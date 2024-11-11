«На ноги я уже не встану»: 5 лет прошло после страшного ДТП с Blablacar — как живет не унывающая, но парализованная сибирячка

Лариса — жизнерадостная и улыбчивая женщина, прочтите ее историю Источник: предоставила Лариса Дорожкина











Историю жизни Ларисы Дорожкиной НГС писал в 2020 году. Повествование получилось одновременно и трагичным, и вдохновляющим. Пять лет назад женщина отправилась на машине из Blablacar в Кемерово в гости к сестре и попала в страшную аварию, после которой оказалась парализованной. Жизнь Ларисы разделилась на «до» и «после», но случившиеся не сломило ее. Она называет себя счастливым человеком и умеет радоваться мелочам: рассвету и закату, зеленой траве или пению птиц. Рассказываем, как изменилась жизнь этой сильной духом женщины спустя четыре года после нашей встречи.

Лариса Дорожкина — известный в Новосибирске свадебный организатор. В 2019 году она вместе со своей мамой решила навестить сестру в Кемерово, не без труда нашла машину через BlaBlaCar, чтобы доехать с комфортом, и отправилась в путешествие. Подъехавшие «жигули» насторожили женщину, а небезопасные манёвры водителя добавили переживаний, но Лариса всё равно решила ехать. После остановки в Юрге она ничего не помнит — машина попала в аварию. У Ларисы, не считая множественных переломов, произошел разрыв спинного мозга — сейчас она прикована к инвалидному креслу.

В этом видео Лариса делилась шокирующими подробностями происшествия Источник: Антон Дигаев

Что было дальше

За прошедшее время в жизни Ларисы случилось много перемен: и в лучшую, и в худшую сторону. Как говорится, где-то убыло, где-то прибыло, но обо всем по порядку.

— Ноги так и не задвигались, — сразу отвечает Лариса Дорожкина. — Нижняя часть тела и пальцы рук по-прежнему парализованы, но мне удалось разработать плечевой сустав. Я научилась поднимать руки вверх, разводить их в стороны, я могу оттолкнуться руками или подтянуться с их помощью.

Лариса много времени проводит с семьей Источник: предоставила Лариса Дорожкина











Раньше Лариса не могла сама ни есть, ни пить, ни умываться, ни причесываться — ей требовались помощники буквально во всем. Приобретенные навыки существенно облегчили быт женщины, она даже научилась наносить легкий макияж.

— На ноги я уже не встану, не в этой жизни, — со вздохом говорит она. — В остальном мое здоровье отменное, хоть в космос отправляй.

Работа кипит — свадебный сезон получился насыщенным и интересным Источник: предоставила Лариса Дорожкина











Инвалидом себя Лариса не считает. Инвалид для нее — тот, кто совсем ничего не может самостоятельно.

— Я всего лишь ограничена, — объясняет сибирячка.

Женщина ведет активный образ жизни: много работает — был очень насыщенный свадебный сезон, путешествует, встречается с друзьями, проводит время с семьей.

Господдержка и содержание

Раньше Лариса регулярно занималась с реабилитологом, но сейчас его визиты стали редкостью: очень дорого. Занимается дома — тренирует мышцы, использует подручные средства. Посвящать все время реабилитациям и переходить из одного реабилитационного центра в другой она не хочет.

— А жить когда? — задается она вопросом.

Подурачиться и повеселиться — святое дело Источник: предоставила Лариса Дорожкина

Самая дорогая часть расходов — сиделка, ее услуги стоят 2500 рублей за сутки. ЛФК — 3500 рублей, не постоянно, как получается. Массажиста Лариса нашла начинающего — делает ей массаж за 1000 рублей.

Зарплаты, разумеется, не хватает. Каждый месяц 12 числа женщина устраивает «День стольника» — любой желающий может перевести ей на карту комфортную сумму денег. По словам Ларисы кто-то переводит сто рублей, а кто-то и десять тысяч, возможности у всех разные.

Лариса часто выступает спикером на Ivent конференциях Источник: предоставила Лариса Дорожкина

— Во всех организациях, имеющий в названии приставку «гос» творится неимоверный бардак. Положенное по закону приходится буквально выгрызать, будто бы из своего кармана выписывают, — говорит женщина с раздражением. За годы в инвалидном кресле потрачено немало нервов, а помощи практически никакой.

Пожар и переезд

Лариса жила на окраине левого берега на 9 этаже. Каждый выход из дома превращался в мучение, особенно, если не работал лифт. Про пандусы даже упоминать не стоит. Помощники женщины не всегда имели возможность выезжать в отдаленный район, что тоже доставляло некоторые трудности. Переезду поспособствовал случай, не самый приятный: в доме Ларисы случился пожар.

Лариса благодарна всем тем, кто оказывает ей помощь и поддержку Источник: предоставила Лариса Дорожкина











— Люди в ужасе покидали квартиры, а я лежала и смотрела на свою пожилую мать, которая кричала в подъезде, просила о помощи, но никто не откликнулся. Это было страшно, но я не позволила себе плакать при маме, не хотела волновать ее еще сильнее. Сдержала слезы, но внутри у меня разгоралось пламя не хуже того, от которого сбегали наши соседи, — рассказывает сибирячка.

Лариса сменила многоэтажную новостройку на «хрущи» и не жалеет: долгожданный первый этаж, близость метро и парк рядом. В окно она теперь видит не кусочек неба, а деревья, людей, жизнь. Лариса стала чаще принимать гостей и чаще выбираться на прогулки.

