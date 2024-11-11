«Крупная авария»: в Новосибирске 28 зданий остались без тепла — когда устранят проблему

В Октябрьском районе Новосибирска в результате крупной аварии 28 объектов остались без отопления, в их числе 20 жилых домов. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве сообщил мэр Максим Кудрявцев.
— Действует аварийное отключение на подаче теплоносителя диаметром 1000 миллиметров. Под отключения попали 28 объектов — 20 жилых домов, 2 социальных объекта и 6 прочих. Крупная авария — держим на контроле, — сказал глава Новосибирска.
Максим Кудрявцев добавил, что ориентировочное время работ по восстановлению — 23:00 сегодняшнего дня.
НГС запросил комментарий по ситуации у СГК. После получения ответа материал будет дополнен.
Ранее НГС писал, что в домах на левом берегу вместо холодной воды из крана бежит кипяток.