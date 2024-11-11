Золотые горы: избранный бизнес зарабатывает миллионы на раздельном сборе мусора в Новосибирске — фамилии, связи и схемы

В мусорных баках на самом деле — залежи денег Источник: Семён Казьмин / Городские порталы











Есть ли будущее у раздельного сбора отходов в Новосибирске? Недавно мусорный регоператор МУП «САХ» в ответе на запрос НГС заявил, что сортировка мусора сегодня — неприбыльный бизнес и, в первую очередь, направлен на сохранение экологии, чем на зарабатывание денег. Мы нашли пару примеров, которые демонстрируют, что на раздельно собранных отходах люди получают сотни миллионов рублей. Правда, не все из них остаются на свободе. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов выяснил, что объединяет удачливых и не очень бизнесменов и почему одни продолжают работать, а другие терпят крах.

МУП «САХ»: «Раздельный сбор — невыгодно»

Поводом к детальному изучению рынка раздельно собранных отходов (РСО) послужила новость о том, что крупнейший в Новосибирске участник рынка — группа компаний «Тайгер-Сибирь» — приостановил свою деятельность. Предприниматели, которые последнее время компенсировали затраты за счёт тарифа с населения, не нашли общий язык с мусорным регоператором — муниципальным предприятием «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ»).

Бизнесмены заявили, что регоператор задолжал им крупную сумму за вывоз раздельно собранных отходов и в итоге не стал продлевать договор. Директор «САХ» Александр Южаков заявил, что услуги предпринимателей слишком дорого обходятся, поэтому раздельным сбором отходов муниципальное предприятие будет заниматься самостоятельно. Детали препираний мы подробно описали в статье «Всё в кучу: в Новосибирске остановил работу крупный сборщик раздельного мусора — от бегства в Израиль до спора с регоператором».

Новосибирцы привыкли выбрасывать отсортированные отходы в узнаваемые зелёные контейнеры Источник: Ольга Бурлакова / NGS.ru











Резюме Александра Южакова по ситуации с РСО в Новосибирске оказалось неожиданным. Заявление директора МУП «САХ» стоит того, чтобы его продублировать.

— Деятельность по раздельному сбору отходов в настоящий момент не является рентабельной. Цель внедрения сортировки — не заработать, а снизить количество отходов, которые накапливают полигоны, и вред окружающей среде.

Рискнём опровергнуть слова Александра Южакова на двух конкретных примерах.

Бизнес с душком

Первый кейс — с негативным окрасом, но он демонстрирует прибыльную схему заработка на РСО. 18 апреля 2023 года в Барнауле силовики задержали сооснователя ГК «Тайгер-Сибирь» Владимира Прахта по подозрению в покушении на дачу крупной взятки (ст. 30 ч.5 ст. 291 УК РФ). Предприниматель, являясь одним из владельцев компании-лидера в сфере РСО в Новосибирской области, в уголовном деле фигурировал как руководитель другой организации — ООО «Пластиндустрия», также занимающейся сбором и переработкой вторсырья.

«Континент-Сибирь» писал, что претензии к «Пластиндустрии» возникли ещё до задержания Прахта, когда в офисе компании прошли обыски, но на активные действия силовики решились лишь спустя год. Суть уголовного дела в том, что новосибирская компания работала на территории одного из мусорных полигонов в Алтайском крае, где прямо на свалке организовала процесс по сортировке отходов. «Пластиндустрия» арендовала на полигоне небольшой участок, чтобы у алтайского регоператора (который руководит полигоном) было формальное основание запустить сотрудников новосибирской компании на территорию. Неформально отношения между регоператором и новосибирским коммерсантом основывались на взятках, уверены следователи.

На полигонах выгодно сортировать только что привезённые отходы Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Пластиндустрия» основана в 2016 году. Уставной капитал в компании поделен на две равных части между Владимиром Прахтом и Натальей Хониной. Директор — Александр Тестов. Организация занимается утилизацией вторичных ресурсов во вторсырьё. По итогам 2023 года, выручка компании составила 304,5 млн рублей, прибыль — 1,2 млн рублей. В период 2021-22 гг. выручка компании достигала более 413 млн рублей.

