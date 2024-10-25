НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+8°

облачно, без осадков

ощущается как +4

5 м/c,

ю-з.

 746мм 81%
Подробнее
2 Пробки
USD 96,67
EUR 104,81

СРОЧНО

Анна Терешкова может стать новым директором филармонии

Без домов с долгами
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
«Мария-Ра» ищет арендаторов
Антибиотики нас не спасут
Как давать карманные деньги
Новости в Telegram
Город Бывшая вице-мэр Анна Терешкова может стать новым директором Новосибирской филармонии

Бывшая вице-мэр Анна Терешкова может стать новым директором Новосибирской филармонии

Пока официально информацию не подтвердили

2 149
103 комментария

Этим летом Терешкова покинула пост вице-мэра

Бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова может стать новым руководителем Новосибирской филармонии. Об этом сообщает «Континент Сибирь» со ссылкой на источник.

По данным издания, в ближайшие две недели власти региона официально опубликуют приказ о назначении Анны Терешковой на пост директора филармонии. Сообщается, что переговоры с бывшим вице-мэром о возможности возглавить филармонию шли давно.

Корреспондент НГС связался с Анной Терешковой для комментария по этой ситуации. Бывшая вице-мэр попросила по этому вопросу обратиться в региональный Минкульт.

— Эту информацию вы можете уточнить в Министерстве культуры, потому что официально пока никаких документов нет, — пояснили чиновница.

Редакция НГС направила официальный запрос в Министерство культуры Новосибирской области для комментария по этой ситуации.

Анна Терешкова родилась в 1969 году, окончила НГМУ (педиатрия), потом училась в Сибирском независимом университете (филология английского языка). Вышла замуж в 1989 году. Муж — Дмитрий Терешков, председатель совета директоров Сибирской хлебной корпорации. Анна и Дмитрий начали отношения еще в студенчестве, а поженились через месяц после знакомства. У пары пятеро детей. В 2001 году Анна открыла галерею «Старый город». В 2010 году создала и возглавила Сибирский центр современного искусства. С 2014 года она возглавляла департамент культуры мэрии, затем получила должность вице-мэра. 14 июня 2024 года ушла с поста.

Под руководством Терешковой в Новосибирске отремонтировали немало пространств. Например, Михайловскую набережную или Заельцовский парк. Также под ее началом появилось немало новых зеленых зон, среди них парк «Каменка», парк «Арена», дисперсный парк на Затулинке.

Отметим, что бывший директор Новосибирской филармонии Ирина Устинова ушла с поста в середине августа. С 14 августа временно исполняющим обязанности руководителя филармонии является Елена Алябьева.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Анна Терешкова Новосибирск Филармония
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
103
134282988
1 час
хорошо в органах власти работать, ноль ответственности, не важно насколько плохо ты работал, дальше будут ждать только хорошие должности, своих не бросят, если будешь делиться
ЧубураЖко
1 час
Стесняюсь спросить, эта тётя певица, актриса, культпросвет закончила? Что за такой парад некомпетентности? Системе не нужны умные - нужны верные и заносящие.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Дочь лежала как тряпочка. Я готовилась к плохому»: мама восьмимесячной малышки назвала симптомы заразного вируса
Анонимное мнение
Мнение
«Сложно объяснить, почему не пью даже бокальчик». Россиянка призналась, почему стала трезвенницей и есть ли в этом минусы
Дарья Макеева
журналист 72.RU
Мнение
«Ну и все, потом не удивляйтесь»: журналист НГС рассердила телефонного мошенника — он перешел к угрозам
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Еду не берите»: журналист НГС посмотрела омерзительный боди-хоррор с Деми Мур — и пришла к выводу, что эта история о нас с вами
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Мутная жемчужина Сибири: журналист НГС обнаружил на Алтае запретное озеро — из него качают миллиарды
Павел Тиунов
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

София Зборецкая,27

Роман,46

Андрей,36

Владимир,40

Такая уж она была,43

Anton,43

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление