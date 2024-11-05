«Будем мокнуть»: на остановке Вертковская снесли исправный остановочный павильон — денег на новый нет

Новосибирцы остались без павильона на автобусной остановке Вертковская, расположенной на улице Станиславского. Старую жестяную конструкцию демонтировали и увезли, но нового красивого павильона пассажиры автобусов так и не дождались. На необходимость дожидаться транспорта под дождем пожаловался новосибирец Виктор.
— Старая остановка была страшненькая, жестяная, но хотя бы со стенами и крышей, — рассказал он НГС. — Мы с женой создали обращение на платформе «Решаем вместе», а там ответили, что денег на новый павильон нет. Как так-то? Будем мокнуть и обдуваться?
Согласно полученному ответу, до конца 2024 года обустраивать остановку на Вертковской мэрия Новосибирска не планирует, но негодование Виктора и его супруги учтет и попробует найти на это деньги в 2025-м. На вопрос, зачем убрали исправный старый павильон, чиновники не ответили.
Позже Виктор заметил, что был не единственным, кто пожаловался на ситуацию. На «Решаем вместе» продолжают поступать обращения от других жителей Ленинского района.
В Новосибирске остановки развивают по муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска на 2020–2025 годы».
К сожалению, в 2024 году новая остановка на Вертковской не включена в планы работ. Ее необходимость учтут в планах на 2025 год.
— Указанный в сообщении автопавильон, совмещенный с торговым киоском, был демонтирован по окончанию срока договора аренды земельного участка юридическим лицом, — ответили на платформе еще одному пожаловавшемуся пассажиру. При этом оказалось, что в 2025 году павильон поставят только на четной стороне улицы Станиславского, на нечетную денег не нашлось.
В ответе указано, что как раз сейчас чиновники составляют «дополнительный перечень на установку павильонов», которые не вошли в финансовые планы.
НГС направил запрос в мэрию, чтобы узнать, сколько новосибирцев уже пожаловались на отсутствие павильона, сформирован ли «дополнительный перечень» и какие еще остановки в него вошли.
Ранее НГС писал о том, как после затяжных осенних дождей трамвайная остановка Маковского превратилась в топкое болото. Благоустраивать ее городские власти намерены по остаточному принципу, если останутся бюджеты после работ, сделанных по решению суда, по указанию прокуратуры или в соответствии с депутатскими наказами.