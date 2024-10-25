Бывшая вице-мэр Анна Терешкова может стать новым директором Новосибирской филармонии

Этим летом Терешкова покинула пост вице-мэра Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова может стать новым руководителем Новосибирской филармонии. Об этом сообщает «Континент Сибирь» со ссылкой на источник.

По данным издания, в ближайшие две недели власти региона официально опубликуют приказ о назначении Анны Терешковой на пост директора филармонии. Сообщается, что переговоры с бывшим вице-мэром о возможности возглавить филармонию шли давно.

Корреспондент НГС связался с Анной Терешковой для комментария по этой ситуации. Бывшая вице-мэр попросила по этому вопросу обратиться в региональный Минкульт.

— Эту информацию вы можете уточнить в Министерстве культуры, потому что официально пока никаких документов нет, — пояснили чиновница.

Редакция НГС направила официальный запрос в Министерство культуры Новосибирской области для комментария по этой ситуации.

Анна Терешкова родилась в 1969 году, окончила НГМУ (педиатрия), потом училась в Сибирском независимом университете (филология английского языка). Вышла замуж в 1989 году. Муж — Дмитрий Терешков, председатель совета директоров Сибирской хлебной корпорации. Анна и Дмитрий начали отношения еще в студенчестве, а поженились через месяц после знакомства. У пары пятеро детей. В 2001 году Анна открыла галерею «Старый город». В 2010 году создала и возглавила Сибирский центр современного искусства. С 2014 года она возглавляла департамент культуры мэрии, затем получила должность вице-мэра. 14 июня 2024 года ушла с поста.