По материалам уголовного дела, в 2018 году, пытаясь продлить договоренности, Владимир Прахт предложил директору алтайского регоператора Виктору Карлу взятку в 37 миллионов рублей. Деньги Карлу должен был передать местный «решала», глава Алтайской федерации бокса Армен Тоноян, но он присвоил средства себе. Следователи подсчитали, что в алтайский регоператор, отдав новосибирцам РСО с местного полигона, недополучил более 200 миллионов рублей.

В середине августа 2024 года Центральный суд Барнаула приговорил Владимира Прахта к 4 годам колонии строгого режима, а также обязал выплатить штраф в размере 74,7 миллиона рублей.

Адвокат Прахта Николай Украинцев, защищавший бизнесмена в первые дни после задержания, намекал журналистам на возможно необъективное расследование и заказной характер уголовного дела в целом.

РСО. Новосибирск. Начало

Другая история связана с новосибирской компанией ООО «Армада-Полимер» и её начало, возможно, уходит корнями в середину 2000-х годов. Уже тогда в Новосибирске поднимали вопросы о сортировке отходов. Громче всех звучали заявления директора МУП «Спецавтохозяйство» Виктора Кравченко. В июле 2005 года «Вечерний Новосибирск» выпустил статью под названием «Золотая мусорная жила», в которой глава муниципального предприятия отмечал, что работает с инвесторами по проектам строительства двух мусоросортировочных заводов, один из которых планировалось возвести вблизи «Спецавтохозяйства» на Северном проезде.

— Я убежден: когда мы запустим заводы по переработке мусора, в выигрыше будут все — и бюджет, и экологи, и жители города. А раздельный сбор твердых бытовых отходов будет выгоден бизнесменам, чтобы получить из них вторичное сырье, — подчеркивал Виктор Кравченко.

Три года спустя, в 2008 году, тот же «Вечерний Новосибирск» подвёл промежуточные итоги работы. Построили только один завод — вблизи «Спецавтохозяйства», который получил название Новосибирский мусороперерабатывающий завод №2. 10% предприятия досталось «Спецавтохозяйству», 90% — ассоциации «Сибирская инициатива». На предприятие поставили шведское оборудование, способное перерабатывать около 150 тысяч тонн отходов в год. «Коммерсант» писал, что из общего объёма поступающего мусора около 50% можно будет использовать для вторичной переработки. Остальное работники должны были спрессовывать и вывозить на полигон. Предполагалось, что продажа вторсырья станет основной статьёй дохода предприятия.

2017 год. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть и глава МУП «САХ» Виктор Кравченко Источник: Пресс-служба мэрии Новосибирска











Проект обошёлся в 200 миллионов рублей, но завод проработал всего полтора года. Гендиректор НМПЗ №2 Евгений Иванченко пояснял, что предприятие закрылось из-за отсутствия собственного полигона, а работники, по его словам, только и занимались тем, что спрессовывали отходы в брикеты и вывозили их на «неприспособленный чужой полигон за сотни километров». Предприятие встало, но идея о раздельном сборе отходов осталась жива.

По данным сервиса «Контур.Фокус», параллельно с запуском НМПЗ №2 сортировкой отходов активно занялся полный тёзка сына Виктора Кравченко — Антон Викторович Кравченко. В 2007 году он становится соучредителем компании «Рецикл», в 2010-м — «Норд Полимер», затем — «Полимер-Рецикл». Все они, ликвидированные на сегодняшний день, занимались «утилизацией вторичных ресурсов во вторсырьё»: проще говоря, сортировкой и переработкой отходов. Очевидно, что дела у предпринимателя пошли лучше, чем у НМПЗ, поскольку по крайней мере два его следующих проекта работают до сих пор.

В мае 2014 года в одном здании с НМПЗ №2 регистрируется ООО «Полимер Рецикл-Н». Компания заявляет себя, как новый игрок на рынке РСО («Тайгер-Сибирь» к этому моменту раздельно собирает отходы в свои контейнеры уже год). Организация расставляет по городу свои контейнеры для раздельного сбора, закупает спецтехнику, но четыре года спустя не выдерживает конкуренции с «Тайгером».

— В 2018 году сооснователи «Тайгер-Сибирь» Владимир Прахт и Кирилл Ритерман вошли в состав учредителей «Полимер Рецикл-Н», перевели контейнеры на своё юрлицо и вышли из состава компании, — пояснил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией, но пожелавший остаться анонимным.

