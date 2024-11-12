Дома без тепла и дележка земли на Большевистской — главные события 11 ноября

Новости города и области Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Редакция НГС ежедневно освещает десятки событий, которые происходят в Новосибирске и области. Многие из них вызывают общественный интерес, а некоторые остаются незамеченными нашей аудиторией. В этом дайджесте мы собрали 5 новостей, которые больше всего заинтересовали наших читателей.

Золотые горы: избранный бизнес зарабатывает миллионы на раздельном сборе мусора в Новосибирске — фамилии, связи и схемы

Есть ли будущее у раздельного сбора отходов в Новосибирске? Недавно мусорный регоператор МУП «САХ» в ответе на запрос НГС заявил, что сортировка мусора сегодня — неприбыльный бизнес и в первую очередь направлена на сохранение экологии, чем на зарабатывание денег. Мы нашли пару примеров, которые демонстрируют, что на раздельно собранных отходах люди получают сотни миллионов рублей. Правда, не все из них остаются на свободе. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов выяснил, что объединяет удачливых и не очень бизнесменов и почему одни продолжают работать, а другие терпят крах.

Потянулись вдоль берега: застройщики разбирают землю на Большевистской — выдержит ли магистраль новые кварталы

Улицу Большевистскую продолжают осваивать застройщики. На комиссии по Генплану 7 ноября крупные девелоперы предложили перевести рекреационную зону у карьера «Борок» в зону, позволяющую строить жилье. В будущем на огромном участке в 40 га появится целый микрорайон, а полуостров рядом продадут по кусочкам. НГС узнал о планах по застройке загруженной магистрали — оказалось, что новый владелец может появиться и у промзоны вблизи железной дороги.

«Чувствую себя обманутой дважды»: журналистке НГС продали сломанный телевизор за 100 тысяч рублей — за замену пришлось платить

Иногда кажется, если сделать дорогую покупку в хорошем магазине, то бонусом получаешь некоторые гарантии. К примеру, когда товар вдруг оказался с браком или испорчен при доставке, то заменят всё быстро и бесплатно. Но журналистка НГС поняла, что всё это просто заблуждения. Ей продали сломанный телевизор, а потом попросили доплатить больше пяти тысяч рублей. Читайте ее историю от первого лица.

«На ноги я уже не встану»: 5 лет прошло после страшного ДТП с BlaBlaCar — как живет не унывающая, но парализованная сибирячка

Об истории жизни Ларисы Дорожкиной НГС писал в 2020 году. Повествование получилось одновременно и трагичным, и вдохновляющим. Пять лет назад женщина отправилась на машине из BlaBlaCar в Кемерово в гости к сестре и попала в страшную аварию, после которой оказалась парализованной. Жизнь Ларисы разделилась на до и после, но случившееся не сломило ее. Она называет себя счастливым человеком и умеет радоваться мелочам: рассвету и закату, зеленой траве или пению птиц. Рассказываем, как изменилась жизнь этой сильной духом женщины спустя четыре года после нашей встречи.

«Крупная авария»: в Новосибирске 28 зданий остались без тепла — когда устранят проблему