Работа занимает практически все время Ларисы — она очень любит сферу праздников Источник: предоставила Лариса Дорожкина











— Поделюсь: мир не без добрых людей. Мне сделали подарок — ремонт. Все мы знаем, насколько маленькие ванные комнаты в типовых пятиэтажках, я элементарно не могла туда попасть на коляске. Мне переоборудовали кухню в санузел, установили душевую кабину со сливом в пол. Я свободно въезжаю и выезжаю, могу мыться сама, — радостно сообщает собеседница.

Очень крутая бабушка

Лариса рассказывает, что невероятно счастлива быть бабушкой. Старшему внуку Артему уже пять лет, а младшему Диме скоро исполнится три годика. Они с удовольствием проводят время вместе: играют, болтают, смеются, занимаются творчеством.

Благодаря Артему у Ларисы нашлись силы бороться за жизнь и принять новую реальность — она хотела видеть, как растет ее внук Источник: предоставила Лариса Дорожкина

— Внуки — моя радость и мое счастье. Насколько могу, настолько я участвую в их жизни, — рассказывает Лариса и снова не может сдержать слез: голос предательски дрожит, ведь после аварии двухмесячный Артем стал для нее смыслом, ради которого стоит жить.

Мальчик задает вопросы, ему интересно что произошло с бабушкой: на видео прошлых лет он видит, как она бегает и танцует.

— Недавно мы смотрели с ним мультик «Цветик-семицветик». А у меня на полке как раз такой стоит — подруга подарила, на счастье. Я убрала цветок повыше, а то Артем загадает желание, — смеется бабушка.

Лариса с большим удовольствием исполняет роль бабушки Источник: предоставила Лариса Дорожкина











Лариса признается, что всегда мечтала стать крутой бабушкой, представляла как будет водить внуков в театр, цирк, зоопарк, парк.

— Не всем мечтам суждено сбыться, но я все равно крутая бабушка, — уверяет она. — Мальчишки постоянно говорят мне, что сильно меня любят, а я очень сильно люблю их.

О жизни с ограничениями

Спустя несколько месяцев после аварии в реабилитационном центре Лариса познакомилась с парнем. Он пожаловался ей, что уже два года в инвалидном кресле, жена от него ушла и забрала ребенка, друзья отвернулись, работы нет и денег тоже, кое-как его тянут родители.

Еще один подарок — поездка в Сочи, Источник: предоставила Лариса Дорожкина











— Бывает, я вспоминаю его. За годы в инвалидном кресле я пришла к выводу: многие люди с особенностями сами уходят из общества, потому что считают себя другими и не ощущают своей значимости. Да — я другая, не такая, как остальные люди, но ведь мы все с вами разные: кто-то с лишним весом, у кого-то уши топорщатся, кто-то лысый, а у меня ноги не ходят. В остальном-то я такая же. У меня есть голова на плечах, я соображаю, я работаю — это самое важное. Работу найти можно, было бы желание. Работая, мы ощущаем свою нужность и полезность, — заявляет Лариса.

Жизнь Ларисы наполнена яркими впечатлениями и эмоциями Источник: предоставила Лариса Дорожкина

Многие люди с ограничениями сталкиваются с тем, что друзья или близкие отворачиваются от них, не желая брать на себя груз ответственности. Лариса отчасти согласна с этим, но приводит аргумент и в пользу того, что люди уходят от людей совершенно по разным причинам: и инвалидность тут совершенно ни при чем.

Еще кадры из путешествия на Юг Источник: предоставила Лариса Дорожкина











— Дружба имеет срок годности. Была у меня подруга, с которой я дружила много лет. После аварии дружба прекратилась. Я долго проплакала, переживала, думала: ну как так? А потом задалась вопросом: разве люди не исчезали из моего окружения, когда я была здорова? Исчезали. Поразмыслив, я отпустила ситуацию. Пришли другие люди, новые знакомства принесли новых друзей. Это нормально, жизнь продолжается, — делится личным Лариса.

Преступление и наказание

Спустя два года после ДТП дело закрыли за сроком давности, виновные так и остались безнаказанными. Лариса подавала исковое заявление на водителя «Жигулей» Фамиля Бахтиярова, его работодателя и второго участника аварии.

Был суд, который Лариса выиграла. Она взыскала с трех мужчин солидарно миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, еще 535 тысяч — как сумму утраченного по их вине заработка. Вдобавок она должна получать от них прожиточный минимум ежемесячно до конца срока установления инвалидности. В ее случае — это пожизненно.

К сожалению, виновные остались безнаказанными Источник: предоставила Лариса Дорожкина

— Ни копейки я не получила, ноль, — говорит сибирячка. — Подсуетились, счета заморозили, брать с них нечего. А приставы сидят. Зато с меня взыскали судебные издержки, представляете? Работодатель Бахтиярова подавал встречный иск.

Лариса уверена, что рано или поздно виновники аварии получат по заслугам.

Самое важное для Ларисы — ее семья, близкие всегда рядом Источник: предоставила Лариса Дорожкина











— Если Фамиль думает, что ушел от расплаты, то это не так. Наказание его найдет — это не тюрьма, не финансовые выплаты. Будет гораздо больнее. Все в этом мире имеет свою цену, и каждый из нас эту цену заплатит, — печально сообщает сибирячка.

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