НМПЗ№2 одно время был в аренде у ГК «Тайгер Сибирь», сообщил источник НГС Источник: 2Gis / Maksim Potapov











Компания работает до сих пор. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2023 году организация зафиксировала выручку в размере 87,4 млн рублей и прибыль – 3,3 млн рублей.

Другой проект Антона Кравченко, очевидно более успешный, — компания «Армада Полимер». Она тоже была основана в 2014 году с преимущественной формой деятельности — работа со вторсырьём. Сегодня это крупная торгово-производственная компания, которая, согласно информации, опубликованной на официальном сайте, перерабатывает и производит готовую продукцию в объёме «1200 тонн в месяц». Предприятие производит техническую плёнку, мусорные пакеты, стретч-плёнку и т. д. Выручка в 2023 году составила 879 млн рублей, прибыль — 12,2 миллиона.

Это как раз те цифры, которые когда-то, возможно, имел в виду директор МУП «САХ» Виктор Кравченко, рассуждая о развитии сферы РСО в Новосибирске.

Невыгодно?

Мощности переработки отходов в «Армаде полимер», по данным на сайте компании, примерно сопоставимы с заявленными мощностями НМПЗ №2. На том же сайте говорится, что компания занимается сортировкой мусора с 2014 года, а жители до сих пор могут скидывать отсортированные отходы в специальные «сетки» и «баки», места расположения которых не указаны. Другое направление по обеспечению предприятия сырьём для производства — закуп всевозможных полиэтиленовых отходов.

По словам собеседника НГС, знакомого с ситуацией в сфере РСО, но пожелавшего остаться анонимным, после остановки работы «Тайгер-Сибирь» обращение с раздельно собранными отходами на себя замкнул региональный оператор — МУП «САХ». Его директор Александр Южаков в ответе на запрос НГС отметил, что сегодня у предприятия есть две сортировочные линии: по одной на полигонах Левобережный и Гусинобродский. Из документа, имеющегося в распоряжении НГС, за подписью бывшего главы «САХ» Андрея Зыкова известно, что лицензию на сортировку отходов предприятие получило в 2021 году.

В следующие три года, например, на полигон Гусинобродский поступило 1,1 млн тонн бытовых отходов, в которых обычно доля вторсырья варьируется в пределах 20-50%. Если учитывать самую нижнюю планку, то за три года МУП «САХ» мог отобрать 220 тысяч тонн вторсырья, так необходимого бизнесменам. Вместе с тем в марте 2024 года, незадолго до своего ареста Андрей Зыков сообщал, что за три года предприятие выбрало 4,2 тысяч тонн вторсырья. Корреспондент НГС попросил источник подсчитать в денежном эквиваленте стоимость 220 тысяч тонн вторичных ресурсов по средней цене за несколько прошлых лет. Получилась сумма в размере более 3 миллиардов рублей. «САХ», в свою очередь, заработал чуть больше 64 миллионов.

Путь к раздельному сбору отходов сегодня закрыт, но, похоже, не для всех Источник: читатель НГС











Собеседник корреспондента НГС уверяет, что представители «Тайгер-Сибирь» не единожды обращались в МУП «САХ» с предложением подключиться к сортировке отходов непосредственно на полигонах, но всякий раз получали отказ. Напомним, Владимира Прахта фактически осудили за вывоз вторсырья с алтайской свалки на 200 млн рублей.

На сегодняшний день две крупные компании, которые стремились организовать полный цикл обращения с РСО в Новосибирске, остановили работу в этой сфере. Осенью 2022 года раздельный сбор и переработку отходов остановила ГК «Арктика» из-за разногласий с региональным оператором «Экология-Новосибирск». Два года спустя с рынка ушло ООО «Тайгер-Сибирь». Остались компании, аффилированные с полным тёзкой сына бывшего директора МУП «САХ» и собственно МУП «САХ».

Корреспондент НГС отправил в «Армаду Полимер» официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответа мы не получили. Вопросы о том, как компания ведёт раздельный сбор отходов и какие у предприятия взаимоотношения с МУП «САХ», были продублированы в мессенджере лично Антону Кравченко. Ответы также не поступили.