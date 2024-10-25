Бывшая вице-мэр Анна Терешкова может стать новым директором Новосибирской филармонии

Бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова может стать новым руководителем Новосибирской филармонии. Об этом сообщает «Континент Сибирь» со ссылкой на источник.
По данным издания, в ближайшие две недели власти региона официально опубликуют приказ о назначении Анны Терешковой на пост директора филармонии. Сообщается, что переговоры с бывшим вице-мэром о возможности возглавить филармонию шли давно.
Корреспондент НГС связался с Анной Терешковой для комментария по этой ситуации. Бывшая вице-мэр попросила по этому вопросу обратиться в региональный Минкульт.
— Эту информацию вы можете уточнить в Министерстве культуры, потому что официально пока никаких документов нет, — пояснили чиновница.
Редакция НГС направила официальный запрос в Министерство культуры Новосибирской области для комментария по этой ситуации.
Анна Терешкова родилась в 1969 году, окончила НГМУ (педиатрия), потом училась в Сибирском независимом университете (филология английского языка). Вышла замуж в 1989 году. Муж — Дмитрий Терешков, председатель совета директоров Сибирской хлебной корпорации. Анна и Дмитрий начали отношения еще в студенчестве, а поженились через месяц после знакомства. У пары пятеро детей. В 2001 году Анна открыла галерею «Старый город». В 2010 году создала и возглавила Сибирский центр современного искусства. С 2014 года она возглавляла департамент культуры мэрии, затем получила должность вице-мэра. 14 июня 2024 года ушла с поста.
Под руководством Терешковой в Новосибирске отремонтировали немало пространств. Например, Михайловскую набережную или Заельцовский парк. Также под ее началом появилось немало новых зеленых зон, среди них парк «Каменка», парк «Арена», дисперсный парк на Затулинке.
Отметим, что бывший директор Новосибирской филармонии Ирина Устинова ушла с поста в середине августа. С 14 августа временно исполняющим обязанности руководителя филармонии является Елена Алябьева.