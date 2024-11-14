«Столько на ней детей выросло»: в центре Новосибирска снесли детскую площадку

Рабочие начали убирать горку Источник: Читатель НГС











В Центральном районе Новосибирска в одном из дворов вчера, 13 ноября, снесли детскую площадку. Это возмутило местных жителей. Инцидент произошел на Достоевского, 3.

— Ломают детскую горку. У нас же сначала надо все сломать. Столько на ней детей выросло, — рассказал НГС Евгений.

Жители попросили рабочих предоставить документы. Как оказалось, площадку сносят по решению суда. Прокуратура региона потребовала у управляющей компании «Дост-Н» демонтировать несколько элементов с площадки.

По данным с документов, которые предоставил местный житель, прокуратура потребовала демонтировать горку, лаз и качели. Элементы не соответствовали ГОСТам. В лазе могли застрять пальцы, а на горке было небезопасно.

Корреспондент НГС направила запросы в «Дост-Н», чтобы узнать, поставят ли новую площадку.