поставят ли новую площадку.

В начале ноября стало известно, что у города нет денег на новую остановку на Волочаевской. Прошлую снесли — она была старой и жестянной, но защищала людей от дождя.

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Новосибирск Детская площадка УК Снос
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Комментарии
1
Гость
2 минуты
Нормально, на Сибиряков 40 уже почти год пытаемся выбить установку карусели которую выдернули сгк во дворе. Все лето дети были в опасности, лазя на вырваной карусели из земли. Ни прокуратура, ни другие инстанции ничего не делают
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