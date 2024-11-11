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Город «Крупная авария»: в Новосибирске 28 зданий остались без тепла — когда устранят проблему

«Крупная авария»: в Новосибирске 28 зданий остались без тепла — когда устранят проблему

Без отопления сидят жители Октябрьского района

679
7 комментариев

Устранить аварию планируется до 23:00

В Октябрьском районе Новосибирска в результате крупной аварии 28 объектов остались без отопления, в их числе 20 жилых домов. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве сообщил мэр Максим Кудрявцев.

— Действует аварийное отключение на подаче теплоносителя диаметром 1000 миллиметров. Под отключения попали 28 объектов — 20 жилых домов, 2 социальных объекта и 6 прочих. Крупная авария — держим на контроле, — сказал глава Новосибирска.

Максим Кудрявцев добавил, что ориентировочное время работ по восстановлению — 23:00 сегодняшнего дня.

НГС запросил комментарий по ситуации у СГК. После получения ответа материал будет дополнен.

Ранее НГС писал, что в домах на левом берегу вместо холодной воды из крана бежит кипяток.

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Новосибирск Отключения Отопление Авария
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Комментарии
11
Долой мракобесие
1 минута
Чтобы предотвратить подобное в будущем можно сделать следующее: проверить всю собственность всего руководящего состава СГК, за последние 15 лет, их родственников тоже, чтобы отчитались за каждый метр недвижимости, каждое колесо в гараже, каждый рубль на счетах. Всё имущество, происхождение которого, они внятно объяснить не смогут- конфисковать. Аналогично поступить с руководителями муниципалитета, которые ставили свои подписи под актами о готовности и т.д. Да, звучит нереально, но иначе эти нехорошие люди ничего не боятся, и дальше будет только хуже.
Гость
4 минуты
зато вертолет летает, ищет потери. Спросить с СГК как проводились летние испытания?
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