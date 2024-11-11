«Чувствую себя обманутой дважды»: журналистке НГС продали сломанный телевизор за 100 тысяч рублей — за замену пришлось платить

Журналистка взяла телевизор, который был на витрине Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Иногда кажется, если сделать дорогую покупку в хорошем магазине, то бонусом получаешь некоторые гарантии. К примеру, когда товар вдруг оказался с браком или испорчен при доставке, то заменят всё быстро и бесплатно. Но журналистка НГС поняла, что всё это просто заблуждения. Ей продали сломанный телевизор, а потом попросили доплатить больше пяти тысяч рублей. Читайте ее историю от первого лица.

Решили родители сделать мне подарок на день рождения — телевизор. Моего мнения в этом вопросе никто не спрашивал, ТВ я не смотрю уже много лет, в PlayStation не играю. Но у родителей был железный аргумент: когда мы с братом приезжаем к ним в гости, то зависаем перед телеком в «Ютубе» или «Кинопоиске». «Ютуб», правда, уже замедлили и как в нем зависать, непонятно, но и черт с ним. Дареному коню в зубы не смотрят.

Приезжают родители, мы радостно едем в магазин, долго выбираем между незнакомыми китайскими названиями. В итоге останавливаем выбор на чем-то более менее примелькавшемся — бренде Haier. От этой фирмы у меня почти вся бытовая техника: холодильник, духовка и стиральная машина.

Нужный телевизор оказался только один — с витрины. Нас заверили, что стоит он всего лишь два дня, а значит, ничего страшного. Мы поверили. Покупка обошлась в 109 тысяч рублей. Хорошо, что это подарок. Сама бы я на зарплату журналиста такое не потянула.

Привезли домой, папа повесил телевизор на стену, всё подключили. Родители с чувством выполненного долга уехали в другой город, а я начала смотреть сериал. Хватило на пару серий. Через два дня телевизор посреди ночи начал издавать страшные щелкающие звуки и перестал включаться.

Я немного погоревала, но вспомнила, что техника на гарантии, а значит, должны быстро и бесплатно всё заменить. Как же я ошибалась. Если вам продали что-то сломанное, то придется помучиться и сначала доказать, что вы не сами поломали новенький телевизор.

Я позвонила на горячую линию компании ДНС, в одном из магазинов которой мы брали телевизор. Там оператор долго и упорно отправлял меня в сервисный центр Haier. Я в ответ также упорно пыталась выяснить, зачем мне сервисный центр, если чинить я ничего не собираюсь, а хочу заменить покупку по гарантии. В итоге оператор ничего мне не объяснил, а только начал на меня злиться за тупые вопросы. А задавать тупые вопросы вообще-то моя работа.

Я позвонила еще раз и попала на милую девушку. Она объяснила, что они и сами могут проверить телевизор, но тогда ДНС должен его забрать, отвезти в сервис и там потратить месяц, чтобы выяснить причину поломки.

В итоге девушка сказала, что сама оставит заявку в сервис Haier, и оттуда со мной свяжутся, а потом приедет мастер. Но не всё оказалось так просто. Мне сначала несколько дней назначали мастера. Потом он всё-таки связался со мной, но сказал, что если телевизор не включается, то и приезжать ему не надо. Меня попросили снять видео и отправить, а потом подождать 3-4 дня, пока сделают документы.

Через три дня мастер написал снова. Что-то кому-то не понравилось в Москве, и документы не согласуют. Теперь надо снять еще одно видео: нет ли нигде сколов. Чувствую себя немного техно-блогером. Всё отсылаю в четверг, 31 октября. В ответ тишина.

Через пять дней пишу сама и спрашиваю, когда будут документы. В эти дни я каждый раз прихожу домой, смотрю на неработающий телевизор за 109 тысяч рублей и начинаю мысленно проклинать и ДНС, и сервисный центр. Мастер отвечает, что посмотрит только в среду. Пишу, что это всё очень печально.

Моя назойливость всё же взяла верх. И вот оказывается, что документы уже готовы, но надо бы съездить на улицу Красина и самой забрать их. А потом поехать в один из ТРЦ и передать их в ДНС. Путешествия этого никак не избежать, потому что нужны оригинальные документы.

Выбора у меня особо нет. В ДНС оказываюсь перед милой девушкой, протягиваю ей документы и объясняю ситуацию. Она же в ответ говорит, что мне надо заплатить 490 рублей за то, чтобы телевизор сняли со стены. Начинаю возмущаться, и девушка зовет другого консультанта. Тот с хорошими новостями не приходит.

— Вы мне продали некачественный телевизор. Мне его повесили родители, которые уже уехали. А теперь мне надо заплатить вам 490 рублей, когда у меня на карточке 500 рублей, чтобы вы мне его заменили? Всё правильно? — спрашиваю у консультанта.

Да, всё правильно. Более того, чтобы мне повесили другой телевизор, нужно заплатить еще пять тысяч рублей. Сумма за то, чтобы два раза крутануть шуруповертом, немаленькая. Я пытаюсь объяснить консультанту, что это получается очень несправедливо. На что он предлагает мне бонусы от ДНС. Спасибо ему, конечно. До этого момента мне даже бонусы никто не предлагал. Так что старое мамино «с кем-то поругайся, чтобы всё работало, как надо», актуально и в наше время.

От оплаты того, чтобы мне повесили телевизор, я отказываюсь. Причины две. Первая, что это можно сделать намного дешевле. Вторая — платить лишние деньги ДНС мне не хотелось.

А вот 490 рублей пришлось оплатить. Иначе мой телевизор забрать отказывались. В этот момент я почувствовала себя обманутой дважды. Хорошо хоть попросили прощения за сложившуюся ситуацию.

И последняя монетка в копилку неуважения к покупателю. Доставку я должна ждать с 9 утра до 10 вечера. Пришлось выкинуть из-за свистопляски еще и целый день. Уйти на работе на удаленку, отменить планы с друзьями. И как-то уточнить время заранее нельзя: «вас предупредят за час». Вот это клиентоориентированность.

В итоге пока сижу с таким же телевизором в коробке после двух с половиной недель мотания нервов. Договорилась с частным мастером, чтобы он прикрепил мне его к стене за 1500 рублей. В ДНС мы отправили запрос, чтобы узнать, почему за всё должен платить покупатель.



Кстати, не думаю, что ситуация в других магазинах выглядит иначе. Возможно, консультанты бы и рады мне всё сделать бесплатно, но нельзя. А система выстроена так, что если вы покупаете что-то некачественное, то вы и виноваты, вам с этим разбираться и вам за это платить. Есть в этом что-то от вечного «без лоха и жизнь плоха».

А вы как думаете, кто должен был оплатить монтаж телевизора? Конечно, магазин должен возместить все траты ДНС абсолютно прав и не должен ничего оплачивать Выскажу свое мнение в комментариях

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Ксения Владимирская Автор мнения Эксперт