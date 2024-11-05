«Будем мокнуть»: на остановке Вертковская снесли исправный остановочный павильон — денег на новый нет

О том, что раньше пассажиры могли спрятаться от дождя и ветра, напоминает только пустой асфальтовый пятачок Источник: читатель НГС Виктор











Новосибирцы остались без павильона на автобусной остановке Вертковская, расположенной на улице Станиславского. Старую жестяную конструкцию демонтировали и увезли, но нового красивого павильона пассажиры автобусов так и не дождались. На необходимость дожидаться транспорта под дождем пожаловался новосибирец Виктор.

— Старая остановка была страшненькая, жестяная, но хотя бы со стенами и крышей, — рассказал он НГС. — Мы с женой создали обращение на платформе «Решаем вместе», а там ответили, что денег на новый павильон нет. Как так-то? Будем мокнуть и обдуваться?

Согласно полученному ответу, до конца 2024 года обустраивать остановку на Вертковской мэрия Новосибирска не планирует, но негодование Виктора и его супруги учтет и попробует найти на это деньги в 2025-м. На вопрос, зачем убрали исправный старый павильон, чиновники не ответили.

Позже Виктор заметил, что был не единственным, кто пожаловался на ситуацию. На «Решаем вместе» продолжают поступать обращения от других жителей Ленинского района.

В Новосибирске остановки развивают по муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска на 2020–2025 годы».

К сожалению, в 2024 году новая остановка на Вертковской не включена в планы работ. Ее необходимость учтут в планах на 2025 год.

— Указанный в сообщении автопавильон, совмещенный с торговым киоском, был демонтирован по окончанию срока договора аренды земельного участка юридическим лицом, — ответили на платформе еще одному пожаловавшемуся пассажиру. При этом оказалось, что в 2025 году павильон поставят только на четной стороне улицы Станиславского, на нечетную денег не нашлось.

В ответе указано, что как раз сейчас чиновники составляют «дополнительный перечень на установку павильонов», которые не вошли в финансовые планы.

НГС направил запрос в мэрию, чтобы узнать, сколько новосибирцев уже пожаловались на отсутствие павильона, сформирован ли «дополнительный перечень» и какие еще остановки в него вошли.